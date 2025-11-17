Україна розширює виробництво боєприпасів: 370 нових зразків, серед них 250 для дронів – Міноборони

Український оборонно-промисловий комплекс виходить на новий рівень, демонструючи прорив у виробництві боєприпасів – насамперед для безпілотних систем, які стали ключовим інструментом сучасної війни. У межах експериментального проєкту Міноборони вже представлено 370 нових зразків боєприпасів, з яких 250 спеціально розроблені для БПЛА. Про це повідомив Міністр оборони Денис Шмигаль, пише УНН.

Деталі

Оборонна галузь України продовжує масштабне переозброєння, наголошуючи на розвитку виробництва боєприпасів, необхідних для фронту. У рамках експериментальної програми Міністерства оборони вдалося вивести на ринок рекордну кількість нових боєприпасів – переважно для ударних і розвідувальних дронів, які нині є основою тактичної переваги українських сил.

Україна запускає платформу Zbroya для виробників озброєння: там буде вся корисна інформація

Спочатку ініціатива була спрямована виключно на забезпечення БПЛА, однак із часом її масштаб значно розширили – тепер програма охоплює всі типи снарядів. Ключовим елементом реформи стала глибока дерегуляція, що дозволила зняти вимоги, які раніше стримували розвиток оборонних виробників. Нові підходи відкрили можливість для швидшого запуску виробництва, створили умови для конкуренції та залучили до галузі десятки нових підприємств.

За результатами реалізації експериментального проєкту до виконання державних контрактів уже долучилися 76 нових виробників. Зросла конкуренція, розширилася номенклатура продукції, збільшилися спроможності українських зброярів. – написав у Телеграм-каналі Шмигаль.

Залучення нових виробників дозволило прискорити розробку та постачання боєприпасів для українського озброєння: кодифіковано 370 нових зразків боєприпасів, допущених до експлуатації у ЗСУ, з яких 250 призначені для безпілотних систем.

Арсенал українського війська у жовтні поповнився понад сотнею нових зразків озброєння та техніки – Міноборони