Украина может выиграть войну и вернуть все территории при поддержке ЕС - Трамп
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что Украина способна победить и вернуть все территории при поддержке Европейского Союза. Украинские защитники деоккупировали 360 квадратных километров территории и захватили около тысячи пленных.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что при поддержке Европейского Союза Украина может выиграть войну, а также вернуть все завоеванные территории. Об этом Трамп написал на своей странице в собственной социальной сети The Truth Social, пишет УНН.
Я считаю, что Украина при поддержке Европейского Союза способна бороться и победить, вернув всю Украину в ее первоначальном виде
Дополнение
Украинские защитники деоккупировали 360 квадратных километров оккупированной россиянами территории. Также было захвачено примерно тысячу пленных, которые пойдут на обмен.