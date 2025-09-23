$41.380.13
19:19 • 322 просмотра
Украина может выиграть войну и вернуть все территории при поддержке ЕС - Трамп
18:09 • 3340 просмотра
Трамп заявил, что НАТО должно сбивать российские самолеты в случае вторжения
17:44 • 6496 просмотра
Китайский контейнеровоз неоднократно заходил в порт оккупированного Крыма: Киев направил ноту Пекину
Эксклюзив
23 сентября, 13:28 • 12135 просмотра
В Умани во время празднования Рош ха-Шана изъяли вещества, похожие на наркотики: полиция говорит, что случаи единичные
Эксклюзив
23 сентября, 12:09 • 29665 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
23 сентября, 11:29 • 22160 просмотра
Кабмин подал в ВР программу действий правительства с 12 приоритетами: что предусматривается
23 сентября, 05:00 • 51432 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
23 сентября, 00:52 • 40292 просмотра
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12 • 37832 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 50579 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
Украина может выиграть войну и вернуть все территории при поддержке ЕС - Трамп

Киев • УНН

 • 330 просмотра

Дональд Трамп заявил, что Украина способна победить и вернуть все территории при поддержке Европейского Союза. Украинские защитники деоккупировали 360 квадратных километров территории и захватили около тысячи пленных.

Украина может выиграть войну и вернуть все территории при поддержке ЕС - Трамп

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что при поддержке Европейского Союза Украина может выиграть войну, а также вернуть все завоеванные территории. Об этом Трамп написал на своей странице в собственной социальной сети The Truth Social, пишет УНН.

Я считаю, что Украина при поддержке Европейского Союза способна бороться и победить, вернув всю Украину в ее первоначальном виде 

– сообщил Трамп.

Дополнение

Украинские защитники деоккупировали 360 квадратных километров оккупированной россиянами территории. Также было захвачено примерно тысячу пленных, которые пойдут на обмен.

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Государственная граница Украины
Дональд Трамп
Европейский Союз
Соединённые Штаты
Украина