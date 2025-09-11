Рост заболеваемости COVID-19: в Минздраве рассказали, вернется ли в Украину масочный режим

В Украине наблюдается тенденция к росту числа случаев заболевания COVID-19. При этом решения о принятии противоэпидемических мер, включая введение масочного режима, принимаются местными органами власти и самоуправления, сообщили в Министерстве здравоохранения, отвечая на информационный запрос журналиста УНН.

По данным рутинного эпидемиологического надзора, полученным от учреждений здравоохранения из областей Украины, кроме Луганской и Запорожской, в течение 35-й недели 2025 года (с 25 по 31 августа) количество лиц с положительными результатами на COVID-19 составило 10 622 человека, что на 46,2% больше по сравнению с предыдущей неделей, когда было зарегистрировано 7 265 случаев", - говорится в сообщении. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года, в 2025 году общее количество случаев ниже: за четыре недели с 4 по 31 августа зарегистрировано 22 627 случаев, что вдвое меньше, чем в 2024 году (45 500 случаев)