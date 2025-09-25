$41.410.03
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Німеччина підтримує план ЄС щодо передачі заморожених російських активів Україні - Politico

Київ • УНН

 • 704 перегляди

Німеччина підтримує план ЄС щодо передачі заморожених російських активів Україні. Берлін відкритий до юридично обґрунтованих варіантів використання 172 млрд євро для підтримки України.

Німеччина підтримує план ЄС щодо передачі заморожених російських активів Україні - Politico

Брюссель отримав впливового союзника у суперечливій ініціативі передати мільярди євро заморожених російських державних активів Україні. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Високопоставлений чиновник Німеччини повідомив виданню, що Берлін відкритий для "нових, юридично обгрунтованих" планів щодо використання 172 млрд євро заморожених російських коштів для підтримки військових зусиль України, що відсилає до ідеї Європейської комісії.

Ця ідея полягає в тому, щоб перевести мільярди євро російських грошей, які зараз зберігаються в бельгійському депозитарії, Україні та замінити вилучені кошти облігаціями, забезпеченими Євросоюзом.

Замінюючи заморожені кошти борговими розписками, Комісія сподівається уникнути звинувачень у незаконній конфіскації майна РФ.

Ми відкриті для розгляду нових, юридично обґрунтованих варіантів використання заморожених російських активів

- заявив Міхаель Клаус, радник канцлера Німеччини Фрідріха Мерца з європейських справ.

Німеччина закликає Європу посилити підтримку України після змін у заявах Трампа24.09.25, 14:45 • 2800 переглядiв

Видання зазначило, що Берлін зараз навіть чинить тиск на інші країни, щоб ті підтримали цей план напередодні неформальної зустрічі лідерів ЄС у Копенгагені наступної середи.

Це також стане ключовою темою обговорення на неформальному засіданні Європейської ради. Українцям потрібні гроші для продовження закупівель зброї, а варіантів не так вже й багато

- зазначив Клаус.

Видання зазначило, що це суттєвий поворот у політиці Німеччини, яка раніше була проти будь-яких новаторських ідей використання російських грошей.

Уряд Німеччини, з іншого боку, прагне використати "репараційний кредит" для надання військової підтримки Україні, а не для відновлення пошкоджених будівель та інфраструктури, повідомили виданню троє чиновників, обізнаних про перебіг переговорів.

Доповнення

Основна частина російських активів перебуває у брюссельській фінансовій компанії Euroclear та інвестована в західні держоблігації, які до моменту погашення стали готівкою.

Єврокомісія запропонувала використати ці кошти - сума яких становить 172 млрд євро - для фінансування "репараційного кредиту" Україні, залишивши при цьому 13 млрд євро базових активів недоторканими.

"Ми дотримуємося міжнародного права": Макрон виступив проти конфіскації активів рф22.09.25, 12:47 • 3767 переглядiв

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Euroclear
Європейська комісія
Європейська рада
Фрідріх Мерц
Копенгаген
Брюссель
Німеччина
Україна