Эксклюзив
08:34 • 1808 просмотра
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
08:23 • 2946 просмотра
Европейские страны ограничивают покупку недвижимости гражданами рф: какие страны в списке
03:44 • 12124 просмотра
Трамп: Зеленский может почти немедленно закончить войну с Россией, если захочет
17 августа, 18:51 • 31977 просмотра
Коалиция желающих готова разместить силы сдерживания в Украине и взять под защиту небо и море - заявление
Эксклюзив
17 августа, 10:14 • 50888 просмотра
В Александрии на Кировоградщине женщина случайно переехала дочь
Эксклюзив
17 августа, 07:17 • 95998 просмотра
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
16 августа, 12:47 • 142010 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
16 августа, 10:46 • 90336 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52 • 87494 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59 • 68015 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затом возможна встреча с путиным - Трамп
Украина запускает платформу Zbroya для производителей вооружения: там будет вся полезная информация

Киев

 • 30 просмотра

В Украине заработала онлайн-платформа zbroya.gov.ua, объединяющая государственные инструменты для производителей оружия и военной техники. Она упростит взаимодействие с государством и ускорит производство украинского оружия.

Украина запускает платформу Zbroya для производителей вооружения: там будет вся полезная информация

Все ключевые государственные инструменты для производителей вооружения и военной техники теперь в одном месте. Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

Детали

Запуск онлайн-платформы zbroya.gov.ua выполнен по поручению Президента Украины.

Шмыгаль заверил, что на платформе собраны все ключевые государственные инструменты:

  • программы кредитования;
    • возможности для испытаний и кодификации изделий;
      • цифровая библиотека комплектующих;
        • информация об образовательных программах и вакансиях.

          Также глава Минобороны подчеркнул, что платформа будет дополняться новыми сервисами. Ключевая задача состоит в том, чтобы создать единую экосистему, которая закроет все потребности украинских оружейников. Так что сейчас это только первый шаг к этому.

          А целью остается системная работа над упрощением взаимодействия между государством и производителями. Также планируется

          • сократить время от идеи до серийного производства;
            • обеспечить фронт большим количеством украинского оружия.

              Напомним

              В июле 2025 года Министерство обороны Украины допустило к эксплуатации более 40 новых беспилотных авиационных комплексов, все украинского производства. Большинство из них – FPV-дроны, используемые для разведки, наведения и ударов.

              Украина начала серийное производство ракет «Фламинго» дальностью более 3 тыс. км18.08.25, 00:01 • 28737 просмотров

              Игорь Тележников

              политикаТехнологии
              Укроборонпром
              Министерство обороны Украины
              Владимир Зеленский
              Украина
              Денис Шмыгаль
              Беспилотный летательный аппарат