COVID-19 в Украине: заболеваемость за неделю сократилась на 20%
Киев • УНН
Количество новых случаев COVID-19 в Украине уменьшилось на 20,4% за неделю, до 11 883. Зарегистрировано 19 летальных исходов.
Заболеваемость COVID-19 в Украине уменьшилась за неделю на 20% - до 11,9 тыс. новых случаев, сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава, пишет УНН.
Детали
"В течение 38-й недели 2025 года (с 15 по 21 сентября) количество лиц с положительными результатами теста на COVID-19 составило 11 883 человека. Это на 20,4% меньше, чем на предыдущей неделе, когда было зарегистрировано 14 926 случаев", - говорится в сообщении.
Также за неделю было зарегистрировано 19 летальных случаев среди лиц с положительным результатом на SARS-CoV-2.
"Если сравнивать с эпидситуацией за 2024 год, то за восемь недель 2025 года с 21 июля по 21 сентября, когда фиксировались самые высокие уровни заболеваемости COVID-19, зарегистрировано в 1,25 раза меньше случаев заболевания, чем за аналогичный период прошлого года: 65 028 против 81 048 случаев соответственно", - отметили в ЦОЗ.
Что касается новых субвариантов штамма Омикрон NB.1.8.1 Нимбус и XFG Стратус, в Украине по состоянию на 22 сентября, как сообщается, подтверждено четыре случая инфицирования субвариантом Нимбус и 326 - Стратус.
В ЦОЗ отметили, что пока нет признаков того, что они вызывают более тяжелое течение болезни, чем другие субварианты.
