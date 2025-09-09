В Україні зафіксовано зростання захворюваності на COVID-19: понад 14 тисяч випадків за тиждень - МОЗ
Київ • УНН
За 36-й тиждень 2025 року в Україні зареєстровано 14 414 нових випадків COVID-19, що на 32,3% більше, ніж тижнем раніше. Також виявлено 21 летальний випадок.
В Україні знову фіксують зростання захворюваності на COVID-19. За даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, протягом 36-го тижня 2025 року (1-7 вересня) позитивний результат тесту отримали 14 414 людей, що на 32,3% більше, ніж тижнем раніше (10 622 випадки). За цей період також зареєстровано 21 летальний випадок серед інфікованих. Про це повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ України, пише УНН.
Деталі
Якщо порівнювати з минулим роком, ситуація виглядає дещо стабільнішою: з 11 серпня до 7 вересня 2025 року виявили у 1,44 раза менше випадків, ніж за аналогічний період 2024-го (35 841 проти 51 728).
Щодо нових субваріантів штаму Омікрон: станом на 5 вересня в Україні підтверджено 4 випадки інфікування варіантом NB.1.8.1 ("Німбус") та 225 випадків варіантом XFG ("Стратус"). У ЦГЗ підкреслюють, що наразі немає доказів, що ці штами спричиняють тяжчий перебіг, ніж інші.
Як зазначають в МОЗ, вакцинація залишається найкращим захистом. В Україні вона є безоплатною. Більшості невакцинованих достатньо однієї дози, а людям із груп ризику (старші 60 років, вагітні, пацієнти з хронічними хворобами, працівники освіти й медицини) рекомендується робити додаткові щеплення раз на 6-12 місяців.
Станом на 31 серпня 2025 року в Україні вже проведено 36 млн щеплень:
- понад 16,4 млн людей отримали одну дозу,
- понад 15,5 млн – дві дози,
- понад 3,4 млн – перший бустер,
- понад 583 тис. – другий бустер.
Фахівці радять дотримуватися базових правил профілактики: носити маску в людних місцях, мити руки, дезінфікувати поверхні та залишатися вдома у разі появи симптомів.
