Германия призывает Европу усилить поддержку Украины после изменений в заявлениях Трампа

11:17 • 966 просмотра
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все деталиVideo
11:04 • 4310 просмотра
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
Эксклюзив
10:07 • 5512 просмотра
Трамп впервые заговорил о возвращении Украиной границ 91-го года: эксперт прокомментировал изменение риторики президента США
Эксклюзив
08:38 • 14727 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
07:25 • 13070 просмотра
Опасный прецедент: Верховный Суд подтвердил, что права акционеров банков не защищены
06:56 • 15178 просмотра
Генсек ООН: более 14 тысяч мирных жителей погибли в Украине, сотни детей - пора остановить это
06:43 • 13700 просмотра
100 Тб данных и переписка аксенова: разведка повторно взломала серверы оккупационных властей в Крыму
23 сентября, 19:19 • 26244 просмотра
Украина может выиграть войну и вернуть все территории при поддержке ЕС и НАТО - Трамп
23 сентября, 18:09 • 44371 просмотра
Трамп заявил, что НАТО должно сбивать российские самолеты в случае вторжения
23 сентября, 17:44 • 35653 просмотра
Китайский контейнеровоз неоднократно заходил в порт оккупированного Крыма: Киев направил ноту Пекину
На 88-м году жизни скончалась киноактриса Клаудия КардиналеPhoto24 сентября, 02:37 • 25028 просмотра
Плесень в ванной: причины, способы удаления и профилактикаPhoto24 сентября, 05:16 • 32262 просмотра
Знак зодиака Весы: характеристика природных дипломатов и художниковPhoto24 сентября, 05:30 • 23169 просмотра
В рф сообщают о новой атаке на нефтехимический комплекс в БашкортостанеPhotoVideo06:00 • 22289 просмотра
ВОЗ предупредила о глобальной проблеме с лекарствами, которая затронет миллионы. Что произошло09:04 • 10148 просмотра
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы11:04 • 4310 просмотра
ВОЗ предупредила о глобальной проблеме с лекарствами, которая затронет миллионы. Что произошло09:04 • 10253 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
08:38 • 14727 просмотра
Знак зодиака Весы: характеристика природных дипломатов и художниковPhoto24 сентября, 05:30 • 23306 просмотра
Плесень в ванной: причины, способы удаления и профилактикаPhoto24 сентября, 05:16 • 32402 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Эмманюэль Макрон
Джо Байден
Украина
Соединённые Штаты
Нью-Йорк
Германия
Китай
УНН Lite
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00 • 30794 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 91164 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 51319 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 65720 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 117327 просмотра
Фокс Ньюс
Шахед-136
Нефть
СВИФТ
Truth Social

Германия призывает Европу усилить поддержку Украины после изменений в заявлениях Трампа

Киев • УНН

 • 232 просмотра

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Европа должна усилить поддержку Украины. Это произошло после комментариев президента США Дональда Трампа в поддержку Киева в возвращении территорий.

Германия призывает Европу усилить поддержку Украины после изменений в заявлениях Трампа

Европа должна "повзрослеть" и усилить поддержку Украины после комментариев президента США Дональда Трампа в поддержку Киева в деле возвращения всех своих территорий из-под контроля россии, заявил в среду министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Вадефуль в эфире немецкой радиостанции Deutschlandfunk заявил, что Трамп осознал, что его собственные усилия не смогли убедить главу кремля владимира путина прекратить войну в Украине.

Высказывания Трампа в Truth Social ознаменовали собой резкое и существенное изменение риторики американского лидера, который буквально в прошлом месяце расстелил красную дорожку для путина на Аляске, отмечает издание.

Трамп впервые заговорил о возвращении Украиной границ 91-го года: эксперт прокомментировал изменение риторики президента США24.09.25, 13:07 • 5536 просмотров

"Но не сразу было понятно, подкрепит ли Трамп свои слова изменением политики США, что может сохранить на Европе бремя удовлетворения большего количества потребностей Украины с помощью оружия и финансирования, на фоне того, как роль Вашингтона уменьшается", - говорится в публикации.

Европейцы неоднократно заявляли, что "нам действительно нужно повзрослеть... Мы должны стать более суверенными", сказал Вадефуль.

"Именно поэтому нам нужно посмотреть, чего мы сами можем достичь. Мы можем достичь гораздо большего; не все европейские государства выполнили обещания Украине. Нам нужно посмотреть, какие еще финансовые и военные возможности у нас есть", - указал Вадефуль.

Комментарии Трампа были полезны как для Украины, так и для Европы, сказал Вадефуль, поскольку президент "действительно должен признать, что его значительные усилия с путиным пока были безуспешными". Однако он предупредил, что Европе непросто активизировать усилия по обеспечению безопасности.

Два чиновника, пожелавшие остаться анонимными, также предупредили, что Трамп, возможно, дает понять, что теперь Европа должна помочь Украине.

"Похоже, он прощается, не так ли? Но завтра все может измениться. В любом случае: карты для нас ясны. Мы знаем, что нам следует делать", - заявил один из западноевропейских чиновников.

Высокопоставленный восточноевропейский дипломат заявил, что комментарии Трампа по Украине были направлены на то, чтобы обозначить изменение позиции и показать, "что он начинает устраняться, посылая сигнал о том, что это вопрос Европы".

Трамп перекладывает ответственность за войну в Украине на Европу и НАТО - The Telegraph24.09.25, 13:22 • 1530 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Государственная граница Украины
Владимир Путин
Аляска
Дональд Трамп
Украина