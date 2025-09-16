$41.280.03
15 сентября, 17:38 • 37733 просмотра
Сырский уволил двух командиров корпусов из-за потерь личного состава и территорий - Генштаб
15 сентября, 15:43 • 50052 просмотра
Правительство одобрило проект Бюджета-2026 с дефицитом 18,4% ВВП
Эксклюзив
15 сентября, 14:18 • 35823 просмотра
Рынок криптовалют в Украине легализуют еще не скоро. В Раде объяснили причину
Эксклюзив
15 сентября, 12:27 • 39986 просмотра
Число преступлений с незарегистрированным оружием растет: названы регионы-лидеры
Эксклюзив
15 сентября, 09:58 • 39593 просмотра
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
Эксклюзив
15 сентября, 05:44 • 69417 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
15 сентября, 03:31 • 42086 просмотра
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
15 сентября, 01:55 • 34496 просмотра
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 37762 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 61065 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Заболеваемость COVID-19 в Украине за неделю выросла на 3,5%

Киев • УНН

 • 400 просмотра

За неделю в Украине зарегистрировали 14 926 случаев COVID-19, что на 3,5% больше, чем на предыдущей неделе. Зафиксировано 19 летальных исходов, при этом за четыре недели 2025 года случаев меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Заболеваемость COVID-19 в Украине за неделю выросла на 3,5%

За неделю в Украине было зарегистрировано 14 926 случаев COVID-19, что на 3,5% больше по сравнению с предыдущей неделей. Зафиксировано 19 летальных исходов. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава, передает УНН.

Детали

"(С 8 по 14 сентября) количество лиц с положительными результатами теста на COVID-19 составило 14 926 человек, что на 3,5% больше по сравнению с предыдущей неделей, когда было зарегистрировано 14 414 случаев. Также за неделю было зарегистрировано 19 летальных случаев среди лиц с положительным результатом на SARS-CoV-2", - говорится в сообщении.

Центр общественного здоровья отмечает, что если сравнивать с эпидситуацией за 2024 год, то за четыре недели 2025 года с 18 августа по 14 сентября зарегистрировано в 1,14 раза меньше случаев заболевания, чем за аналогичный период прошлого года: 47 227 против 53 948 случаев соответственно.

Также сообщается, что в Украине по состоянию на 5 сентября по результатам секвенирования положительных клинических образцов подтверждено четыре случая инфицирования субвариантом Нимбус и 225 - Стратус. В ЦОЗ напомнили, что пока нет признаков того, что они вызывают более тяжелое течение болезни, чем другие субварианты.

Дополнение

В Минздраве сообщали УНН, что в Украине наблюдается тенденция к росту количества случаев заболевания COVID-19. При этом решения о принятии противоэпидемических мер, включая введение масочного режима, принимаются местными органами власти и самоуправления.

Анна Мурашко

COVID-19Здоровье
Украина