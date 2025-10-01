Повторне зараження COVID-19 може подвоїти ризик тривалих ускладнень у дітей – дослідження

Діти, які перехворіли на коронавірус повторно, мають суттєво вищий ризик розвитку довготривалих наслідків, відомих як "тривалий COVID". Про це свідчить масштабне дослідження, опубліковане в журналі The Lancet Infectious Diseases, повідомляє Мedical Хpress, пише УНН.

У рамках ініціативи RECOVER науковці проаналізували електронні медичні записи понад 460 тисяч дітей та підлітків у 40 педіатричних лікарнях США. Дослідження охопило період із січня 2022-го по жовтень 2023 року, коли у світі домінував штам "Омікрон".

Результати показали, що після першого зараження COVID-19 тривалий перебіг фіксувався приблизно у 904 дітей на мільйон. Але після повторного зараження цей показник зростав більш ніж удвічі – до 1884 дітей на мільйон.

COVID-19 в Україні: захворюваність за тиждень скоротилася на 20%

Фахівці наголошують: реінфекція може спричинити широкий спектр небезпечних ускладнень – від міокардиту та тромбоутворення до проблем із нирками, диханням, когнітивними функціями та постійною втомою.

Наші дані підкреслюють, що повторне зараження COVID-19 не є безпечним і може призвести до стійких проблем зі здоров’ям у дітей. Це ще раз доводить важливість вакцинації та профілактичних заходів