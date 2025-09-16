Заболеваемость COVID-19 в Украине за неделю выросла на 3,5%
Киев • УНН
За неделю в Украине зарегистрировали 14 926 случаев COVID-19, что на 3,5% больше, чем на предыдущей неделе. Зафиксировано 19 летальных исходов, при этом за четыре недели 2025 года случаев меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Детали
"(С 8 по 14 сентября) количество лиц с положительными результатами теста на COVID-19 составило 14 926 человек, что на 3,5% больше по сравнению с предыдущей неделей, когда было зарегистрировано 14 414 случаев. Также за неделю было зарегистрировано 19 летальных случаев среди лиц с положительным результатом на SARS-CoV-2", - говорится в сообщении.
Центр общественного здоровья отмечает, что если сравнивать с эпидситуацией за 2024 год, то за четыре недели 2025 года с 18 августа по 14 сентября зарегистрировано в 1,14 раза меньше случаев заболевания, чем за аналогичный период прошлого года: 47 227 против 53 948 случаев соответственно.
Также сообщается, что в Украине по состоянию на 5 сентября по результатам секвенирования положительных клинических образцов подтверждено четыре случая инфицирования субвариантом Нимбус и 225 - Стратус. В ЦОЗ напомнили, что пока нет признаков того, что они вызывают более тяжелое течение болезни, чем другие субварианты.
Дополнение
В Минздраве сообщали УНН, что в Украине наблюдается тенденция к росту количества случаев заболевания COVID-19. При этом решения о принятии противоэпидемических мер, включая введение масочного режима, принимаются местными органами власти и самоуправления.