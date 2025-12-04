ЕС должен создать собственный мирный план для Украины, не полагаясь на Трампа – еврокомиссар обороны
Киев • УНН
Комиссар обороны ЕС Андрюс Кубилюс заявил, что Евросоюз должен разработать собственный мирный план для Украины, не полагаясь на инициативы США. Это связано с тем, что Европу "застал врасплох" 28-пунктный мирный план, разработанный американскими переговорщиками Трампа совместно с россиянами без участия ЕС.
Европейскому Союзу необходимо прекратить пассивное ожидание и разработать собственный, независимый мирный план для Украины, не полагаясь только на инициативы США. С таким заявлением выступил комиссар обороны ЕС Андрюс Кубилюс в интервью Politico, пишет УНН.
Подробности
Кубилюс подчеркнул, что ЕС должен быть готов к геополитическим событиям, "на случай, если статья 5 (НАТО) внезапно не будет выполнена".
Европу "застал врасплох" 28-пунктный мирный план, разработанный американскими переговорщиками президента США Дональда Трампа (Стив Виткофф и Джаред Кушнер) совместно с россиянами. Этот план, который включал запрет членства Украины в НАТО и ограничение численности украинской армии, обсуждали в кремле без участия представителей ЕС.
Европейские чиновники обеспокоены тем, что через несколько месяцев может появиться новый мирный план под руководством Трампа.
Эти планы также должны поступать из Брюсселя или Берлина
Комиссар, который является первым в истории блока на этой должности, заявил, что цель ЕС – иметь два плана (европейский и американский), чтобы "найти синергию между ними и достичь наилучшего результата".
Кубилюс также отметил, что геополитический сдвиг, связанный со смещением фокуса США на Тихий океан, является сигналом для Европы "позаботиться о европейской обороне". ЕС реагирует на это, в частности, благодаря программе займов SAFE на 150 миллиардов евро, направленной на стимулирование военного производства, и планам по углублению интеграции оборонных компаний в единый рынок.
