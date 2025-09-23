Украина может выиграть войну и вернуть все территории при поддержке ЕС - Трамп

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что при поддержке Европейского Союза Украина может выиграть войну, а также вернуть все завоеванные территории. Об этом Трамп написал на своей странице в собственной социальной сети The Truth Social, пишет УНН.

Я считаю, что Украина при поддержке Европейского Союза способна бороться и победить, вернув всю Украину в ее первоначальном виде – сообщил Трамп.

Дополнение

Украинские защитники деоккупировали 360 квадратных километров оккупированной россиянами территории. Также было захвачено примерно тысячу пленных, которые пойдут на обмен.