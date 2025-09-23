Україна може виграти війну та повернути всі території за підтримки ЄС - Трамп
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що Україна здатна перемогти та повернути всі території за підтримки Європейського Союзу. Українські захисники деокупували 360 квадратних кілометрів території та захопили близько тисячі полонених.
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що за підтримки Європейського Союзу Україна може виграти війну, а також повернути всі завойовані території. Про це Трамп написав на на своїй сторінці у власній соціальній мережі The Truth Social, пише УНН.
Я вважаю, що Україна за підтримки Європейського Союзу здатна боротися і перемогти, повернувши всю Україну у її первісному вигляді
Доповнення
Українські захисники деокупували 360 кілометрів квадратних окупованої росіянами території. Також було захоплено приблизно тисячу полонених, які підуть на обмін.