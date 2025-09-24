Трамп перекладывает ответственность за войну в Украине на Европу и НАТО - The Telegraph

Во время визита в ООН Дональд Трамп, после нескольких месяцев заявлений о необходимости мира на востоке Украины, фактически переложил ответственность за войну на Европу и НАТО, одновременно подтвердив, что Украина может восстановить свои границы при их поддержке. Об этом говорится в материале The Telegraph, пишет УНН.

Детали

После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Нью-Йорке Дональд Трамп выразил неожиданную позицию относительно войны в Украине.

Я думаю, что Украина, при поддержке Европейского Союза, имеет возможность бороться и вернуть всю Украину в ее первоначальном виде – написал он на своей платформе Truth Social.

По словам американского президента, со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы, и в частности НАТО, возвращение к первоначальным границам, с которых началась война, является вполне возможным вариантом. Его речь и пост в соцсетях восприняли как поддержку победы Украины и восстановления ее территориальной целостности.

В то же время в своих заявлениях Трамп избегает обещаний новой помощи Украине или усиления давления на Москву.

В любом случае, я желаю обеим странам успехов. Мы будем продолжать поставлять оружие НАТО, чтобы НАТО делало с ним все, что хочет. Всем удачи! – отметил он.

В The Telegraph отмечают, что президент США, похоже, передает всю ответственность за продолжение войны на Европу и НАТО, избегая прямых обязательств по дальнейшей поддержке Украины. Он также назвал Россию "бумажным тигром", подчеркнув, что реальная угроза от Москвы ограничена.

По оценке экспертов, такая позиция свидетельствует о прагматичном подходе Трампа: он признает возможность победы Украины, но одновременно дистанцируется от прямого вмешательства США. Этот шаг может стать сигналом для европейских союзников и Украины, что на США рассчитывать следует лишь частично.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский отметил поддержку Дональда Трампа относительно восстановления полной территориальной целостности Украины и подчеркнул общее стремление обеих стран как можно скорее завершить войну.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп теперь доверяет больше ему, чем российскому диктатору Владимиру Путину.

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм написал в соцсети Х, что заявление президента Трампа относительно войны в Украине, в котором он отметил, что при поддержке Европы и американского оружия Украина может изгнать Россию из своей страны, является "переломным моментом".