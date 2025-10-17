ЕС предлагает использовать замороженные активы рф для закупки американского оружия для Украины - FT

$41.640.12
Зеленский прибыл в Белый дом, его встретил Трамп
16:16 • 7958 просмотра
Трамп не исключил отправку Tomahawk Украине: CNN узнало детали разговора президента США с путиным
14:20 • 13390 просмотра
Профильный комитет рекомендовал проект Бюджета-2026 к первому чтению: рассмотрение ожидается 21-22 октября
Эксклюзив
13:38 • 16525 просмотра
В комитете ВР по нацбезопасности оценили уровень мобилизации в УкраинеVideo
12:25 • 11715 просмотра
Трамп на Аляске чуть не покинул встречу, когда Путин начал разводить "исторические" тирады и не захотел мира – FT
Эксклюзив
11:59 • 15892 просмотра
Елена Соседка: Мы учились на практике, а они в TikTok. Почему дети знают о деньгах больше, чем мы в их возрасте?
11:57 • 13853 просмотра
Венгрия должна выполнить ордер МУС на арест Путина - МИД Германии
17 октября, 11:03 • 15080 просмотра
Активный циклон принесет дожди и похолодание в Украину: прогноз погоды до конца недели
Эксклюзив
17 октября, 08:14 • 20907 просмотра
На что рассчитывает Украина?: член комитета по нацбезопасности о возможности предоставления Tomahawk на фоне встречи Зеленского с Трампом
Эксклюзив
17 октября, 07:15 • 50557 просмотра
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
публикации
Эксклюзивы
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
Эксклюзив
17 октября, 07:15 • 50557 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается16 октября, 12:39 • 77027 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 105452 просмотра
Victoria's Secret 2025: какими были самые яркие моменты легендарного показа модPhoto16 октября, 07:27 • 72637 просмотра
НАБУ системно болеет: коррупция и рейдерство детективов ставят под сомнение целесообразность его существования16 октября, 07:09 • 96992 просмотра
ЕС предлагает использовать замороженные активы рф для закупки американского оружия для Украины - FT

Киев • УНН

 • 982 просмотра

ЕС предложил использовать часть кредита в 140 млрд евро, обеспеченного замороженными активами РФ, для закупки американского оружия для Украины. Это при условии, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев в его обороне от Москвы.

ЕС предлагает использовать замороженные активы рф для закупки американского оружия для Украины - FT

ЕС предложил использовать часть предлагаемого кредита в размере 140 млрд евро, обеспеченного замороженными активами россии, для закупки американского оружия для Украины при условии, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев в его обороне от москвы, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

"Это предложение, сделанное послам ЕС в пятницу, прозвучало на фоне того, как европейские союзники были ошеломлены согласием президента США Дональда Трампа встретиться со своим российским коллегой в Венгрии, чтобы попытаться положить конец войне в Украине", пишет издание.

Европейская комиссия планирует использовать активы российского центробанка, замороженные в бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear в ответ на войну, для финансирования "репарационного кредита" для Украины в размере 140 млрд евро.

Брюссель рассматривает дополнительные 25 млрд евро активов рф по всему ЕС в рамках "репарационного кредита" для Украины - Politico17.10.25, 12:35 • 2876 просмотров

Большая часть этого кредита будет направлена на закупку оружия, согласно документу Еврокомиссии, подробно описывающему структуру кредита, с которым ознакомилась Financial Times, а также на поддержку оборонной промышленности Украины и Европы.

Хотя предпочтение европейскому оружию было отдано по просьбе Франции, Еврокомиссия добавила, что "можно предусмотреть сотрудничество… с международными партнерами, которые обязуются оказать Украине существенную дополнительную поддержку".

Дипломаты и официальные лица ЕС заявили, что "это предложение направлено на использование крупных контрактов на закупку оружия для удержания США на своей стороне". В последние месяцы Трамп изменил свою позицию, разрешив продажу большего количества американского оружия Украине при условии, что за него заплатят Европа и другие союзники.

Еврокомиссия также призвала союзников по G7 и другие страны "активизировать поддержку Украины наряду с ЕС".

Это может включать повторение "репарационного кредита" ЕС путем мобилизации активов, замороженных в их юрисдикциях - то, что Великобритания и Канада заявили о своей готовности сделать - а также "предоставление дополнительной поддержки".

Канада и Великобритания присоединятся к плану ЕС по использованию $300 млрд активов РФ в пользу Украины15.10.25, 17:37 • 2332 просмотра

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Euroclear
Европейская комиссия
Financial Times
Вашингтон
Дональд Трамп
Европейский Союз
Канада
Франция
Великобритания
Венгрия
Украина
Киев