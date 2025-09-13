$41.310.10
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 15517 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 14057 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 23845 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 31868 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 30639 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
12 вересня, 10:50 • 28546 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Ексклюзив
12 вересня, 09:11 • 23155 перегляди
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Ексклюзив
12 вересня, 08:46 • 32371 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
12 вересня, 08:16 • 20354 перегляди
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
Українські військові звільнили село Філія на Дніпропетровщині - "Скеля"

Київ • УНН

 • 180 перегляди

Батальйон "Шквал" полку "Скеля" провів успішну наступальну операцію на адміністративному кордоні Дніпропетровської та Донецької областей. Бійці ліквідували опорні пункти окупантів та відновили контроль над селом Філія, де тепер майорить український прапор.

Українські військові звільнили село Філія на Дніпропетровщині - "Скеля"

Батальйон "Шквал" полку "Скеля" успішно провів наступальну операцію на адміністративному кордоні Дніпропетровської та Донецької областей, повернувши під контроль України село Філія. Про це пише УНН із посиланням на допис полку в соцмережах.

Деталі

За інформацією військових, під час операції бійці ліквідували опорні пункти російських окупантів та відновили контроль над населеним пунктом. Відтепер на території села знову майорить український прапор.

Як зазначив командир батальйону Шквал із позивним Собор, росіян, які засіли у селі, закидали гранатами, били із БпЛА.

Ми свою роботу виконали. Село зачистили, суміжників завели. Хлопці проявили себе дуже гарно. Дуже гарно, коли майорить наш прапор. Ми показуємо, що ми сила і що ми можемо

- додав командир.

Нагадаємо

За даними Генштабу, 8 вересня Збройні Сили України деокупували село Зарічне в Краматорському районі Донецької області. Населений пункт взяли під контроль сили 425 окремого штурмового полку "Скеля".

Вероніка Марченко

Війна в Україні
Донецька область
Дніпропетровська область
Збройні сили України
Україна