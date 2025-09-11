$41.210.09
Эксклюзив
12:15 • 104 просмотра
Рост заболеваемости COVID-19: в Минздраве рассказали, вернется ли в Украину масочный режим
11:02 • 2270 просмотра
НБУ снова сохранил учетную ставку на уровне 15,5%
Эксклюзив
09:51 • 7270 просмотра
Министр финансов Марченко прокомментировал подготовку Госбюджета-2026
Эксклюзив
09:16 • 10454 просмотра
Минэкономики о новом Трудовом кодексе: почти готов к внесению на рассмотрение ВР
07:11 • 16518 просмотра
Польша реагирует на вторжение дронов РФ: воздушное движение на востоке страны ограничено до зимы
11 сентября, 05:01 • 36581 просмотра
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества
Эксклюзив
10 сентября, 15:04 • 44041 просмотра
Откажется ли Евросоюз от российского газа под давлением США: объясняет эксперт
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 96316 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
10 сентября, 13:15 • 50608 просмотра
Трамп требует смертной казни для убийцы украинки Ирины Заруцкой
Эксклюзив
10 сентября, 12:25 • 47919 просмотра
Против отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука откроют уголовное дело, если служебное расследование выявит состав преступления в его действиях - юрист
Враг проводит рейды на ВОТ и ищет тех, кто помогает Силам обороны11 сентября, 02:43 • 7938 просмотра
Мерц о вторжении дронов РФ в Польшу: сознательная провокация Кремля11 сентября, 03:46 • 20647 просмотра
Атака дронов на Украину 11 сентября: ПВО уничтожила 62 вражеских БПЛАPhoto06:42 • 14218 просмотра
Вторжение российских БПЛА в воздушное пространство Польши: Варшава созвала экстренное заседание Совета Безопасности ООН07:22 • 14536 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом07:32 • 7654 просмотра
публикации
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11:11 • 3744 просмотра
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества11 сентября, 05:01 • 36573 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 96308 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
Эксклюзив
10 сентября, 10:41 • 86703 просмотра
"Нам просто выключили рубильник": соучредительница "Конкорда" Юлия Соседка рассказала, как Нацбанк решил вывести банк с рынка10 сентября, 09:29 • 65841 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11:11 • 3744 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом07:32 • 7858 просмотра
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 26450 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 90979 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 82139 просмотра
Рост заболеваемости COVID-19: в Минздраве рассказали, вернется ли в Украину масочный режим

Киев • УНН

 • 100 просмотра

В Украине растет количество случаев COVID-19, за 35-ю неделю 2025 года зафиксировано 10 622 случая. Местные органы власти принимают решения о противоэпидемических мерах, включая масочный режим.

Рост заболеваемости COVID-19: в Минздраве рассказали, вернется ли в Украину масочный режим

В Украине наблюдается тенденция к росту числа случаев заболевания COVID-19. При этом решения о принятии противоэпидемических мер, включая введение масочного режима, принимаются местными органами власти и самоуправления, сообщили в Министерстве здравоохранения, отвечая на информационный запрос журналиста УНН.

Детали

По данным рутинного эпидемиологического надзора, полученным от учреждений здравоохранения из областей Украины, кроме Луганской и Запорожской, в течение 35-й недели 2025 года (с 25 по 31 августа) количество лиц с положительными результатами на COVID-19 составило 10 622 человека, что на 46,2% больше по сравнению с предыдущей неделей, когда было зарегистрировано 7 265 случаев", - говорится в сообщении. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года, в 2025 году общее количество случаев ниже: за четыре недели с 4 по 31 августа зарегистрировано 22 627 случаев, что вдвое меньше, чем в 2024 году (45 500 случаев)

- сообщили в Минздраве.

В Минздраве подчеркнули, что, учитывая нынешнюю тенденцию роста числа больных, можно ожидать больше случаев заражения вирусом COVID-19.

Учитывая увеличение количества положительных результатов на определение вирусов SARS-CoV-2 среди исследований на респираторную группу инфекций по результатам работы учреждений здравоохранения, в ближайшие недели можно ожидать дальнейшего роста количества случаев COVID-19

 - добавили в Минздраве.

Министерство также напомнило, что в 2023 году Кабмин отменил карантин на территории Украины, в том числе и масочный режим.

Постановлением Кабинета Министров Украины от 27 июня 2023 года № 651 отменен на всей территории Украины карантин, установленный с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, в том числе и общеобязательный масочный режим

- говорится в сообщении.

Вместе с тем в Минздраве подчеркнули, что решения об установлении эпидемиологических мер принимаются органами местной власти и местного самоуправления.

Ограничительные противоэпидемические меры устанавливаются местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления по представлению главного государственного санитарного врача соответствующей области, города Киева или Севастополя, Автономной Республики Крым, если в населенном пункте, в учебном заведении, заведении оздоровления и отдыха возникла вспышка инфекционной болезни или сложилась неблагополучная эпидемическая ситуация, угрожающая распространением инфекционной болезни

 - пояснили в Минздраве.

Дополнение

В Украине снова фиксируют рост заболеваемости COVID-19. По данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, в течение 36-й недели 2025 года (1-7 сентября) положительный результат теста получили 14 414 человек, что на 32,3% больше, чем неделей ранее (10 622 случая). За этот период также зарегистрирован 21 летальный случай среди инфицированных.

Павел Зинченко

Общество COVID-19 Здоровье
