Трамп разрешил Украине наносить удары по объектам РФ в случае атаки на украинскую энергетику - Зеленский
Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 2,5%
Эксклюзив
Метро на Троещину: КГГА сообщила о разработке документации и сроках начала работ
Панама отменила регистрацию более двухсот российских танкеров
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
Эксклюзив
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все деталиVideo
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
Германия поддерживает план ЕС по передаче замороженных российских активов Украине - Politico

Киев • УНН

 • 562 просмотра

Германия поддерживает план ЕС по передаче замороженных российских активов Украине. Берлин открыт для юридически обоснованных вариантов использования 172 млрд евро для поддержки Украины.

Германия поддерживает план ЕС по передаче замороженных российских активов Украине - Politico

Брюссель получил влиятельного союзника в спорной инициативе передать миллиарды евро замороженных российских государственных активов Украине. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Подробности

Высокопоставленный чиновник Германии сообщил изданию, что Берлин открыт для "новых, юридически обоснованных" планов по использованию 172 млрд евро замороженных российских средств для поддержки военных усилий Украины, что отсылает к идее Европейской комиссии.

Эта идея заключается в том, чтобы перевести миллиарды евро российских денег, которые сейчас хранятся в бельгийском депозитарии, Украине и заменить изъятые средства облигациями, обеспеченными Евросоюзом.

Заменяя замороженные средства долговыми расписками, Комиссия надеется избежать обвинений в незаконной конфискации имущества РФ.

Мы открыты для рассмотрения новых, юридически обоснованных вариантов использования замороженных российских активов

- заявил Михаэль Клаус, советник канцлера Германии Фридриха Мерца по европейским делам.

Издание отметило, что Берлин сейчас даже оказывает давление на другие страны, чтобы те поддержали этот план накануне неформальной встречи лидеров ЕС в Копенгагене в следующую среду.

Это также станет ключевой темой обсуждения на неформальном заседании Европейского совета. Украинцам нужны деньги для продолжения закупок оружия, а вариантов не так уж и много

- отметил Клаус.

Издание отметило, что это существенный поворот в политике Германии, которая ранее была против любых новаторских идей использования российских денег.

Правительство Германии, с другой стороны, стремится использовать "репарационный кредит" для оказания военной поддержки Украине, а не для восстановления поврежденных зданий и инфраструктуры, сообщили изданию трое чиновников, осведомленных о ходе переговоров.

Дополнение

Основная часть российских активов находится в брюссельской финансовой компании Euroclear и инвестирована в западные гособлигации, которые к моменту погашения стали наличными.

Еврокомиссия предложила использовать эти средства - сумма которых составляет 172 млрд евро - для финансирования "репарационного кредита" Украине, оставив при этом 13 млрд евро базовых активов нетронутыми.

Ольга Розгон

