ЄС має створити власний мирний план для України, не покладаючись на Трампа – єврокомісар оборони

Європейському Союзу необхідно припинити пасивне очікування і розробити власний, незалежний мирний план для України, не покладаючись лише на ініціативи США. З такою заявою виступив комісар оборони ЄС Андрюс Кубілюс в інтерв'ю Politico, пише УНН.

Деталі

Кубілюс наголосив, що ЄС має бути готовим до геополітичних подій, "на випадок, якщо стаття 5 (НАТО) раптово не буде виконана".

ЄС розробляє правовий інструмент для надання Україні доступу до заморожених російських активів

Європу "заскочив зненацька" 28-пунктний мирний план, розроблений американськими переговірниками президента США Дональда Трампа (Стів Віткофф та Джаред Кушнер) спільно з росіянами. Цей план, який включав заборону членства України в НАТО та обмеження чисельності української армії, обговорювали в кремлі без участі представників ЄС.

Європейські чиновники стурбовані тим, що за кілька місяців може з'явитися новий мирний план під керівництвом Трампа.

Ці плани також мають надходити з Брюсселя або Берліна – заявив Кубілюс.

Комісар, який є першим в історії блоку на цій посаді, заявив, що мета ЄС – мати два плани (європейський та американський), щоб "знайти синергію між ними та досягти найкращого результату".

Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС

Кубілюс також зазначив, що геополітичний зсув, пов'язаний зі зміщенням фокусу США на Тихий океан, є сигналом для Європи "подбати про європейську оборону". ЄС реагує на це, зокрема, завдяки програмі позик SAFE на 150 мільярдів євро, спрямованій на стимулювання військового виробництва, та планам щодо поглиблення інтеграції оборонних компаній у єдиний ринок.

Україна готова розпочати переговори про вступ до ЄС негайно - Зеленський