Коваленко: кадри з загиблими росіянами під Покровськом свідчать про неефективність кількісної переваги у війні

Кадри завалених посадок мертвими росіянами під Покровськом є свідченням того, що кількісна перевага в людях у сучасній технологічній війні все одно не гарантує результат. Про це у Telegram написав керівинк Центру протидії дезінформації РНБО України (ЦПД) Андрій Коваленко, повідомляє УНН.

Деталі

За його оцінкою, ефективність дронів, а в майбутньому це будуть БпЛА на ШІ, здатна забезпечити "стіну безпеки від армії темряви".

Звісно, у війні майбутнього, роль класичної піхоти частково візьмуть на себе наземні дрони, але все те, що відбувається зараз - це урок як для нашої майбутньої системи стримування, так і для Західного світу. І для Ізраїлю. Єврейська держава, яка історично, через небезпечних сусідів, була змушена створити найбільш ефективну систему ППО не без допомоги США, сьогодні має дивитися в бік загрози використання проти них дронів на оптоволокні, чим лякають певні російські брудні роти. І це технології захисту, основою яких стануть дрони на ШІ - прогнозує Коваленко.

На його думку, у масштабній війні "кількість має значення".

Кількість піхоти, повітряних і наземних ударних комплексів - кількість у війні - це про нашого ворога. Протиставити цьому просто технологічно краще і дороге озброєння у малих кількостях, як в західних арміях моделі Холодної війни - це мало і неефективно. Але технологічно краще і недороге озброєння, як дрони на ШІ - цього буде цілком достатньо, аби уникнути війни майбутнього - прогнозує керівиник ЦПД.

Україна та Велика Британія підписали угоду щодо виробництва українського дрона-перехоплювача Octopus

За його словами, для початку потрібно принаймні наситити арсенали Європи ударними дронами і дронами перехоплювачами, а також великою кількістю пілотів, адже скорочення ресурсів і часу на знищення піхотної цілі, масштабування ворожих втрат і збереження життів своїх солдат - це "основа всього".

"Технології мають знищувати, і готуватися до протистояння з іншими технологіями. Бо роботизовані системи до 2030 року суттєво витіснять живу силу з поля бою. А поки… поки росія проводить мʼясні штурми, шукає по всьому світу найманців, бо в самій росії бажаючих іти на контракт все менше і менше. Великі втрати і удари по тилу - шанс їх зупинити. Опинитися в мʼясній ямі мало хочуть навіть бідні та спиті російські відброси, яких першими відправляють гнити", - резюмує Коваленко.

Нагадаємо

