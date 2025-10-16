Мерц обіцяє виступити на саміті ЄС за використання заморожених активів рф для €140 млрд кредиту Україні
Київ • УНН
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликатиме ЄС використати заморожені російські активи для надання Україні кредиту обсягом 140 мільярдів євро. Це фінансування призначене для підтримки воєнних зусиль України.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив у четвер, що на майбутньому саміті ЄС закликатиме Європейський Союз використати заморожені на Заході російські активи для надання Україні кредиту обсягом 140 мільярдів євро для фінансування її воєнних зусиль, пише УНН з посиланням на Reuters.
Ми хочемо зробити це не для того, щоб продовжити війну, а щоб покласти їй кінець
"путін має усвідомити, що наша підтримка України не послабшає, а, навпаки, зростатиме, і що він не може розраховувати на те, що протримається довше нас", - вказав канцлер ФРН.
Доповнення
Наприкінці вересня Мерц вперше виступив за надання безвідсоткового кредиту ЄС, забезпеченого замороженими активами.
