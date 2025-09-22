Заболеваемость COVID-19 в Киеве сократилась: новые данные
Киев • УНН
В Киеве зафиксировано снижение заболеваемости COVID-19 на 17,9% за неделю, заболело 1080 человек. Госпитализации также уменьшились до 89 человек, однако зафиксированы случаи нового штамма Stratus (XFG).
В Киеве за неделю снизилась заболеваемость COVID-19, сообщил в понедельник Киевский городской центр контроля и профилактики болезней, пишет УНН.
Заболеваемость снизилась на 17,9% по сравнению с предыдущей неделей: заболело 1080 человек (792 взрослых, 288 детей) против 1315 неделей ранее
Как сообщается, больше всего случаев среди возрастной группы 30-64 года (почти половина от всех).
Госпитализации, по данным центра, в столице тоже уменьшились: 89 человек (из них 35 детей) против 271 на предыдущей неделе; в реанимации находилось 7 взрослых пациентов.
"В целом уровень заболеваемости в 2025 году ниже показателей аналогичного периода 2024 года на 7,9%", - говорится в сообщении.
В то же время с июля в Киеве, как отмечается, фиксируются случаи нового штамма Stratus (XFG), что подтверждено лабораторно.
