Украина запускает платформу Zbroya для производителей вооружения: там будет вся полезная информация
Киев • УНН
В Украине заработала онлайн-платформа zbroya.gov.ua, объединяющая государственные инструменты для производителей оружия и военной техники. Она упростит взаимодействие с государством и ускорит производство украинского оружия.
Все ключевые государственные инструменты для производителей вооружения и военной техники теперь в одном месте. Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.
Детали
Запуск онлайн-платформы zbroya.gov.ua выполнен по поручению Президента Украины.
Шмыгаль заверил, что на платформе собраны все ключевые государственные инструменты:
- программы кредитования;
- возможности для испытаний и кодификации изделий;
- цифровая библиотека комплектующих;
- информация об образовательных программах и вакансиях.
Также глава Минобороны подчеркнул, что платформа будет дополняться новыми сервисами. Ключевая задача состоит в том, чтобы создать единую экосистему, которая закроет все потребности украинских оружейников. Так что сейчас это только первый шаг к этому.
А целью остается системная работа над упрощением взаимодействия между государством и производителями. Также планируется
- сократить время от идеи до серийного производства;
- обеспечить фронт большим количеством украинского оружия.
Напомним
В июле 2025 года Министерство обороны Украины допустило к эксплуатации более 40 новых беспилотных авиационных комплексов, все украинского производства. Большинство из них – FPV-дроны, используемые для разведки, наведения и ударов.
Украина начала серийное производство ракет «Фламинго» дальностью более 3 тыс. км18.08.25, 00:01 • 28737 просмотров