Силы обороны освободили 360 км² оккупированной территории - Зеленский
Киев • УНН
Украинские защитники деоккупировали 360 квадратных километров территории и взяли в плен около тысячи российских военных. Эти пленные будут использованы для обмена, согласно заявлению президента Владимира Зеленского.
Украинские защитники деоккупировали 360 квадратных километров оккупированной россиянами территории. Также было захвачено примерно тысячу пленных, которые пойдут на обмен, заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Подробности
В течение нескольких месяцев наши военные деоккупировали 360 квадратных километров нашей территории
Глава государства также добавил, что за это время было взято в плен примерно одна тысяча российских военных.
Взяли в плен примерно одну тысячу военных, конечно мы будем проводить обмены. Благодаря вашей помощи мы имеем такую возможность, пока россия будет продолжать войну
Дополнение
Батальон "Шквал" полка "Скала" успешно провел наступательную операцию на административной границе Днепропетровской и Донецкой областей, вернув под контроль Украины село Филия.
Также украинские военные деоккупировали село Заречное в Краматорском районе Донецкой области. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.