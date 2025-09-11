Зростання випадків захворюваності на COVID-19: в МОЗ розповіли, чи повернеться в Україну масковий режим
Київ • УНН
В Україні зростає кількість випадків COVID-19, за 35-й тиждень 2025 року зафіксовано 10 622 випадки. Місцеві органи влади приймають рішення про протиепідемічні заходи, включаючи масковий режим.
В Україні спостерігається тенденція до зростання кількості випадків захворювання на COVID-19. При цьому рішення про вжиття протиепідемічних заходів, включно з запровадженням маскового режиму, приймаються місцевими органами влади та самоврядування, повідомили в Міністерстві охорони здоров’я, відповідаючи на інформаційний запит журналіста УНН.
Деталі
За даними рутинного епідеміологічного нагляду, отриманими від закладів охорони здоров’я з областей України, крім Луганської та Запорізької, протягом 35-го тижня 2025 року (з 25 до 31 серпня) кількість осіб із позитивними результатами на COVID-19 становила 10 622 особи, що на 46,2% більше порівняно з попереднім тижнем, коли було зареєстровано 7 265 випадків", - говориться у повідомленні. У порівнянні з аналогічним періодом 2024 року, у 2025 році загальна кількість випадків є нижчою: за чотири тижні з 4 до 31 серпня зареєстровано 22 627 випадків, що удвічі менше, ніж у 2024 році (45 500 випадків)
В МОЗ наголосили, що зважаючи на теперішню тенденцію зростання кількості хворих, можна очікувати більше випадків зараження вірусом COVID-19.
Враховуючи збільшення кількості позитивних результатів на визначення вірусів SARS-CoV-2 серед досліджень на респіраторну групу інфекцій за результатами роботи закладів охорони здоров’я, найближчими тижнями можна очікувати подальше зростання кількості випадків COVID-19
Міністерство також нагадало, у 2023 році Кабмін скасував карантин на території України, зокрема і масковий режим.
Постановою Кабінету Міністрів України від 27 червня 2023 року № 651 відмінено на всій території України карантин, встановлений з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, в тому числі і загальнообов’язковий масковий режим
Разом з тим в МОЗ наголосили, що рішення про встановлення епідеміологічних заходів приймаються органами місцевої влади та місцевого самоврядування.
Обмежувальні протиепідемічні заходи встановлюються місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування за поданням головного державного санітарного лікаря відповідної області, міста Києва чи Севастополя, Автономної Республіки Крим, якщо в населеному пункті, у закладі освіти, закладі оздоровлення та відпочинку виник спалах інфекційної хвороби або склалася неблагополучна епідемічна ситуація, що загрожує поширенням інфекційної хвороби
Доповнення
В Україні знову фіксують зростання захворюваності на COVID-19. За даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, протягом 36-го тижня 2025 року (1-7 вересня) позитивний результат тесту отримали 14 414 людей, що на 32,3% більше, ніж тижнем раніше (10 622 випадки). За цей період також зареєстровано 21 летальний випадок серед інфікованих.