Мерц обещает выступить на саммите ЕС за использование замороженных активов РФ для кредита Украине в €140 млрд

Киев • УНН

 • 558 просмотра

Канцлер Германии Фридрих Мерц будет призывать ЕС использовать замороженные российские активы для предоставления Украине кредита в размере 140 миллиардов евро. Это финансирование предназначено для поддержки военных усилий Украины.

Мерц обещает выступить на саммите ЕС за использование замороженных активов РФ для кредита Украине в €140 млрд

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в четверг, что на предстоящем саммите ЕС будет призывать Европейский Союз использовать замороженные на Западе российские активы для предоставления Украине кредита объемом 140 миллиардов евро для финансирования ее военных усилий, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Мы хотим сделать это не для того, чтобы продолжить войну, а чтобы положить ей конец

- заявил Мерц, выступая в нижней палате Бундестага.

"Путин должен осознать, что наша поддержка Украины не ослабнет, а, наоборот, будет расти, и что он не может рассчитывать на то, что продержится дольше нас", - указал канцлер ФРГ.

Дополнение

В конце сентября Мерц впервые выступил за предоставление беспроцентного кредита ЕС, обеспеченного замороженными активами.

Мерц поддержал "репарационный кредит" Украине на 140 миллиардов евро: на каких условиях25.09.25, 18:09 • 3807 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Бундестаг
Фридрих Мерц
Европейский Союз
Украина