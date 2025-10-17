Брюссель рассматривает дополнительные 25 млрд евро активов РФ по всему ЕС в рамках "репарационного кредита" для Украины - Politico

Европейский Союз готовится использовать замороженные российские государственные активы на сумму 140 млрд евро для финансирования крупного кредита Украине. Однако Европейская комиссия все еще нуждается в большем, со ссылкой на документ сообщает Politico, пишет УНН.

Подробности

"Основная часть замороженных активов находится в бельгийском финансовом депозитарии Euroclear. Однако еще 25 миллиардов евро находятся на частных банковских счетах по всему блоку, и руководство ЕС намерено обсудить использование этих средств для предоставления кредитов Киеву", - говорится в публикации.

"Следует рассмотреть вопрос о возможности распространения инициативы репарационного кредита на другие обездвиженные активы в ЕС", - говорится в документе, который Еврокомиссия разослала по столицам ЕС перед пятничной встречей послов по этому вопросу.

"Юридическая осуществимость распространения подхода к репарационному кредиту на такие активы детально не оценивалась, - говорится в документе. - Такая оценка необходима, прежде чем принимать решение о дальнейших шагах".

В документе изложены "принципы разработки" инициативы репарационного кредита для Украины, которая будет обсуждаться накануне саммита ЕС в Брюсселе на следующей неделе.

Ожидается, что лидеры ЕС проведут широкое обсуждение этой инициативы и обратятся к Еврокомиссии с просьбой представить предложение по кредиту. Представители ЕС ожидают, что законодательство будет представлено в ближайшее время и станет площадкой для дальнейших переговоров о финансовых мерах, необходимых для его реализации, пишет издание.

Министры финансов стран блока, как указано, обсудят инициативу на своей следующей встрече в ноябре.

Другие принципы разработки, как сообщается, включают национальные гарантии по кредиту, что является ключевым требованием Бельгии, которая опасается, что Москва может направить целую армию юристов для изъятия средств, подвергшихся санкциям.

"Необходимо создать надежную структуру гарантий и ликвидности, чтобы гарантировать, что ЕС всегда сможет выполнить свои обязательства перед Euroclear, - говорится в документе. - С этой целью предлагается создать систему двусторонних гарантий, предоставляемых государствами-членами Союза".

Эти гарантии, как указано, обеспечат "доступ к необходимой ликвидности в случае необходимости для удовлетворения любого гарантийного требования", то есть для обеспечения немедленной выплаты.

Следующий семилетний бюджет ЕС, начиная с 2028 года, возьмет на себя национальные гарантии "с достаточным покрытием под залог" – финансовой подушкой безопасности, которая обеспечит Брюсселю возможность выполнения своих обязательств, пишет издание.

После предоставления кредита средства будут направлены на "развитие оборонно-технологической и промышленной базы Украины и ее интеграцию в европейскую оборонную промышленность", а также на поддержку национального бюджета страны "при соблюдении соответствующих условий".

