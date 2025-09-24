Сенатор Грем назвав заяву Трампа про шанси України повернути території "переломним моментом"

Заява президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа щодо війни в Україні, у якій він зазначив, що за підтримки Європи та американської зброї Україна може вигнати росію зі своєї країни, є "переломним моментом". Про це американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем написав у соцмережі Х, передає УНН.

Заява президента Трампа щодо війни в Україні, в якій він вважає, що за підтримки Європи та американської зброї Україна може вигнати Росію зі своєї країни, є переломним моментом - йдеться у дописі.

За словами Грема, "це зобов'язання продовжувати продавати високоякісну американську зброю НАТО на благо України надзвичайно змінює військову ситуацію для Росії".

Також у поєднанні з економічним тиском на тих, хто купує дешеву російську нафту та газ, таких як Китай, Індія та Бразилія, воно є найкращою надією на те, щоб почесно та справедливо припинити кровопролиття.

"Президент Трамп має рацію, оцінюючи, що російська економіка перебуває у стресі, і це лише погіршиться, якщо ми зробимо купівлю дешевої російської нафти та газу токсичною для тих, хто обере цей шлях. Час припинити це кровопролиття. Молодець, пане президенте", - резюмував Грем.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що за підтримки Європейського Союзу Україна може виграти війну, а також повернути всі завойовані території.

