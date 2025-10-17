$41.640.12
Эксклюзив
08:14 • 9778 просмотра
На что рассчитывает Украина?: член комитета по нацбезопасности о возможности предоставления Tomahawk на фоне встречи Зеленского с Трампом
Эксклюзив
07:15 • 26790 просмотра
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несет
05:53 • 20645 просмотра
Враг потерял 29 тысяч военных за сентябрь: Сырский о срыве весенне-летней наступательной кампании рф
16 октября, 21:15 • 52375 просмотра
"Нам они нужны также": Трамп сделал заявление относительно передачи Украине ракет Tomahawk
16 октября, 19:40 • 57320 просмотра
Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с Дональдом Трампом
16 октября, 17:21 • 41315 просмотра
Трамп встретится с путиным в Будапеште
Эксклюзив
16 октября, 15:34 • 41895 просмотра
Когда сила профессионалов встречается с мужеством ветеранов: история объединения ФК "Металлист 1925" и АМП ФК "Незламні"
Эксклюзив
16 октября, 15:13 • 40723 просмотра
Украина мониторит ситуацию из Беларуси, конкретной большой угрозы для севера Украины не видим - член комитета по нацбезопасности
16 октября, 12:39 • 64334 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается
Эксклюзив
16 октября, 09:20 • 37958 просмотра
В ДТЭК объяснили, для чего нужны графики отключения в случае их введения
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Брюссель рассматривает дополнительные 25 млрд евро активов РФ по всему ЕС в рамках "репарационного кредита" для Украины - Politico

Киев • УНН

 • 502 просмотра

Европейский Союз рассматривает возможность использования замороженных российских государственных активов стоимостью 140 млрд евро для предоставления кредита Украине. Еврокомиссия также стремится привлечь 25 млрд евро с частных банковских счетов для этой инициативы.

Брюссель рассматривает дополнительные 25 млрд евро активов РФ по всему ЕС в рамках "репарационного кредита" для Украины - Politico

Европейский Союз готовится использовать замороженные российские государственные активы на сумму 140 млрд евро для финансирования крупного кредита Украине. Однако Европейская комиссия все еще нуждается в большем, со ссылкой на документ сообщает Politico, пишет УНН.

Подробности

"Основная часть замороженных активов находится в бельгийском финансовом депозитарии Euroclear. Однако еще 25 миллиардов евро находятся на частных банковских счетах по всему блоку, и руководство ЕС намерено обсудить использование этих средств для предоставления кредитов Киеву", - говорится в публикации.

"Следует рассмотреть вопрос о возможности распространения инициативы репарационного кредита на другие обездвиженные активы в ЕС", - говорится в документе, который Еврокомиссия разослала по столицам ЕС перед пятничной встречей послов по этому вопросу.

"Юридическая осуществимость распространения подхода к репарационному кредиту на такие активы детально не оценивалась, - говорится в документе. - Такая оценка необходима, прежде чем принимать решение о дальнейших шагах".

В документе изложены "принципы разработки" инициативы репарационного кредита для Украины, которая будет обсуждаться накануне саммита ЕС в Брюсселе на следующей неделе.

Ожидается, что лидеры ЕС проведут широкое обсуждение этой инициативы и обратятся к Еврокомиссии с просьбой представить предложение по кредиту. Представители ЕС ожидают, что законодательство будет представлено в ближайшее время и станет площадкой для дальнейших переговоров о финансовых мерах, необходимых для его реализации, пишет издание.

Министры финансов стран блока, как указано, обсудят инициативу на своей следующей встрече в ноябре.

Другие принципы разработки, как сообщается, включают национальные гарантии по кредиту, что является ключевым требованием Бельгии, которая опасается, что Москва может направить целую армию юристов для изъятия средств, подвергшихся санкциям.

"Необходимо создать надежную структуру гарантий и ликвидности, чтобы гарантировать, что ЕС всегда сможет выполнить свои обязательства перед Euroclear, - говорится в документе. - С этой целью предлагается создать систему двусторонних гарантий, предоставляемых государствами-членами Союза".

Эти гарантии, как указано, обеспечат "доступ к необходимой ликвидности в случае необходимости для удовлетворения любого гарантийного требования", то есть для обеспечения немедленной выплаты.

Следующий семилетний бюджет ЕС, начиная с 2028 года, возьмет на себя национальные гарантии "с достаточным покрытием под залог" – финансовой подушкой безопасности, которая обеспечит Брюсселю возможность выполнения своих обязательств, пишет издание.

После предоставления кредита средства будут направлены на "развитие оборонно-технологической и промышленной базы Украины и ее интеграцию в европейскую оборонную промышленность", а также на поддержку национального бюджета страны "при соблюдении соответствующих условий".

Мерц обещает выступить на саммите ЕС за использование замороженных активов рф для кредита Украине в €140 млрд16.10.25, 11:58 • 3616 просмотров

Юлия Шрамко

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
Кабинет Министров Украины
Военное положение
Война в Украине
Euroclear
Европейская комиссия
Европейский Союз
Брюссель
Бельгия
Украина
Киев