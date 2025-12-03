ЕС разрабатывает правовой инструмент для предоставления Украине доступа к замороженным российским активам

Исполнительный комитет Евросоюза предлагает юридическое решение, которое позволит избежать необходимости выплачивать Бельгии миллиарды евро в случае, если Венгрия наложит вето на продление санкций против москвы. Об этом информирует УНН со ссылкой на публикацию издания Politico.

Подробности

Европейская комиссия предлагает правовое решение, чтобы развеять сомнения Бельгии относительно использования 140 миллиардов евро российских замороженных активов в качестве займа Украине.

Еврокомиссия хочет, чтобы 27 стран-членов ЕС согласились предоставить Киеву замороженные миллиарды долларов на саммите Европейского совета в этом месяце. Однако Бельгия противодействует этому, опасаясь оказаться в затруднительном положении, если эти деньги придется вернуть россии - пишет издание.

Отмечается, что пятеро дипломатов и чиновников ЕС сообщили, что сейчас готовится правовая основа, которая не позволит такого развития событий. Полное предложение по кредиту ожидается в среду, 3 декабря.

Больше всего Бельгия беспокоится, что в случае получения Украиной кредита в 140 миллиардов евро, какое-то пророссийское государство ЕС, например Венгрия или Словакия, может наложить вето на продление санкций ЕС против москвы. В таком случае Бельгия вынуждена была бы немедленно вернуть россии недостающие миллиарды.

Чтобы удовлетворить Бельгию, Еврокомиссия решила лишить отдельные страны ЕС возможности отменять санкции. Именно это сейчас может сделать премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, поскольку санкции требуют единогласного решения и должны продлеваться каждые шесть месяцев - говорится в сообщении.

По информации издания, комиссия намерена опереться на статью 122 Договора ЕС, что позволяет действовать "в духе солидарности" между государствами-членами, что позволит принять решение квалифицированным большинством, лишив отдельные страны права вето.

Юристы ЕС подтверждают, что гибкое толкование статьи 122 оправдывает пересмотр требований относительно единогласия. Это может также уменьшить частоту голосований по продлению санкций с каждых шести месяцев до одного раза в три года, что обеспечит стабильность и снизит риски для финансовой поддержки Украины.

Время имеет решающее значение: без достижения соглашения Украина останется с ограниченным бюджетом для обороны до апреля.

Иначе расходы лягут на налогоплательщиков ЕС, тогда как замороженные миллиарды россии останутся недоступными.

Главный вопрос заключается в том, сможет ли новая юридическая стратегия убедить премьер-министра Бельгии разрешить разблокировку средств в банке Euroclear в Брюсселе.

