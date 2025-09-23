Силы обороны освободили 360 км² оккупированной территории - Зеленский

$41.380.13
17:44 • 908 просмотра
Китайский контейнеровоз неоднократно заходил в порт оккупированного Крыма: Киев направил ноту Пекину
Эксклюзив
13:28 • 9298 просмотра
В Умани во время празднования Рош ха-Шана изъяли вещества, похожие на наркотики: полиция говорит, что случаи единичные
Эксклюзив
12:09 • 25994 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
23 сентября, 11:29 • 20419 просмотра
Кабмин подал в ВР программу действий правительства с 12 приоритетами: что предусматривается
23 сентября, 05:00 • 49304 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
23 сентября, 00:52 • 39567 просмотра
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12 • 37402 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 50141 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19 • 49980 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
22 сентября, 11:53 • 45453 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
публикации
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
Эксклюзив
12:09 • 25994 просмотра
Рынок решает все: дешевые аналоги лекарств вытесняют дорогие препараты23 сентября, 10:33 • 21923 просмотра
Долларовое дерево в вашем доме: секреты ухода за замиокулькасом и правила пересадкиPhoto23 сентября, 08:45 • 39442 просмотра
ГИА для 4-х классов: какие будут предметы и задания23 сентября, 07:45 • 42524 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров23 сентября, 05:00 • 49304 просмотра
УНН Lite
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00 • 10607 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 75872 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 37590 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 52848 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 104475 просмотра
Силы обороны освободили 360 км² оккупированной территории - Зеленский

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Украинские защитники деоккупировали 360 квадратных километров территории и взяли в плен около тысячи российских военных. Эти пленные будут использованы для обмена, согласно заявлению президента Владимира Зеленского.

Силы обороны освободили 360 км² оккупированной территории - Зеленский

Украинские защитники деоккупировали 360 квадратных километров оккупированной россиянами территории. Также было захвачено примерно тысячу пленных, которые пойдут на обмен, заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Подробности

В течение нескольких месяцев наши военные деоккупировали 360 квадратных километров нашей территории

- сообщил Зеленский.

Глава государства также добавил, что за это время было взято в плен примерно одна тысяча российских военных.

Взяли в плен примерно одну тысячу военных, конечно мы будем проводить обмены. Благодаря вашей помощи мы имеем такую возможность, пока россия будет продолжать войну

- добавил Зеленский.

Дополнение

Батальон "Шквал" полка "Скала" успешно провел наступательную операцию на административной границе Днепропетровской и Донецкой областей, вернув под контроль Украины село Филия.

Также украинские военные деоккупировали село Заречное в Краматорском районе Донецкой области. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Павел Зинченко

Война в УкраинеПолитика
Государственная граница Украины
Донецкая область
Днепропетровская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Владимир Зеленский
Украина