Захворюваність на COVID-19 в Україні за тиждень зросла на 3,5%
Київ • УНН
За тиждень в Україні зареєстрували 14 926 випадків COVID-19, що на 3,5% більше, ніж попереднього тижня. Зафіксовано 19 летальних випадків, при цьому за чотири тижні 2025 року випадків менше, ніж за аналогічний період торік.
Деталі
"(З 8 до 14 вересня) кількість осіб із позитивними результатами тесту на COVID-19 становила 14 926 людей, що на 3,5% більше порівняно з попереднім тижнем, коли було зареєстровано 14 414 випадків. Також за тиждень було зареєстровано 19 летальних випадків серед осіб із позитивним результатом на SARS-CoV-2", - ідеться в повідомленні.
Центр громадського здоров’я зазначає, що якщо порівнювати з епідситуацією за 2024 рік, то за чотири тижні 2025 року з 18 серпня до 14 вересня зареєстровано в 1,14 раза менше випадків захворювання, ніж за аналогічний період торік: 47 227 проти 53 948 випадків відповідно.
Також повідомляється, що в Україні станом на 5 вересня за результатами секвенування позитивних клінічних зразків підтверджено чотири випадки інфікування субваріантом Німбус та 225 - Стратус. У ЦГЗ нагадали, що наразі немає ознак того, що вони спричиняють тяжчий перебіг хвороби, ніж інші субваріанти.
Доповнення
У МОЗ повідомляли УНН, що в Україні спостерігається тенденція до зростання кількості випадків захворювання на COVID-19. При цьому рішення про вжиття протиепідемічних заходів, включно з запровадженням маскового режиму, ухвалюються місцевими органами влади та самоврядування.