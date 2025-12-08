$42.180.00
7 грудня, 17:16
"Світлом подолаємо темряву": Вифлеємський вогонь миру прибув в Україну, його отримали пластуниPhoto
7 грудня, 16:33 • 20732 перегляди
В Україні будуть продовжувати відключати світло: графіки на понеділок, 8 грудня
7 грудня, 14:41 • 20930 перегляди
росіяни змінили тактику ударів по Україні: під загрозою об'єкти, що досі вважалися недоторканними
7 грудня, 11:06 • 25990 перегляди
російські окупанти зруйнували греблю Печенізького водосховища на ХарківщиніPhoto
6 грудня, 20:45 • 51095 перегляди
Зеленський мав складну розмову з представниками Трампа щодо територій - Axios
6 грудня, 09:02 • 61988 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
6 грудня, 07:49 • 66492 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 58789 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 61187 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 57354 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
Коваленко: кадри з загиблими росіянами під Покровськом свідчать про неефективність кількісної переваги у війні

Київ • УНН

 • 104 перегляди

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що кількісна перевага в людях не гарантує результат у сучасній технологічній війні. Ефективність дронів, особливо на ШІ, забезпечить "стіну безпеки" та стане основою захисту у майбутньому.

Коваленко: кадри з загиблими росіянами під Покровськом свідчать про неефективність кількісної переваги у війні

Кадри завалених посадок мертвими росіянами під Покровськом є свідченням того, що кількісна перевага в людях у сучасній технологічній війні все одно не гарантує результат. Про це у Telegram написав керівинк Центру протидії дезінформації РНБО України (ЦПД) Андрій Коваленко, повідомляє УНН.

Деталі

За його оцінкою, ефективність дронів, а в майбутньому це будуть БпЛА на ШІ, здатна забезпечити "стіну безпеки від армії темряви".

Звісно, у війні майбутнього, роль класичної піхоти частково візьмуть на себе наземні дрони, але все те, що відбувається зараз - це урок як для нашої майбутньої системи стримування, так і для Західного світу. І для Ізраїлю. Єврейська держава, яка історично, через небезпечних сусідів, була змушена створити найбільш ефективну систему ППО не без допомоги США, сьогодні має дивитися в бік загрози використання проти них дронів на оптоволокні, чим лякають певні російські брудні роти. І це технології захисту, основою яких стануть дрони на ШІ

- прогнозує Коваленко.

На його думку, у масштабній війні "кількість має значення".

Кількість піхоти, повітряних і наземних ударних комплексів - кількість у війні - це про нашого ворога. Протиставити цьому просто технологічно краще і дороге озброєння у малих кількостях, як в західних арміях моделі Холодної війни - це мало і неефективно. Але технологічно краще і недороге озброєння, як дрони на ШІ - цього буде цілком достатньо, аби уникнути війни майбутнього

- прогнозує керівиник ЦПД.

Україна та Велика Британія підписали угоду щодо виробництва українського дрона-перехоплювача Octopus27.11.25, 10:11 • 2723 перегляди

За його словами, для початку потрібно принаймні наситити арсенали Європи ударними дронами і дронами перехоплювачами, а також великою кількістю пілотів, адже скорочення ресурсів і часу на знищення піхотної цілі, масштабування ворожих втрат і збереження життів своїх солдат - це "основа всього".

"Технології мають знищувати, і готуватися до протистояння з іншими технологіями. Бо роботизовані системи до 2030 року суттєво витіснять живу силу з поля бою. А поки… поки росія проводить мʼясні штурми, шукає по всьому світу найманців, бо в самій росії бажаючих іти на контракт все менше і менше. Великі втрати і удари по тилу - шанс їх зупинити. Опинитися в мʼясній ямі мало хочуть навіть бідні та спиті російські відброси, яких першими відправляють гнити", - резюмує Коваленко.

Нагадаємо

Український оборонно-промисловий комплекс виходить на новий рівень, демонструючи прорив у виробництві боєприпасів – насамперед для безпілотних систем, які стали ключовим інструментом сучасної війни.

Україна та Норвегія розпочнуть спільне виробництво дронів: підписано документ – Міноборони30.11.25, 10:35 • 4547 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

