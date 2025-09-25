Германия поддерживает план ЕС по передаче замороженных российских активов Украине - Politico
Киев • УНН
Германия поддерживает план ЕС по передаче замороженных российских активов Украине. Берлин открыт для юридически обоснованных вариантов использования 172 млрд евро для поддержки Украины.
Брюссель получил влиятельного союзника в спорной инициативе передать миллиарды евро замороженных российских государственных активов Украине. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.
Подробности
Высокопоставленный чиновник Германии сообщил изданию, что Берлин открыт для "новых, юридически обоснованных" планов по использованию 172 млрд евро замороженных российских средств для поддержки военных усилий Украины, что отсылает к идее Европейской комиссии.
Эта идея заключается в том, чтобы перевести миллиарды евро российских денег, которые сейчас хранятся в бельгийском депозитарии, Украине и заменить изъятые средства облигациями, обеспеченными Евросоюзом.
Заменяя замороженные средства долговыми расписками, Комиссия надеется избежать обвинений в незаконной конфискации имущества РФ.
Мы открыты для рассмотрения новых, юридически обоснованных вариантов использования замороженных российских активов
Германия призывает Европу усилить поддержку Украины после изменений в заявлениях Трампа24.09.25, 14:45 • 2786 просмотров
Издание отметило, что Берлин сейчас даже оказывает давление на другие страны, чтобы те поддержали этот план накануне неформальной встречи лидеров ЕС в Копенгагене в следующую среду.
Это также станет ключевой темой обсуждения на неформальном заседании Европейского совета. Украинцам нужны деньги для продолжения закупок оружия, а вариантов не так уж и много
Издание отметило, что это существенный поворот в политике Германии, которая ранее была против любых новаторских идей использования российских денег.
Правительство Германии, с другой стороны, стремится использовать "репарационный кредит" для оказания военной поддержки Украине, а не для восстановления поврежденных зданий и инфраструктуры, сообщили изданию трое чиновников, осведомленных о ходе переговоров.
Дополнение
Основная часть российских активов находится в брюссельской финансовой компании Euroclear и инвестирована в западные гособлигации, которые к моменту погашения стали наличными.
Еврокомиссия предложила использовать эти средства - сумма которых составляет 172 млрд евро - для финансирования "репарационного кредита" Украине, оставив при этом 13 млрд евро базовых активов нетронутыми.
"Мы придерживаемся международного права": Макрон выступил против конфискации активов РФ22.09.25, 12:47 • 3767 просмотров