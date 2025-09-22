$41.250.00
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Эксклюзив
07:19 • 20409 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
05:49 • 16671 просмотра
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видеоVideo
05:30 • 25861 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности
21 сентября, 20:36 • 19671 просмотра
Генассамблея ООН стартует в Нью-Йорке: Украина требует решительного ответа на российскую агрессию - МИД
Эксклюзив
21 сентября, 12:26 • 31127 просмотра
Осеннее равноденствие 22 сентября: его значение и прогноз для всех знаков Зодиака
21 сентября, 07:39 • 46614 просмотра
Никаких утечек из "Дії": в Минцифре объяснили, что произошло
20 сентября, 15:23 • 55459 просмотра
Зеленский заявил, что подписал три пакета санкций: на кого они направлены
20 сентября, 10:19 • 57613 просмотра
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
20 сентября, 08:41 • 87076 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Заболеваемость COVID-19 в Киеве сократилась: новые данные

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 442 просмотра

В Киеве зафиксировано снижение заболеваемости COVID-19 на 17,9% за неделю, заболело 1080 человек. Госпитализации также уменьшились до 89 человек, однако зафиксированы случаи нового штамма Stratus (XFG).

Заболеваемость COVID-19 в Киеве сократилась: новые данные

В Киеве за неделю снизилась заболеваемость COVID-19, сообщил в понедельник Киевский городской центр контроля и профилактики болезней, пишет УНН.

Заболеваемость снизилась на 17,9% по сравнению с предыдущей неделей: заболело 1080 человек (792 взрослых, 288 детей) против 1315 неделей ранее

- указали в столичном ЦКПБ.

Как сообщается, больше всего случаев среди возрастной группы 30-64 года (почти половина от всех).

Госпитализации, по данным центра, в столице тоже уменьшились: 89 человек (из них 35 детей) против 271 на предыдущей неделе; в реанимации находилось 7 взрослых пациентов.

"В целом уровень заболеваемости в 2025 году ниже показателей аналогичного периода 2024 года на 7,9%", - говорится в сообщении.

В то же время с июля в Киеве, как отмечается, фиксируются случаи нового штамма Stratus (XFG), что подтверждено лабораторно.

Юлия Шрамко

COVID-19Киев
Киев