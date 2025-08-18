Україна запускає платформу Zbroya для виробників озброєння: там буде вся корисна інформація
Київ • УНН
В Україні запрацювала онлайн-платформа zbroya.gov.ua, що об'єднує державні інструменти для виробників зброї та військової техніки. Вона спростить взаємодію з державою та прискорить виробництво української зброї.
Всі ключові державні інструменти для виробників озброєння та військової техніки відтепер в одному місці. Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль, передає УНН.
Деталі
Запуск онлайн-платформу zbroya.gov.ua виконано на доручення Президента України.
Шмигаль запевнив, що на платформі зібрані всі ключові державні інструменти:
- програми кредитування;
- можливості для випробувань та кодифікації виробів;
- цифрова бібліотека комплектуючих;
- інформація про освітні програми і вакансії.
Також глава Міноборони наголосив, що платформа буде доповнюватися новими сервісами. Ключове завдання полягає у тому, щоб зробити єдину екосистему, яка закриє всі потреби українських зброярів. Тож наразі лише перший крок до цього.
А метою залишається те, щоб системно працювати над спрощенням взаємодії між державою та виробниками. Також планується
- скоротити час від ідеї до серійного виробництва;
- забезпечити фронт більшою кількістю української зброї.
Нагадаємо
У липні 2025 року Міністерство оборони України допустило до експлуатації понад 40 нових безпілотних авіаційних комплексів, усі українського виробництва. Більшість з них – FPV-дрони, що використовуються для розвідки, наведення та ударів.
