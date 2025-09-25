Мерц підтримав "репараційний кредит" Україні на 140 мільярдів євро: на яких умовах
Київ • УНН
Європейські партнери готові надати Україні безвідсоткову позику на майже 140 мільярдів євро, яка буде повернена лише після компенсації Росією збитків. Кошти призначені виключно для військових цілей України та забезпечать її обороноздатність на декілька років.
Зараз слід розробити життєздатне рішення, за допомогою якого — без втручання у права власності — ми можемо надати Україні безвідсоткову позику на загальну суму майже 140 мільярдів євро. Ця позика буде повернута лише після того, як росія компенсує Україні збитки, завдані нею під час цієї війни. До того часу російські активи залишатимуться замороженими, як вирішила Європейська Рада
Він нагадав, що Німеччина продовжує обережно ставитися до ідеї конфіскації активів центрального банку росії. Зокрема це пов’язано з ризиками щодо євро, як резервної валюти.
Німеччина була і залишається обережною щодо питання конфіскації активів російського центрального банку, які заморожені в Європі, і не безпідставно. Є не лише питання міжнародного права, які слід розглянути, але й фундаментальні питання щодо ролі євро як світової резервної валюти. Але це не повинно нас стримувати: ми повинні розглянути, як, обходячи ці проблеми, ми можемо зробити ці кошти доступними для захисту України
На думку канцлера Німеччини надані кошти забезпечать обороноздатність України протягом кількох років.
Мобілізовані таким чином кошти забезпечать обороноздатність України протягом кількох років. Я обговорю цю пропозицію з главами європейських держав та урядів на нашій зустрічі в Копенгагені наступної середи. Я пропоную, щоб на засіданні Європейської Ради наприкінці жовтня ми надали мандат на підготовку цього інструменту юридично безпечним чином
Він також підкреслив, що Україна має використовувати ці кошти мають використовуватися лише для військових цілей.
Для Німеччини важливо, щоб ці додаткові кошти використовувалися виключно для фінансування військової техніки України, а не для загальних бюджетних цілей. Платежі повинні здійснюватися частинами. Держави-члени та Україна спільно визначатимуть, які матеріали закуповуватимуться
Доповнення
Як писало Politico, Брюссель отримав впливового союзника у суперечливій ініціативі передати мільярди євро заморожених російських державних активів Україні.
Високопоставлений чиновник Німеччини повідомив виданню, що Берлін відкритий для "нових, юридично обгрунтованих" планів щодо використання 172 млрд євро заморожених російських коштів для підтримки військових зусиль України, що відсилає до ідеї Європейської комісії.