Українські військові звільнили село Філія на Дніпропетровщині - "Скеля"

Батальйон "Шквал" полку "Скеля" успішно провів наступальну операцію на адміністративному кордоні Дніпропетровської та Донецької областей, повернувши під контроль України село Філія. Про це пише УНН із посиланням на допис полку в соцмережах.

Деталі

За інформацією військових, під час операції бійці ліквідували опорні пункти російських окупантів та відновили контроль над населеним пунктом. Відтепер на території села знову майорить український прапор.

Як зазначив командир батальйону Шквал із позивним Собор, росіян, які засіли у селі, закидали гранатами, били із БпЛА.

Ми свою роботу виконали. Село зачистили, суміжників завели. Хлопці проявили себе дуже гарно. Дуже гарно, коли майорить наш прапор. Ми показуємо, що ми сила і що ми можемо