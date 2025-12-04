$42.200.13
16:56 • 5352 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
15:01 • 14785 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 12:31 • 16845 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 29294 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
4 декабря, 12:01 • 18207 просмотра
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Эксклюзив
4 декабря, 11:24 • 19320 просмотра
Популярное лекарственное средство от немецкого производителя Heel возвращается в украинские аптеки
4 декабря, 09:37 • 19509 просмотра
Переговоры по мирному плану США ведутся параллельно по четырем отдельным элементам - NYT
3 декабря, 23:09 • 28023 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
3 декабря, 21:56 • 46173 просмотра
"Я не знаю, что будет делать кремль": Трамп прокомментировал встречу американских переговорщиков с путиным
Эксклюзив
3 декабря, 16:02 • 36637 просмотра
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»Video
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

ЕС должен создать собственный мирный план для Украины, не полагаясь на Трампа – еврокомиссар обороны

Киев • УНН

 • 856 просмотра

Комиссар обороны ЕС Андрюс Кубилюс заявил, что Евросоюз должен разработать собственный мирный план для Украины, не полагаясь на инициативы США. Это связано с тем, что Европу "застал врасплох" 28-пунктный мирный план, разработанный американскими переговорщиками Трампа совместно с россиянами без участия ЕС.

ЕС должен создать собственный мирный план для Украины, не полагаясь на Трампа – еврокомиссар обороны

Европейскому Союзу необходимо прекратить пассивное ожидание и разработать собственный, независимый мирный план для Украины, не полагаясь только на инициативы США. С таким заявлением выступил комиссар обороны ЕС Андрюс Кубилюс в интервью Politico, пишет УНН.

Подробности

Кубилюс подчеркнул, что ЕС должен быть готов к геополитическим событиям, "на случай, если статья 5 (НАТО) внезапно не будет выполнена".

ЕС разрабатывает правовой инструмент для предоставления Украине доступа к замороженным российским активам03.12.25, 03:48 • 3984 просмотра

Европу "застал врасплох" 28-пунктный мирный план, разработанный американскими переговорщиками президента США Дональда Трампа (Стив Виткофф и Джаред Кушнер) совместно с россиянами. Этот план, который включал запрет членства Украины в НАТО и ограничение численности украинской армии, обсуждали в кремле без участия представителей ЕС.

Европейские чиновники обеспокоены тем, что через несколько месяцев может появиться новый мирный план под руководством Трампа. 

Эти планы также должны поступать из Брюсселя или Берлина 

– заявил Кубилюс.

Комиссар, который является первым в истории блока на этой должности, заявил, что цель ЕС – иметь два плана (европейский и американский), чтобы "найти синергию между ними и достичь наилучшего результата".

Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС03.12.25, 05:01 • 31588 просмотров

Кубилюс также отметил, что геополитический сдвиг, связанный со смещением фокуса США на Тихий океан, является сигналом для Европы "позаботиться о европейской обороне". ЕС реагирует на это, в частности, благодаря программе займов SAFE на 150 миллиардов евро, направленной на стимулирование военного производства, и планам по углублению интеграции оборонных компаний в единый рынок.

Украина готова начать переговоры о вступлении в ЕС немедленно - Зеленский02.12.25, 23:42 • 10467 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Война в Украине
Андрюс Кубилиус
НАТО
Дональд Трамп
Европейский Союз
Брюссель
Украина
Берлин