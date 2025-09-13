Українські військові звільнили село Філія на Дніпропетровщині - "Скеля"
Київ • УНН
Батальйон "Шквал" полку "Скеля" провів успішну наступальну операцію на адміністративному кордоні Дніпропетровської та Донецької областей. Бійці ліквідували опорні пункти окупантів та відновили контроль над селом Філія, де тепер майорить український прапор.
Батальйон "Шквал" полку "Скеля" успішно провів наступальну операцію на адміністративному кордоні Дніпропетровської та Донецької областей, повернувши під контроль України село Філія. Про це пише УНН із посиланням на допис полку в соцмережах.
Деталі
За інформацією військових, під час операції бійці ліквідували опорні пункти російських окупантів та відновили контроль над населеним пунктом. Відтепер на території села знову майорить український прапор.
Як зазначив командир батальйону Шквал із позивним Собор, росіян, які засіли у селі, закидали гранатами, били із БпЛА.
Ми свою роботу виконали. Село зачистили, суміжників завели. Хлопці проявили себе дуже гарно. Дуже гарно, коли майорить наш прапор. Ми показуємо, що ми сила і що ми можемо
Нагадаємо
За даними Генштабу, 8 вересня Збройні Сили України деокупували село Зарічне в Краматорському районі Донецької області. Населений пункт взяли під контроль сили 425 окремого штурмового полку "Скеля".
Сили оборони зачистили Володимирівку та відкинули ворога біля трьох населених пунктів на Донеччині - DeepState08.09.25, 00:49 • 21581 перегляд