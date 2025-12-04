ЕС должен создать собственный мирный план для Украины, не полагаясь на Трампа – еврокомиссар обороны

Европейскому Союзу необходимо прекратить пассивное ожидание и разработать собственный, независимый мирный план для Украины, не полагаясь только на инициативы США. С таким заявлением выступил комиссар обороны ЕС Андрюс Кубилюс в интервью Politico, пишет УНН.

Подробности

Кубилюс подчеркнул, что ЕС должен быть готов к геополитическим событиям, "на случай, если статья 5 (НАТО) внезапно не будет выполнена".

Европу "застал врасплох" 28-пунктный мирный план, разработанный американскими переговорщиками президента США Дональда Трампа (Стив Виткофф и Джаред Кушнер) совместно с россиянами. Этот план, который включал запрет членства Украины в НАТО и ограничение численности украинской армии, обсуждали в кремле без участия представителей ЕС.

Европейские чиновники обеспокоены тем, что через несколько месяцев может появиться новый мирный план под руководством Трампа.

Эти планы также должны поступать из Брюсселя или Берлина – заявил Кубилюс.

Комиссар, который является первым в истории блока на этой должности, заявил, что цель ЕС – иметь два плана (европейский и американский), чтобы "найти синергию между ними и достичь наилучшего результата".

Кубилюс также отметил, что геополитический сдвиг, связанный со смещением фокуса США на Тихий океан, является сигналом для Европы "позаботиться о европейской обороне". ЕС реагирует на это, в частности, благодаря программе займов SAFE на 150 миллиардов евро, направленной на стимулирование военного производства, и планам по углублению интеграции оборонных компаний в единый рынок.

