Зростання випадків захворюваності на COVID-19: в МОЗ розповіли, чи повернеться в Україну масковий режим

В Україні спостерігається тенденція до зростання кількості випадків захворювання на COVID-19. При цьому рішення про вжиття протиепідемічних заходів, включно з запровадженням маскового режиму, приймаються місцевими органами влади та самоврядування, повідомили в Міністерстві охорони здоров’я, відповідаючи на інформаційний запит журналіста УНН.

За даними рутинного епідеміологічного нагляду, отриманими від закладів охорони здоров’я з областей України, крім Луганської та Запорізької, протягом 35-го тижня 2025 року (з 25 до 31 серпня) кількість осіб із позитивними результатами на COVID-19 становила 10 622 особи, що на 46,2% більше порівняно з попереднім тижнем, коли було зареєстровано 7 265 випадків", - говориться у повідомленні. У порівнянні з аналогічним періодом 2024 року, у 2025 році загальна кількість випадків є нижчою: за чотири тижні з 4 до 31 серпня зареєстровано 22 627 випадків, що удвічі менше, ніж у 2024 році (45 500 випадків)