Сили оборони звільнили 360 км² окупованої території - Зеленський
Київ • УНН
Українські захисники деокупували 360 кілометрів квадратних окупованої росіянами території. Також було захоплено приблизно тисячу полонених, які підуть на обмін, заявив президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
Деталі
Впродовж кількох місяців наші військові деокупували 360 квадратних кілометрів нашої території
Глава держави також додав, що за цей час було взято у полон приблизно одна тисяча російських військових.
Взяли в полон приблизно одну тисячу військових, звісно ми будемо проводити обміни. Завдяки вашій допомозі ми маємо таку можливість, поки росія продовжуватиме війну
Доповнення
Батальйон "Шквал" полку "Скеля" успішно провів наступальну операцію на адміністративному кордоні Дніпропетровської та Донецької областей, повернувши під контроль України село Філія.
Також українські військові деокупували село Зарічне у Краматорському районі Донецької області. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.