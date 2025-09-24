$41.380.00
Эксклюзив
10:07 • 98 просмотра
Трамп впервые заговорил о возвращении Украиной границ 91-го года: эксперт прокомментировал изменение риторики президента США
Эксклюзив
08:38 • 8542 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
07:25 • 10168 просмотра
Опасный прецедент: Верховный Суд подтвердил, что права акционеров банков не защищены
06:56 • 12553 просмотра
Генсек ООН: более 14 тысяч мирных жителей погибли в Украине, сотни детей - пора остановить это
06:43 • 12000 просмотра
100 Тб данных и переписка аксенова: разведка повторно взломала серверы оккупационных властей в Крыму
23 сентября, 19:19 • 25007 просмотра
Украина может выиграть войну и вернуть все территории при поддержке ЕС и НАТО - Трамп
23 сентября, 18:09 • 43205 просмотра
Трамп заявил, что НАТО должно сбивать российские самолеты в случае вторжения
23 сентября, 17:44 • 35114 просмотра
Китайский контейнеровоз неоднократно заходил в порт оккупированного Крыма: Киев направил ноту Пекину
Эксклюзив
23 сентября, 13:28 • 32609 просмотра
В Умани во время празднования Рош ха-Шана изъяли вещества, похожие на наркотики: полиция говорит, что случаи единичные
Эксклюзив
23 сентября, 12:09 • 66894 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
Трамп перекладывает ответственность за войну в Украине на Европу и НАТО - The Telegraph

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Дональд Трамп во время визита в ООН заявил, что Украина может восстановить свои границы при поддержке Европы и НАТО. Он избежал обещаний новой помощи Украине, перекладывая ответственность за продолжение войны на европейских союзников.

Трамп перекладывает ответственность за войну в Украине на Европу и НАТО - The Telegraph

Во время визита в ООН Дональд Трамп, после нескольких месяцев заявлений о необходимости мира на востоке Украины, фактически переложил ответственность за войну на Европу и НАТО, одновременно подтвердив, что Украина может восстановить свои границы при их поддержке. Об этом говорится в материале The Telegraph, пишет УНН.

Детали

После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Нью-Йорке Дональд Трамп выразил неожиданную позицию относительно войны в Украине. 

Я думаю, что Украина, при поддержке Европейского Союза, имеет возможность бороться и вернуть всю Украину в ее первоначальном виде

– написал он на своей платформе Truth Social.

По словам американского президента, со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы, и в частности НАТО, возвращение к первоначальным границам, с которых началась война, является вполне возможным вариантом. Его речь и пост в соцсетях восприняли как поддержку победы Украины и восстановления ее территориальной целостности.

Украина готова номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира за окончание войны (видео)24.09.25, 02:21 • 3240 просмотров

В то же время в своих заявлениях Трамп избегает обещаний новой помощи Украине или усиления давления на Москву. 

В любом случае, я желаю обеим странам успехов. Мы будем продолжать поставлять оружие НАТО, чтобы НАТО делало с ним все, что хочет. Всем удачи!

 – отметил он.

В The Telegraph отмечают, что президент США, похоже, передает всю ответственность за продолжение войны на Европу и НАТО, избегая прямых обязательств по дальнейшей поддержке Украины. Он также назвал Россию "бумажным тигром", подчеркнув, что реальная угроза от Москвы ограничена.

Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности после завершения войны – Зеленский23.09.25, 23:47 • 2810 просмотров

По оценке экспертов, такая позиция свидетельствует о прагматичном подходе Трампа: он признает возможность победы Украины, но одновременно дистанцируется от прямого вмешательства США. Этот шаг может стать сигналом для европейских союзников и Украины, что на США рассчитывать следует лишь частично.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский отметил поддержку Дональда Трампа относительно восстановления полной территориальной целостности Украины и подчеркнул общее стремление обеих стран как можно скорее завершить войну.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп теперь доверяет больше ему, чем российскому диктатору Владимиру Путину.

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм написал в соцсети Х, что заявление президента Трампа относительно войны в Украине, в котором он отметил, что при поддержке Европы и американского оружия Украина может изгнать Россию из своей страны, является "переломным моментом".

Степан Гафтко

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
Государственная граница Украины
Владимир Путин
Ежедневная газета "Дейли Телеграф"
Truth Social
НАТО
Линдси Грэм
Организация Объединенных Наций
Дональд Трамп
Европейский Союз
Нью-Йорк
Европа
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Урсула фон дер Ляйен
Украина