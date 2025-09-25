Мерц підтримав "репараційний кредит" Україні на 140 мільярдів євро: на яких умовах

Європейські партнери готові надати Україні безвідсоткову позику на суму майже 140 мільярдів євро. Позика буде повернута лише після компенсацією росією збитків, завданих Україні внаслідок війни. Про це написав у своїй колонці в Financial Times канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, пише УНН.

Зараз слід розробити життєздатне рішення, за допомогою якого — без втручання у права власності — ми можемо надати Україні безвідсоткову позику на загальну суму майже 140 мільярдів євро. Ця позика буде повернута лише після того, як росія компенсує Україні збитки, завдані нею під час цієї війни. До того часу російські активи залишатимуться замороженими, як вирішила Європейська Рада

Він нагадав, що Німеччина продовжує обережно ставитися до ідеї конфіскації активів центрального банку росії. Зокрема це пов’язано з ризиками щодо євро, як резервної валюти.

Німеччина була і залишається обережною щодо питання конфіскації активів російського центрального банку, які заморожені в Європі, і не безпідставно. Є не лише питання міжнародного права, які слід розглянути, але й фундаментальні питання щодо ролі євро як світової резервної валюти. Але це не повинно нас стримувати: ми повинні розглянути, як, обходячи ці проблеми, ми можемо зробити ці кошти доступними для захисту України