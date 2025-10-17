ЕС предлагает использовать замороженные активы рф для закупки американского оружия для Украины - FT
Киев • УНН
ЕС предложил использовать часть предлагаемого кредита в размере 140 млрд евро, обеспеченного замороженными активами россии, для закупки американского оружия для Украины при условии, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев в его обороне от москвы, сообщает Financial Times, пишет УНН.
Детали
"Это предложение, сделанное послам ЕС в пятницу, прозвучало на фоне того, как европейские союзники были ошеломлены согласием президента США Дональда Трампа встретиться со своим российским коллегой в Венгрии, чтобы попытаться положить конец войне в Украине", пишет издание.
Европейская комиссия планирует использовать активы российского центробанка, замороженные в бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear в ответ на войну, для финансирования "репарационного кредита" для Украины в размере 140 млрд евро.
Большая часть этого кредита будет направлена на закупку оружия, согласно документу Еврокомиссии, подробно описывающему структуру кредита, с которым ознакомилась Financial Times, а также на поддержку оборонной промышленности Украины и Европы.
Хотя предпочтение европейскому оружию было отдано по просьбе Франции, Еврокомиссия добавила, что "можно предусмотреть сотрудничество… с международными партнерами, которые обязуются оказать Украине существенную дополнительную поддержку".
Дипломаты и официальные лица ЕС заявили, что "это предложение направлено на использование крупных контрактов на закупку оружия для удержания США на своей стороне". В последние месяцы Трамп изменил свою позицию, разрешив продажу большего количества американского оружия Украине при условии, что за него заплатят Европа и другие союзники.
Еврокомиссия также призвала союзников по G7 и другие страны "активизировать поддержку Украины наряду с ЕС".
Это может включать повторение "репарационного кредита" ЕС путем мобилизации активов, замороженных в их юрисдикциях - то, что Великобритания и Канада заявили о своей готовности сделать - а также "предоставление дополнительной поддержки".
