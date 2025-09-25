У Єврокомісії продовжують роботу над "репараційним кредитом", але проти захоплення 200 млрд євро з активів рф - Euractiv

У Європейській комісії у четвер рішуче відкинули вимогу законодавців ЄС про захоплення 200 мільярдів євро з заморожених активів російського центробанку, попередивши, що конфіскація коштів порушить міжнародне право і загрожує широкомасштабними заходами у відповідь з боку москви, повідомляє Euractiv, пише УНН.

Деталі

Джон Берріган, генеральний директор відділу фінансових послуг Єврокомісії, заявив депутатам Європарламенту, що спроба Брюсселя використати ці активи для фінансування "репараційного кредиту" Україні лише "мобілізує" кошти, не торкаючись їхнього "права власності", і таким чином технічно не вважатиметься односторонньою експропріацією.

Повторюючи заяви президента Європейського центрального банку Крістін Лагард та інших, Берріган попередив, що захоплення порушить суверенний імунітет активів та потенційно поставить під загрозу світову фінансову стабільність.

"Я розумію ваше розчарування, але ми повинні розуміти, що це [суверенний імунітет] є дуже важливим моментом", - заявив Берріган комітету Європейського парламенту з економіки та валютних питань.

Ветеран Єврокомісії додав, що захоплення активів завдасть "дуже згубних збитків міжнародній фінансовій системі", оскільки принцип суверенного імунітету має універсальне юридичне застосування. "Щойно ви його порушуєте, він порушується для всіх країн", - сказав він.

Ці заяви пролунали після того, як заступник голови комітету Лудек Нідермаєр висловив "розчарування" тим, що ЄС не зміг "знайти спосіб" захопити активи москви більш як через три роки після повномасштабного вторгнення в Україну.

"На жаль, ми все ще говоримо, що це складно з юридичної точки зору, але на подвір'ї не 2022 рік, а 2025-й", - заявив чеський депутат, представник тієї самої правоцентристської Європейської народної партії, що й голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Переважна більшість суверенних активів, які були знерухомлені невдовзі після повномасштабного вторгнення, перебувають у розпорядженні Euroclear, клірингової компанії, що базується у Брюсселі.

"Бельгія, Франція та Німеччина рішуче виступають проти захоплення активів через побоювання, що це буде незаконно та може негативно вплинути на іноземні інвестиції в єврозону. Цей крок рішуче підтримують багато східних країн ЄС для підтримки воєнних зусиль та реконструкції Києва", - ідеться у публікації.

Прибуток від цих активів нині використовується для фінансування кредиту обсягом 45 мільярдів євро, наданого Україні в межах окремої програми, організованої "Групою семи".

За словами Беррігана, у ЄС також заморожено активи на суму близько 28 мільярдів євро, що належать 2500 приватним особам та компаніям із росії та білорусі. Однак він попередив, що ці кошти можуть бути конфісковані лише у разі "доведеного зв'язку із злочинною діяльністю".

"Лише санкції не можуть змінити власника", - сказав він.

"Репараційний кредит"

"Репараційний кредит", про який голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила раніше цього місяця, призначений для фінансування відновлення України та задоволення його бюджетних потреб і буде погашений лише після того, як росія виплатить репарації Україні.

План кредитування викликав бурхливу реакцію та загрози заходів у відповідь з боку кремля, який стверджує, що ця схема рівносильна "злодійству".

Берріган, однак, припустив, що план не призведе до заходів у відповідь, оскільки він не передбачає конфіскації. "Немає жодних виправдань для вжиття заходів у відповідь, оскільки ми фактично не порушили міжнародне право", - заявив він.

План, який, за словами Беррігана, все ще "розробляється" Єврокомісією та обговорювався міністрами фінансів ЄС минулого тижня, натомість передбачає мобілізацію заморожених активів з використанням гарантій, наданих державами-членами ЄС.

Зрештою, кредит буде або погашено "за рахунок російських репарацій, або залишиться непогашеним, забезпеченим заставою цих активів", пояснив Берріган.

"Саме гарантія, яку надасть Європейський Союз, дозволяє надати цей кредит без використання будь-якої чужої застави", - додав він.

