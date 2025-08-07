Україна нарощує ударну міць дронів: Міноборони допустило понад 40 нових БПАК у липні

$41.610.07
Ексклюзив
12:15 • 21881 перегляди
Запровадження акцизу на газовані напої: ціни можуть зрости на 10-20%
Ексклюзив
11:55 • 26217 перегляди
Не знайшли чи не шукали? Поліція підтвердила, що закрила справу проти головного юриста НБУ Зими
Ексклюзив
09:40 • 55782 перегляди
Ринок новобудов в Україні у 2025: як війна змінила карту будівництва
09:15 • 73541 перегляди
ТЦК зобов'яжуть носити бодікамери з 1 вересня - Міноборони
Ексклюзив
08:14 • 61355 перегляди
Тристороння зустріч Зеленського, Трампа і путіна: політолог оцінив ймовірність проведення
7 серпня, 06:56 • 41133 перегляди
Організував катування журналістки Рощиної: керівнику СІЗО у таганрозі заочно повідомлено про підозру
6 серпня, 22:17 • 43792 перегляди
"Є дуже велика ймовірність, що так і буде": Трамп про зустріч із путіним та Зеленським
6 серпня, 17:38 • 55658 перегляди
Обговорили те, що було озвучено в москві: Зеленський поговорив із Трампом та європейськими лідерами
6 серпня, 17:25 • 55664 перегляди
Новий варіант коронавірусу Stratus виявлено на Полтавщині: що про нього відомо
Ексклюзив
6 серпня, 14:54 • 119617 перегляди
Контроль ризикової іноземної компанії над українськими Ми-8: чому рішення Державіаслужби порушує питання безпеки та довіри
Зеленський змінив керівників СБУ у двох областях: деталі указівPhoto7 серпня, 05:55 • 38333 перегляди
Атаки БПЛА на рф та Крим: палає військова частина, НПЗ і зупиняються поїздиPhotoVideo08:55 • 37150 перегляди
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto11:02 • 48632 перегляди
Україна планує вийти ще з однієї угоди СНД: цього разу - про залік трудового стажу11:42 • 8572 перегляди
Захист інтересів фармгігантів замість пацієнтів: як нардеп Кузьміних просуває лінію "Дарниці" під виглядом турботи про українцівPhoto12:43 • 16866 перегляди
Стали відомі претенденти на трофей кращого молодого гравця року: хто у списку Photo13:59 • 1382 перегляди
Захист інтересів фармгігантів замість пацієнтів: як нардеп Кузьміних просуває лінію "Дарниці" під виглядом турботи про українцівPhoto12:43 • 17108 перегляди
Запровадження акцизу на газовані напої: ціни можуть зрости на 10-20%
Ексклюзив
12:15 • 21882 перегляди
Не знайшли чи не шукали? Поліція підтвердила, що закрила справу проти головного юриста НБУ Зими
Ексклюзив
11:55 • 26217 перегляди
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto11:02 • 48939 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Фрідріх Мерц
Марко Рубіо
Емманюель Макрон
Україна
Сполучені Штати Америки
Закарпатська область
Крим
Німеччина
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto11:02 • 48939 перегляди
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм6 серпня, 10:39 • 116998 перегляди
Зірка "Дому дракона" Метт Сміт приєднується до "Зоряних війн" - ЗМІ6 серпня, 07:07 • 127359 перегляди
Репер Diddy звернувся до Трампа щодо помилування - ЗМІ6 серпня, 05:58 • 119529 перегляди
Том Голланд показав перші кадри з нового фільму "Людина-павук: Новий день"Photo4 серпня, 15:58 • 131061 перегляди
Шахед-136
The New York Times
F-35 Lightning II
Coca-Cola
С-300

Україна нарощує ударну міць дронів: Міноборони допустило понад 40 нових БПАК у липні

Київ • УНН

 • 690 перегляди

У липні 2025 року Міністерство оборони України допустило до експлуатації понад 40 нових безпілотних авіаційних комплексів, усі українського виробництва. Більшість з них – FPV-дрони, що використовуються для розвідки, наведення та ударів.

Україна нарощує ударну міць дронів: Міноборони допустило понад 40 нових БПАК у липні

У липні 2025 року Міністерство оборони України схвалило до експлуатації понад 40 нових безпілотних авіаційних комплексів (БПАК), всі з яких – українського виробництва. Це ще один крок у зміцненні технологічної переваги Сил оборони на полі бою. Про це повідомляє пресслужба Міноборони, пише УНН.

Деталі

Україна продовжує активно озброювати свої війська сучасними вітчизняними дронами. Впродовж липня цього року Міністерство оборони допустило до експлуатації понад 40 нових безпілотних авіаційних комплексів, повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки.

Більшість із нових дронів – це FPV - безпілотники, які відіграють вирішальну роль у тактичній боротьбі на фронті: виконують завдання розвідки, наведення та ударів по цілях противника.

Усі без винятку допущені в липні БПАК розроблені українськими виробниками, що свідчить про активний розвиток національного оборонно-промислового комплексу.

Загалом за перші сім місяців 2025 року Міноборони вже кодифікувало 320 безпілотних комплексів, і майже всі вони - українського походження

– йдеться в повідомленні відомства.

Цей показник вже перевищив обсяги всього 2024 року, коли було кодифіковано трохи більше 280 вітчизняних БПАК.

Фахівці відзначають, що така динаміка не лише посилює обороноздатність України, а й створює технологічну основу для оперативного реагування на нові виклики війни. Розширення спектру моделей та функціональності дронів дозволяє краще адаптуватися до умов сучасного бою.

Нагадаємо

Нові супутникові зображення зафіксували масштабні сліди пожеж на російському аеродромі в приморсько-ахтарську після удару Збройних сил України 2 серпня. Саме звідти рф запускає іранські дрони-камікадзе "Шахед".

Лілія Подоляк

ВійнаТехнології
Міністерство оборони України
Шахед-136
Україна