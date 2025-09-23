COVID-19 в Украине: заболеваемость за неделю сократилась на 20%

$41.250.00
48.420.36
ukenru
05:00 • 7536 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
00:52 • 8822 просмотра
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12 • 14937 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 30283 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19 • 34214 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
22 сентября, 11:53 • 37023 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 54303 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
22 сентября, 09:32 • 64519 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Эксклюзив
22 сентября, 07:19 • 60681 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
22 сентября, 05:49 • 29536 просмотра
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видеоVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+17°
3.9м/с
62%
752мм
Популярные новости
российские войска атаковали Чернигов: есть попадание в объект критической инфраструктуры22 сентября, 23:15 • 8476 просмотра
россияне развивают на ВОТ сеть телерадиовещания22 сентября, 23:54 • 4274 просмотра
Директор компании присвоил почти 4 млн грн, выделенных на модульные дома в Киевской областиPhoto01:12 • 6448 просмотра
Аэропорт Осло временно закрыли из-за появления неизвестных дронов01:48 • 10517 просмотра
Украинские десантники уничтожили российский БПЛА "Форпост" стоимостью 7 миллионов долларовVideo02:44 • 10870 просмотра
публикации
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров05:00 • 7540 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 49443 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 54304 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины22 сентября, 09:32 • 64520 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
Эксклюзив
22 сентября, 07:19 • 60682 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Бонгбонг Маркос
Каролин Ливитт
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Нью-Йорк
Израиль
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 49443 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 24546 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 40659 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 91643 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 113693 просмотра
Актуальное
Шахед-136
9К720 Искандер
Фокс Ньюс
МиГ-31
Бильд

COVID-19 в Украине: заболеваемость за неделю сократилась на 20%

Киев • УНН

 • 752 просмотра

Количество новых случаев COVID-19 в Украине уменьшилось на 20,4% за неделю, до 11 883. Зарегистрировано 19 летальных исходов.

COVID-19 в Украине: заболеваемость за неделю сократилась на 20%

Заболеваемость COVID-19 в Украине уменьшилась за неделю на 20% - до 11,9 тыс. новых случаев, сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава, пишет УНН.

Детали

"В течение 38-й недели 2025 года (с 15 по 21 сентября) количество лиц с положительными результатами теста на COVID-19 составило 11 883 человека. Это на 20,4% меньше, чем на предыдущей неделе, когда было зарегистрировано 14 926 случаев", - говорится в сообщении.

Также за неделю было зарегистрировано 19 летальных случаев среди лиц с положительным результатом на SARS-CoV-2.

"Если сравнивать с эпидситуацией за 2024 год, то за восемь недель 2025 года с 21 июля по 21 сентября, когда фиксировались самые высокие уровни заболеваемости COVID-19, зарегистрировано в 1,25 раза меньше случаев заболевания, чем за аналогичный период прошлого года: 65 028 против 81 048 случаев соответственно", - отметили в ЦОЗ.

Что касается новых субвариантов штамма Омикрон NB.1.8.1 Нимбус и XFG Стратус, в Украине по состоянию на 22 сентября, как сообщается, подтверждено четыре случая инфицирования субвариантом Нимбус и 326 - Стратус.

В ЦОЗ отметили, что пока нет признаков того, что они вызывают более тяжелое течение болезни, чем другие субварианты.

Заболеваемость COVID-19 в Киеве сократилась: новые данные22.09.25, 13:49 • 2160 просмотров

Юлия Шрамко

COVID-19Здоровье
Украина