16:56 • 4308 перегляди
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Ексклюзив
15:01 • 13464 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
12:31 • 16097 перегляди
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ексклюзив
4 грудня, 12:12 • 28282 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
4 грудня, 12:01 • 17677 перегляди
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
Ексклюзив
4 грудня, 11:24 • 18918 перегляди
Популярний лікарський засіб від німецького виробника Heel повертається в українські аптеки
4 грудня, 09:37 • 19047 перегляди
Переговори щодо мирного плану США ведуться паралельно щодо чотирьох окремих елементів - NYT
3 грудня, 23:09 • 27689 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
3 грудня, 21:56 • 45538 перегляди
"Я не знаю, що робитиме кремль": Трамп прокоментував зустріч американських перемовників з путіним
Ексклюзив
3 грудня, 16:02 • 36491 перегляди
Це вже не сліпий “камікадзе”, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію “шахедів” Video
ЄС має створити власний мирний план для України, не покладаючись на Трампа – єврокомісар оборони

Київ • УНН

 • 90 перегляди

Комісар оборони ЄС Андрюс Кубілюс заявив, що Євросоюз має розробити власний мирний план для України, не покладаючись на ініціативи США. Це пов'язано з тим, що Європу "заскочив зненацька" 28-пунктний мирний план, розроблений американськими переговірниками Трампа спільно з росіянами без участі ЄС.

ЄС має створити власний мирний план для України, не покладаючись на Трампа – єврокомісар оборони

Європейському Союзу необхідно припинити пасивне очікування і розробити власний, незалежний мирний план для України, не покладаючись лише на ініціативи США. З такою заявою виступив комісар оборони ЄС Андрюс Кубілюс в інтерв'ю Politico, пише УНН.

Деталі

Кубілюс наголосив, що ЄС має бути готовим до геополітичних подій, "на випадок, якщо стаття 5 (НАТО) раптово не буде виконана".

ЄС розробляє правовий інструмент для надання Україні доступу до заморожених російських активів03.12.25, 03:48 • 3984 перегляди

Європу "заскочив зненацька" 28-пунктний мирний план, розроблений американськими переговірниками президента США Дональда Трампа (Стів Віткофф та Джаред Кушнер) спільно з росіянами. Цей план, який включав заборону членства України в НАТО та обмеження чисельності української армії, обговорювали в кремлі без участі представників ЄС.

Європейські чиновники стурбовані тим, що за кілька місяців може з'явитися новий мирний план під керівництвом Трампа. 

Ці плани також мають надходити з Брюсселя або Берліна 

– заявив Кубілюс.

Комісар, який є першим в історії блоку на цій посаді, заявив, що мета ЄС – мати два плани (європейський та американський), щоб "знайти синергію між ними та досягти найкращого результату".

Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС03.12.25, 05:01 • 31542 перегляди

Кубілюс також зазначив, що геополітичний зсув, пов'язаний зі зміщенням фокусу США на Тихий океан, є сигналом для Європи "подбати про європейську оборону". ЄС реагує на це, зокрема, завдяки програмі позик SAFE на 150 мільярдів євро, спрямованій на стимулювання військового виробництва, та планам щодо поглиблення інтеграції оборонних компаній у єдиний ринок.

Україна готова розпочати переговори про вступ до ЄС негайно - Зеленський02.12.25, 23:42 • 10467 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Війна в Україні
Андрюс Кубілюс
НАТО
Дональд Трамп
Європейський Союз
Брюссель
Україна
Берлін