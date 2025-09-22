Заболеваемость COVID-19 в Киеве сократилась: новые данные

В Киеве за неделю снизилась заболеваемость COVID-19, сообщил в понедельник Киевский городской центр контроля и профилактики болезней, пишет УНН.

Заболеваемость снизилась на 17,9% по сравнению с предыдущей неделей: заболело 1080 человек (792 взрослых, 288 детей) против 1315 неделей ранее - указали в столичном ЦКПБ.

Как сообщается, больше всего случаев среди возрастной группы 30-64 года (почти половина от всех).

Госпитализации, по данным центра, в столице тоже уменьшились: 89 человек (из них 35 детей) против 271 на предыдущей неделе; в реанимации находилось 7 взрослых пациентов.

"В целом уровень заболеваемости в 2025 году ниже показателей аналогичного периода 2024 года на 7,9%", - говорится в сообщении.

В то же время с июля в Киеве, как отмечается, фиксируются случаи нового штамма Stratus (XFG), что подтверждено лабораторно.

Заболеваемость COVID-19 в Украине за неделю выросла на 3,5%