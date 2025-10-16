Мерц обещает выступить на саммите ЕС за использование замороженных активов РФ для кредита Украине в €140 млрд
Киев • УНН
Канцлер Германии Фридрих Мерц будет призывать ЕС использовать замороженные российские активы для предоставления Украине кредита в размере 140 миллиардов евро. Это финансирование предназначено для поддержки военных усилий Украины.
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в четверг, что на предстоящем саммите ЕС будет призывать Европейский Союз использовать замороженные на Западе российские активы для предоставления Украине кредита объемом 140 миллиардов евро для финансирования ее военных усилий, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Мы хотим сделать это не для того, чтобы продолжить войну, а чтобы положить ей конец
"Путин должен осознать, что наша поддержка Украины не ослабнет, а, наоборот, будет расти, и что он не может рассчитывать на то, что продержится дольше нас", - указал канцлер ФРГ.
Дополнение
В конце сентября Мерц впервые выступил за предоставление беспроцентного кредита ЕС, обеспеченного замороженными активами.
