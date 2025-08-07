Україна нарощує ударну міць дронів: Міноборони допустило понад 40 нових БПАК у липні
Київ • УНН
У липні 2025 року Міністерство оборони України допустило до експлуатації понад 40 нових безпілотних авіаційних комплексів, усі українського виробництва. Більшість з них – FPV-дрони, що використовуються для розвідки, наведення та ударів.
Деталі
Україна продовжує активно озброювати свої війська сучасними вітчизняними дронами. Впродовж липня цього року Міністерство оборони допустило до експлуатації понад 40 нових безпілотних авіаційних комплексів, повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки.
Більшість із нових дронів – це FPV - безпілотники, які відіграють вирішальну роль у тактичній боротьбі на фронті: виконують завдання розвідки, наведення та ударів по цілях противника.
Усі без винятку допущені в липні БПАК розроблені українськими виробниками, що свідчить про активний розвиток національного оборонно-промислового комплексу.
Загалом за перші сім місяців 2025 року Міноборони вже кодифікувало 320 безпілотних комплексів, і майже всі вони - українського походження
Цей показник вже перевищив обсяги всього 2024 року, коли було кодифіковано трохи більше 280 вітчизняних БПАК.
Фахівці відзначають, що така динаміка не лише посилює обороноздатність України, а й створює технологічну основу для оперативного реагування на нові виклики війни. Розширення спектру моделей та функціональності дронів дозволяє краще адаптуватися до умов сучасного бою.
