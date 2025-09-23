$41.250.00
COVID-19 в Україні: захворюваність за тиждень скоротилася на 20%

Київ • УНН

 • 240 перегляди

Кількість нових випадків COVID-19 в Україні зменшилася на 20,4% за тиждень, до 11 883. Зареєстровано 19 летальних випадків.

COVID-19 в Україні: захворюваність за тиждень скоротилася на 20%

Захворюваність на COVID-19 в Україні зменшилася за тиждень на 20% - до 11,9 тис. нових випадків, повідомили у Центрі громадського здоров'я МОЗ, пише УНН.

Деталі

"Протягом 38-го тижня 2025 року (з 15 до 21 вересня) кількість осіб із позитивними результатами тесту на COVID-19 становила 11 883 людини. Це на 20,4% менше, ніж на попередньому тижні, коли було зареєстровано 14 926 випадків", - ідеться у повідомленні.

Також за тиждень було зареєстровано 19 летальних випадків серед осіб із позитивним результатом на SARS-CoV-2.

"Якщо порівнювати з епідситуацією за 2024 рік, то за вісім тижнів 2025 року з 21 липня до 21 вересня, коли фіксувалися найвищі рівні захворюваності на COVID-19, зареєстровано в 1,25 раза менше випадків захворювання, ніж за аналогічний період торік: 65 028 проти 81 048 випадків відповідно", - зазначили у ЦГЗ.

Щодо нових субваріантів штаму Омікрон NB.1.8.1 Німбус та XFG Стратус, в Україні станом на 22 вересня, як повідомляється, підтверджено чотири випадки інфікування субваріантом Німбус та 326 - Стратус.

У ЦГЗ зауважили, що наразі немає ознак того, що вони спричиняють тяжчий перебіг хвороби, ніж інші субваріанти.

Захворюваність на COVID-19 у Києві скоротилася: нові дані22.09.25, 13:49 • 2132 перегляди

Юлія Шрамко

COVID-19Здоров'я
Україна