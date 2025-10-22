$41.740.01
Как Европа будет использовать замороженные российские активы для поддержки Украины: СМИ озвучили варианты

Киев • УНН

 • 984 просмотра

Европейские лидеры рассматривают возможность использования замороженных российских активов для предоставления займов Украине, которые могут не возвращаться. Этот шаг является ответом на прекращение финансовой поддержки со стороны США и растущие потребности Киева.

Как Европа будет использовать замороженные российские активы для поддержки Украины: СМИ озвучили варианты

Западные страны годами думали над тем, как они могут использовать активы российского центрального банка, хранящиеся за рубежом, для поддержки украинской армии и восстановления ее разрушенной экономики. Многие европейские чиновники отнеслись к этому скептически, обеспокоенные тем, что это может быть равносильно незаконной экспроприации. Теперь, когда президент Дональд Трамп прекращает финансовую поддержку США для Украины, а правительства Европы пытаются заполнить пробел, лидеры региона откладывают эти оговорки и становятся более радикальными в своем подходе. Поэтому Bloomberg решил разобраться, как Европа будет использовать замороженные российские активы для поддержки Украины, передает УНН.

Детали

Издание отмечает, что Группа семи промышленно развитых стран уже согласилась оставить российские активы нетронутыми, но позволить Украине использовать доходы, которые они генерируют. Новое предложение, которое обсуждают государства-члены Европейского Союза, идет гораздо дальше, позволяя использовать российские деньги для предоставления займов Украине. Правительству в Киеве, возможно, никогда не придется их возвращать, если правительство России не согласится компенсировать своему соседу убытки, нанесенные войной.

Блок действует с чрезвычайной осторожностью, осознавая, что полное изъятие активов может подвергать государства-члены огромным потенциальным обязательствам.

ЕС предлагает использовать замороженные активы рф для закупки американского оружия для Украины - FT17.10.25, 19:33 • 2362 просмотра

Как бы это все работало?

Согласно первому плану, согласованному в 2024 году, страны G-7 предоставляют Украине займы, которые должны быть погашены за счет процентов, начисленных за российские иностранные активы, которые они заморозили после вторжения Москвы в страну в 2022 году. ЕС согласился предоставить Украине 45 миллиардов евро (52 миллиарда долларов США) займов в рамках этой инициативы.

Сейчас ЕС обсуждает идею использования самих активов для разблокирования около 140 миллиардов евро новых займов для Киева. Россия не вернет активы, которые находятся в брюссельском европейском депозитарном банке Euroclear, если не согласится оплатить восстановление Украины.

Чтобы успокоить правительство Бельгии, где расположен Euroclear и которая выразила обеспокоенность по поводу того, что ей придется уплатить десятки миллиардов евро, если Россия успешно подаст иск о возврате денег, ЕС заключит "индивидуальный долговой контракт" с 0% процентной ставкой, который будет активирован, если Euroclear будет вынужден удовлетворить любые потенциальные будущие российские претензии. Бельгия хочет убедиться, что эти гарантии имеют юридическую силу.

Планы ЕС также поддерживают Великобритания и Канада, тогда как США и Япония еще не решили, присоединятся ли они к инициативе.

Какие российские активы были заморожены?

Издание напоминает, что ЕС, G-7 и Австралия заморозили около 280 миллиардов долларов активов российского центрального банка в форме ценных бумаг и наличных. Наибольшая часть денег находится в Европе, поскольку президент России Владимир Путин вывел основную часть активов своего центрального банка из США в 2018 году после предыдущих волн санкций. Санкции, наложенные на известных российских лиц, заморозили дополнительные активы на сумму примерно 58 миллиардов долларов, включая дома, яхты и частные самолеты, по состоянию на март 2023 года, говорится в заявлении Министерства финансов США.

Как Украина использует дополнительные средства?

Этот вопрос еще обсуждается, но в целом дополнительное финансирование будет использовано для закупки оружия, развития оборонной промышленности Украины и удовлетворения ее экономических потребностей. Правительство в Киеве отчаянно нуждается в деньгах: Международный валютный фонд оценил дефицит финансирования в 65 миллиардов долларов в течение следующих четырех лет.

Поскольку Москва неустанно бомбардирует украинские города и разрушает энергетическую инфраструктуру, президент Владимир Зеленский умоляет союзников прислать больше систем ПВО и ракет дальнего действия для поражения военных целей глубоко внутри России. Трамп хочет, чтобы Европа оплатила это оружие, и была создана специальная программа закупок, чтобы Украина могла покупать американскую военную технику за средства, предоставленные преимущественно европейскими партнерами, добавляет Bloomberg.

США "тормозят" план G7 по замороженным российским активам: Bloomberg раскрыл причину20.10.25, 20:50 • 3354 просмотра

Антонина Туманова

