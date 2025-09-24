Германия призывает Европу усилить поддержку Украины после изменений в заявлениях Трампа

Европа должна "повзрослеть" и усилить поддержку Украины после комментариев президента США Дональда Трампа в поддержку Киева в деле возвращения всех своих территорий из-под контроля россии, заявил в среду министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Вадефуль в эфире немецкой радиостанции Deutschlandfunk заявил, что Трамп осознал, что его собственные усилия не смогли убедить главу кремля владимира путина прекратить войну в Украине.

Высказывания Трампа в Truth Social ознаменовали собой резкое и существенное изменение риторики американского лидера, который буквально в прошлом месяце расстелил красную дорожку для путина на Аляске, отмечает издание.

"Но не сразу было понятно, подкрепит ли Трамп свои слова изменением политики США, что может сохранить на Европе бремя удовлетворения большего количества потребностей Украины с помощью оружия и финансирования, на фоне того, как роль Вашингтона уменьшается", - говорится в публикации.

Европейцы неоднократно заявляли, что "нам действительно нужно повзрослеть... Мы должны стать более суверенными", сказал Вадефуль.

"Именно поэтому нам нужно посмотреть, чего мы сами можем достичь. Мы можем достичь гораздо большего; не все европейские государства выполнили обещания Украине. Нам нужно посмотреть, какие еще финансовые и военные возможности у нас есть", - указал Вадефуль.

Комментарии Трампа были полезны как для Украины, так и для Европы, сказал Вадефуль, поскольку президент "действительно должен признать, что его значительные усилия с путиным пока были безуспешными". Однако он предупредил, что Европе непросто активизировать усилия по обеспечению безопасности.

Два чиновника, пожелавшие остаться анонимными, также предупредили, что Трамп, возможно, дает понять, что теперь Европа должна помочь Украине.

"Похоже, он прощается, не так ли? Но завтра все может измениться. В любом случае: карты для нас ясны. Мы знаем, что нам следует делать", - заявил один из западноевропейских чиновников.

Высокопоставленный восточноевропейский дипломат заявил, что комментарии Трампа по Украине были направлены на то, чтобы обозначить изменение позиции и показать, "что он начинает устраняться, посылая сигнал о том, что это вопрос Европы".

