Мерц підтримав "репараційний кредит" Україні на 140 мільярдів євро: на яких умовах

$41.410.03
48.660.14
ukenru
16:17 • 116 перегляди
Уряд доручив підготувати мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
10:41 • 12807 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати ударів по об’єктах рф у разі атаки на українську енергетику - Зеленський
10:24 • 39897 перегляди
Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту
25 вересня, 06:48 • 30143 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 2,5%
Ексклюзив
25 вересня, 06:09 • 55873 перегляди
Метро на Троєщину: КМДА повідомила про розробку документації та терміни початку робіт
24 вересня, 18:42 • 55891 перегляди
Панама скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів
24 вересня, 14:27 • 74243 перегляди
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Ексклюзив
24 вересня, 13:04 • 55392 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
24 вересня, 12:07 • 47134 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
24 вересня, 11:17 • 42883 перегляди
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталіVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
4м/с
46%
760мм
Популярнi новини
Вертиго, стрес та мігрень: комплексний підхід до діагностики та корекції запаморочення 25 вересня, 07:15 • 39141 перегляди
Арифметика vs таблет-блогерка, або цифри не брешуть25 вересня, 10:14 • 25930 перегляди
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень10:47 • 14618 перегляди
Осінні канікули у 2025 році в Україні: коли почнуться та від чого це залежить10:50 • 21846 перегляди
Осіння насолода: топ рецептів неймовірних сезонних супівPhoto11:57 • 13532 перегляди
Публікації
Українці обирають дешевші аналоги: як політика високих цін "Дарниці" послаблює її позиції на фармринкуPhoto14:30 • 7272 перегляди
Осіння насолода: топ рецептів неймовірних сезонних супівPhoto11:57 • 13599 перегляди
Осінні канікули у 2025 році в Україні: коли почнуться та від чого це залежить10:50 • 21934 перегляди
Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту10:24 • 39884 перегляди
Арифметика vs таблет-блогерка, або цифри не брешуть25 вересня, 10:14 • 26009 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Марк Рютте
Урсула фон дер Ляєн
Володимир Зеленський
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Німеччина
Польща
Реклама
УНН Lite
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень10:47 • 14708 перегляди
Підроблені ляльки Labubu сягнули 90% контрафакту іграшок у Британії25 вересня, 06:17 • 27049 перегляди
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00 • 60861 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 119101 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 77397 перегляди
Актуальне
Fox News
MIM-104 Patriot
МіГ-31
Financial Times
The Washington Post

Мерц підтримав "репараційний кредит" Україні на 140 мільярдів євро: на яких умовах

Київ • УНН

 • 1132 перегляди

Європейські партнери готові надати Україні безвідсоткову позику на майже 140 мільярдів євро, яка буде повернена лише після компенсації Росією збитків. Кошти призначені виключно для військових цілей України та забезпечать її обороноздатність на декілька років.

Мерц підтримав "репараційний кредит" Україні на 140 мільярдів євро: на яких умовах

Європейські партнери готові надати Україні безвідсоткову позику на суму майже 140 мільярдів євро. Позика буде повернута лише після компенсацією росією збитків, завданих Україні внаслідок війни. Про це написав у своїй колонці в Financial Times канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, пише УНН.

Зараз слід розробити життєздатне рішення, за допомогою якого — без втручання у права власності — ми можемо надати Україні безвідсоткову позику на загальну суму майже 140 мільярдів євро. Ця позика буде повернута лише після того, як росія компенсує Україні збитки, завдані нею під час цієї війни. До того часу російські активи залишатимуться замороженими, як вирішила Європейська Рада 

- зазначив Мерц.

Він нагадав, що Німеччина продовжує обережно ставитися до ідеї конфіскації активів центрального банку росії. Зокрема це пов’язано з ризиками щодо євро, як резервної валюти.

Німеччина була і залишається обережною щодо питання конфіскації активів російського центрального банку, які заморожені в Європі, і не безпідставно. Є не лише питання міжнародного права, які слід розглянути, але й фундаментальні питання щодо ролі євро як світової резервної валюти. Але це не повинно нас стримувати: ми повинні розглянути, як, обходячи ці проблеми, ми можемо зробити ці кошти доступними для захисту України 

- підкреслив канцлер Німеччина.

У Єврокомісії продовжують роботу над "репараційним кредитом", але проти захоплення 200 млрд євро з активів рф - Euractiv25.09.25, 17:07 • 1486 переглядiв

На думку канцлера Німеччини надані кошти забезпечать обороноздатність України протягом кількох років.

Мобілізовані таким чином кошти забезпечать обороноздатність України протягом кількох років. Я обговорю цю пропозицію з главами європейських держав та урядів на нашій зустрічі в Копенгагені наступної середи. Я пропоную, щоб на засіданні Європейської Ради наприкінці жовтня ми надали мандат на підготовку цього інструменту юридично безпечним чином 

- додав Фрідріх Мерц.

Він також підкреслив, що Україна має використовувати ці кошти мають використовуватися лише для військових цілей.

Для Німеччини важливо, щоб ці додаткові кошти використовувалися виключно для фінансування військової техніки України, а не для загальних бюджетних цілей. Платежі повинні здійснюватися частинами. Держави-члени та Україна спільно визначатимуть, які матеріали закуповуватимуться 

- підкреслив німецький лідер.

Доповнення

Як писало Politico, Брюссель отримав впливового союзника у суперечливій ініціативі передати мільярди євро заморожених російських державних активів Україні.

Високопоставлений чиновник Німеччини повідомив виданню, що Берлін відкритий для "нових, юридично обгрунтованих" планів щодо використання 172 млрд євро заморожених російських коштів для підтримки військових зусиль України, що відсилає до ідеї Європейської комісії.

Павло Зінченко

ЕкономікаПолітика
Європейська комісія
Financial Times
Європейська рада
Фрідріх Мерц
Копенгаген
Німеччина
Україна