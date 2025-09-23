Україна може виграти війну та повернути всі території за підтримки ЄС - Трамп

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що за підтримки Європейського Союзу Україна може виграти війну, а також повернути всі завойовані території. Про це Трамп написав на на своїй сторінці у власній соціальній мережі The Truth Social, пише УНН.

Я вважаю, що Україна за підтримки Європейського Союзу здатна боротися і перемогти, повернувши всю Україну у її первісному вигляді – повідомив Трамп.

Доповнення

Українські захисники деокупували 360 кілометрів квадратних окупованої росіянами території. Також було захоплено приблизно тисячу полонених, які підуть на обмін.