Ексклюзив
14:33 • 788 перегляди
Цілком вірогідно, що не на найближчому засіданні: нардеп про те, коли Рада ухвалить Держбюджет-2026
14:15 • 3124 перегляди
У РНБО спростували інформацію, що Умєров відмовляється повертатись в Україну
12:46 • 8804 перегляди
Україна може отримати від Франції 8 систем SAMP/T - Зеленський
Ексклюзив
12:28 • 12779 перегляди
Рада у вівторок розгляне звільнення міністра юстиції Галущенка та міністра енергетики Гринчук
09:59 • 15166 перегляди
Зеленський і Макрон підписали угоду для посилення України: ідеться про придбання оборонного обладнання
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 36327 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
17 листопада, 06:58 • 24018 перегляди
рф атакувала портову інфраструктуру на Одещині, енергетику і залізницю - віцепрем'єр
17 листопада, 06:27 • 18997 перегляди
Місія МВФ розпочала роботу у Києві: обговорює з Україною нову програму
17 листопада, 05:28 • 21266 перегляди
Трамп: республіканці розглядають законопроєкт про санкції проти країн, що торгують з росією - Bloomberg
17 листопада, 04:30 • 16409 перегляди
Україна стикається з безпрецедентною житловою кризою через війну: в ООН озвучили цифри
Україна розширює виробництво боєприпасів: 370 нових зразків, серед них 250 для дронів – Міноборони

Київ • УНН

 • 754 перегляди

Український оборонно-промисловий комплекс представив 370 нових зразків боєприпасів, 250 з яких призначені для безпілотних систем. Це стало можливим завдяки дерегуляції та залученню 76 нових виробників до виконання держконтрактів.

Україна розширює виробництво боєприпасів: 370 нових зразків, серед них 250 для дронів – Міноборони

Український оборонно-промисловий комплекс виходить на новий рівень, демонструючи прорив у виробництві боєприпасів – насамперед для безпілотних систем, які стали ключовим інструментом сучасної війни. У межах експериментального проєкту Міноборони вже представлено 370 нових зразків боєприпасів, з яких 250 спеціально розроблені для БПЛА. Про це повідомив Міністр оборони Денис Шмигаль, пише УНН.

Деталі

Оборонна галузь України продовжує масштабне переозброєння, наголошуючи на розвитку виробництва боєприпасів, необхідних для фронту. У рамках експериментальної програми Міністерства оборони вдалося вивести на ринок рекордну кількість нових боєприпасів – переважно для ударних і розвідувальних дронів, які нині є основою тактичної переваги українських сил.

Україна запускає платформу Zbroya для виробників озброєння: там буде вся корисна інформація18.08.25, 11:58 • 2894 перегляди

Спочатку ініціатива була спрямована виключно на забезпечення БПЛА, однак із часом її масштаб значно розширили – тепер програма охоплює всі типи снарядів. Ключовим елементом реформи стала глибока дерегуляція, що дозволила зняти вимоги, які раніше стримували розвиток оборонних виробників. Нові підходи відкрили можливість для швидшого запуску виробництва, створили умови для конкуренції та залучили до галузі десятки нових підприємств.

За результатами реалізації експериментального проєкту до виконання державних контрактів уже долучилися 76 нових виробників. Зросла конкуренція, розширилася номенклатура продукції, збільшилися спроможності українських зброярів.

– написав у Телеграм-каналі Шмигаль.

Залучення нових виробників дозволило прискорити розробку та постачання боєприпасів для українського озброєння: кодифіковано 370 нових зразків боєприпасів, допущених до експлуатації у ЗСУ, з яких 250 призначені для безпілотних систем. 

Арсенал українського війська у жовтні поповнився понад сотнею нових зразків озброєння та техніки – Міноборони10.11.25, 16:55 • 5765 переглядiв

Степан Гафтко

Технології
Техніка
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Міністерство оборони України
Україна
Денис Шмигаль