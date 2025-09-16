$41.280.03
15 вересня, 17:38 • 37098 перегляди
Сирський звільнив двох командирів корпусів через втрати особового складу та територій - Генштаб
15 вересня, 15:43 • 48941 перегляди
Уряд схвалив проєкт Бюджету-2026 з дефіцитом 18,4% ВВП
Ексклюзив
15 вересня, 14:18 • 35070 перегляди
Ринок криптовалют в Україні легалізують ще не скоро. У Раді пояснили причину
Ексклюзив
15 вересня, 12:27 • 39250 перегляди
Кількість злочинів з незареєстрованою зброєю зростає: названо регіони-лідери
Ексклюзив
15 вересня, 09:58 • 39020 перегляди
Чому приватні перевізники досі не доєдналися до Автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутках: відповідь КМДА
Ексклюзив
15 вересня, 05:44 • 68679 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
15 вересня, 03:31 • 41828 перегляди
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
15 вересня, 01:55 • 34441 перегляди
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 37712 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 60971 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Захворюваність на COVID-19 в Україні за тиждень зросла на 3,5%

Київ • УНН

 • 68 перегляди

За тиждень в Україні зареєстрували 14 926 випадків COVID-19, що на 3,5% більше, ніж попереднього тижня. Зафіксовано 19 летальних випадків, при цьому за чотири тижні 2025 року випадків менше, ніж за аналогічний період торік.

За тиждень в Україні було зареєстровано 14 926 випадків COVID-19, що на 3,5% більше порівняно з попереднім тижнем. Зафіксовано 19 летальних випадків. Про це повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ, передає УНН.

Деталі

"(З 8 до 14 вересня) кількість осіб із позитивними результатами тесту на COVID-19 становила 14 926 людей, що на 3,5% більше порівняно з попереднім тижнем, коли було зареєстровано 14 414 випадків. Також за тиждень було зареєстровано 19 летальних випадків серед осіб із позитивним результатом на SARS-CoV-2", - ідеться в повідомленні.

Центр громадського здоров’я зазначає, що якщо порівнювати з епідситуацією за 2024 рік, то за чотири тижні 2025 року з 18 серпня до 14 вересня зареєстровано в 1,14 раза менше випадків захворювання, ніж за аналогічний період торік: 47 227 проти 53 948 випадків відповідно.

Також повідомляється, що в Україні станом на 5 вересня за результатами секвенування позитивних клінічних зразків підтверджено чотири випадки інфікування субваріантом Німбус та 225 - Стратус. У ЦГЗ нагадали, що наразі немає ознак того, що вони спричиняють тяжчий перебіг хвороби, ніж інші субваріанти.

Доповнення

У МОЗ повідомляли УНН, що в Україні спостерігається тенденція до зростання кількості випадків захворювання на COVID-19. При цьому рішення про вжиття протиепідемічних заходів, включно з запровадженням маскового режиму, ухвалюються місцевими органами влади та самоврядування.

Анна Мурашко

Україна