19:19 • 246 перегляди
Україна може виграти війну та повернути всі території за підтримки ЄС - Трамп
18:09 • 3244 перегляди
Трамп заявив, що НАТО має збивати російські літаки у разі вторгнення
17:44 • 6376 перегляди
Китайський контейнеровоз неодноразово заходив у порт окупованого Криму: Київ направив ноту Пекіну
Ексклюзив
13:28 • 12084 перегляди
В Умані під час святкування Рош га-Шана вилучили речовини, схожі на наркотики: поліція каже, що випадки поодинокі
Ексклюзив
23 вересня, 12:09 • 29586 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
23 вересня, 11:29 • 22123 перегляди
Кабмін подав до ВР програму дій уряду з 12 пріоритетами: що передбачається
23 вересня, 05:00 • 51385 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
23 вересня, 00:52 • 40270 перегляди
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12 • 37819 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45 • 50566 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
Дональд Трамп заявив, що Україна здатна перемогти та повернути всі території за підтримки Європейського Союзу. Українські захисники деокупували 360 квадратних кілометрів території та захопили близько тисячі полонених.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що за підтримки Європейського Союзу Україна може виграти війну, а також повернути всі завойовані території. Про це Трамп написав на на своїй сторінці у власній соціальній мережі The Truth Social, пише УНН.

Я вважаю, що Україна за підтримки Європейського Союзу здатна боротися і перемогти, повернувши всю Україну у її первісному вигляді 

– повідомив Трамп.

Доповнення

Українські захисники деокупували 360 кілометрів квадратних окупованої росіянами території. Також було захоплено приблизно тисячу полонених, які підуть на обмін.

Антоніна Туманова

