Ексклюзив
07:55 • 11655 перегляди
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу ще два газогони Photo
Ексклюзив
07:10 • 16421 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
07:01 • 16601 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
06:31 • 12707 перегляди
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
8 вересня, 21:35 • 13490 перегляди
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку росії, Китаю та Ірану
8 вересня, 17:31 • 20299 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
8 вересня, 16:59 • 33494 перегляди
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
8 вересня, 15:42 • 40552 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo
8 вересня, 12:50 • 27987 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
8 вересня, 12:30 • 48646 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та пораненіPhoto
Ексклюзив
Ексклюзив
В Україні зафіксовано зростання захворюваності на COVID-19: понад 14 тисяч випадків за тиждень - МОЗ

Київ • УНН

 • 80 перегляди

За 36-й тиждень 2025 року в Україні зареєстровано 14 414 нових випадків COVID-19, що на 32,3% більше, ніж тижнем раніше. Також виявлено 21 летальний випадок.

В Україні зафіксовано зростання захворюваності на COVID-19: понад 14 тисяч випадків за тиждень - МОЗ

В Україні знову фіксують зростання захворюваності на COVID-19. За даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, протягом 36-го тижня 2025 року (1-7 вересня) позитивний результат тесту отримали 14 414 людей, що на 32,3% більше, ніж тижнем раніше (10 622 випадки). За цей період також зареєстровано 21 летальний випадок серед інфікованих. Про це повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ України, пише УНН.

Деталі

Якщо порівнювати з минулим роком, ситуація виглядає дещо стабільнішою: з 11 серпня до 7 вересня 2025 року виявили у 1,44 раза менше випадків, ніж за аналогічний період 2024-го (35 841 проти 51 728).

Щодо нових субваріантів штаму Омікрон: станом на 5 вересня в Україні підтверджено 4 випадки інфікування варіантом NB.1.8.1 ("Німбус") та 225 випадків варіантом XFG ("Стратус"). У ЦГЗ підкреслюють, що наразі немає доказів, що ці штами спричиняють тяжчий перебіг, ніж інші.

Як зазначають в МОЗ, вакцинація залишається найкращим захистом. В Україні вона є безоплатною. Більшості невакцинованих достатньо однієї дози, а людям із груп ризику (старші 60 років, вагітні, пацієнти з хронічними хворобами, працівники освіти й медицини) рекомендується робити додаткові щеплення раз на 6-12 місяців.

Станом на 31 серпня 2025 року в Україні вже проведено 36 млн щеплень:

  • понад 16,4 млн людей отримали одну дозу,
    • понад 15,5 млн – дві дози,
      • понад 3,4 млн – перший бустер,
        • понад 583 тис. – другий бустер.

          Фахівці радять дотримуватися базових правил профілактики: носити маску в людних місцях, мити руки, дезінфікувати поверхні та залишатися вдома у разі появи симптомів.

          Степан Гафтко

          СуспільствоCOVID-19Здоров'я
          Всесвітня організація охорони здоров'я
          Україна