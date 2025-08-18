Україна запускає платформу Zbroya для виробників озброєння: там буде вся корисна інформація

$41.340.11
Ексклюзив
08:34 • 1856 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
08:23 • 3010 перегляди
Європейські країни обмежують купівлю нерухомості громадянами рф: які країни в списку Photo
03:44 • 12139 перегляди
Трамп: Зеленський може майже негайно закінчити війну з росією, якщо захочеPhoto
17 серпня, 18:51 • 31997 перегляди
Коаліція охочих готова розмістити сили стримування в Україні та взяти під захист небо та море - заява
Ексклюзив
17 серпня, 10:14 • 50906 перегляди
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 96022 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
16 серпня, 12:47 • 142024 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 90340 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 87502 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 68018 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Навчальний рік 2025-2026: як здійснюватиметься навчання та коли очікувати канікул09:00 • 16 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
Ексклюзив
08:34 • 1866 перегляди
Європейські країни обмежують купівлю нерухомості громадянами рф: які країни в списку
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 96028 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 383734 перегляди
УНН Lite
Україна запускає платформу Zbroya для виробників озброєння: там буде вся корисна інформація

Київ • УНН

 • 52 перегляди

В Україні запрацювала онлайн-платформа zbroya.gov.ua, що об'єднує державні інструменти для виробників зброї та військової техніки. Вона спростить взаємодію з державою та прискорить виробництво української зброї.

Україна запускає платформу Zbroya для виробників озброєння: там буде вся корисна інформація

Всі ключові державні інструменти для виробників озброєння та військової техніки відтепер в одному місці. Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль, передає УНН.

Деталі

Запуск онлайн-платформу zbroya.gov.ua виконано на доручення Президента України.

Шмигаль запевнив, що на платформі зібрані всі ключові державні інструменти:

  • програми кредитування;
    • можливості для випробувань та кодифікації виробів;
      • цифрова бібліотека комплектуючих;
        • інформація про освітні програми і вакансії.

          Також глава Міноборони наголосив, що платформа буде доповнюватися новими сервісами. Ключове завдання полягає у тому, щоб зробити єдину екосистему, яка закриє всі потреби українських зброярів. Тож наразі лише перший крок до цього.

          А метою залишається те, щоб системно працювати над спрощенням взаємодії між державою та виробниками. Також планується 

          • скоротити час від ідеї до серійного виробництва;
            • забезпечити фронт більшою кількістю української зброї.

              Нагадаємо

              У липні 2025 року Міністерство оборони України допустило до експлуатації понад 40 нових безпілотних авіаційних комплексів, усі українського виробництва. Більшість з них – FPV-дрони, що використовуються для розвідки, наведення та ударів.

              Україна розпочала серійне виробництво ракет "Фламінго" дальністю понад 3 тис. км18.08.25, 00:01 • 28740 переглядiв

              Ігор Тележніков

