Рост заболеваемости COVID-19: в Минздраве рассказали, вернется ли в Украину масочный режим
Киев • УНН
В Украине растет количество случаев COVID-19, за 35-ю неделю 2025 года зафиксировано 10 622 случая. Местные органы власти принимают решения о противоэпидемических мерах, включая масочный режим.
В Украине наблюдается тенденция к росту числа случаев заболевания COVID-19. При этом решения о принятии противоэпидемических мер, включая введение масочного режима, принимаются местными органами власти и самоуправления, сообщили в Министерстве здравоохранения, отвечая на информационный запрос журналиста УНН.
Детали
По данным рутинного эпидемиологического надзора, полученным от учреждений здравоохранения из областей Украины, кроме Луганской и Запорожской, в течение 35-й недели 2025 года (с 25 по 31 августа) количество лиц с положительными результатами на COVID-19 составило 10 622 человека, что на 46,2% больше по сравнению с предыдущей неделей, когда было зарегистрировано 7 265 случаев", - говорится в сообщении. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года, в 2025 году общее количество случаев ниже: за четыре недели с 4 по 31 августа зарегистрировано 22 627 случаев, что вдвое меньше, чем в 2024 году (45 500 случаев)
В Минздраве подчеркнули, что, учитывая нынешнюю тенденцию роста числа больных, можно ожидать больше случаев заражения вирусом COVID-19.
Учитывая увеличение количества положительных результатов на определение вирусов SARS-CoV-2 среди исследований на респираторную группу инфекций по результатам работы учреждений здравоохранения, в ближайшие недели можно ожидать дальнейшего роста количества случаев COVID-19
Министерство также напомнило, что в 2023 году Кабмин отменил карантин на территории Украины, в том числе и масочный режим.
Постановлением Кабинета Министров Украины от 27 июня 2023 года № 651 отменен на всей территории Украины карантин, установленный с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, в том числе и общеобязательный масочный режим
Вместе с тем в Минздраве подчеркнули, что решения об установлении эпидемиологических мер принимаются органами местной власти и местного самоуправления.
Ограничительные противоэпидемические меры устанавливаются местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления по представлению главного государственного санитарного врача соответствующей области, города Киева или Севастополя, Автономной Республики Крым, если в населенном пункте, в учебном заведении, заведении оздоровления и отдыха возникла вспышка инфекционной болезни или сложилась неблагополучная эпидемическая ситуация, угрожающая распространением инфекционной болезни
Дополнение
В Украине снова фиксируют рост заболеваемости COVID-19. По данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, в течение 36-й недели 2025 года (1-7 сентября) положительный результат теста получили 14 414 человек, что на 32,3% больше, чем неделей ранее (10 622 случая). За этот период также зарегистрирован 21 летальный случай среди инфицированных.