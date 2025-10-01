Повторне зараження COVID-19 може подвоїти ризик тривалих ускладнень у дітей – дослідження
Київ • УНН
Масштабне дослідження показало, що повторне інфікування COVID-19 значно підвищує ризик розвитку довготривалих наслідків у дітей. Після першого зараження тривалий COVID фіксувався у 904 дітей на мільйон, а після повторного цей показник зростав до 1884 дітей на мільйон.
Діти, які перехворіли на коронавірус повторно, мають суттєво вищий ризик розвитку довготривалих наслідків, відомих як "тривалий COVID". Про це свідчить масштабне дослідження, опубліковане в журналі The Lancet Infectious Diseases, повідомляє Мedical Хpress, пише УНН.
Деталі
У рамках ініціативи RECOVER науковці проаналізували електронні медичні записи понад 460 тисяч дітей та підлітків у 40 педіатричних лікарнях США. Дослідження охопило період із січня 2022-го по жовтень 2023 року, коли у світі домінував штам "Омікрон".
Результати показали, що після першого зараження COVID-19 тривалий перебіг фіксувався приблизно у 904 дітей на мільйон. Але після повторного зараження цей показник зростав більш ніж удвічі – до 1884 дітей на мільйон.
COVID-19 в Україні: захворюваність за тиждень скоротилася на 20%23.09.25, 09:16 • 2668 переглядiв
Фахівці наголошують: реінфекція може спричинити широкий спектр небезпечних ускладнень – від міокардиту та тромбоутворення до проблем із нирками, диханням, когнітивними функціями та постійною втомою.
Наші дані підкреслюють, що повторне зараження COVID-19 не є безпечним і може призвести до стійких проблем зі здоров’ям у дітей. Це ще раз доводить важливість вакцинації та профілактичних заходів
Вони підкреслили, що попри обмежену ефективність у запобіганні всіх випадків зараження, вакцинація залишається найнадійнішим способом знизити ризики як первинної інфекції, так і повторного інфікування, а також мінімізувати ймовірність розвитку тривалого COVID у дітей.
Коли робити щеплення від грипу і як довго триває захист: на початку епідемсезону лікар відповів на основні питання30.09.25, 19:26 • 34501 перегляд