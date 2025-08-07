Украина наращивает ударную мощь дронов: Минобороны допустило более 40 новых БПАК в июле
Киев • УНН
В июле 2025 года Министерство обороны Украины допустило к эксплуатации более 40 новых беспилотных авиационных комплексов, все украинского производства. Большинство из них – FPV-дроны, используемые для разведки, наведения и ударов.
В июле 2025 года Министерство обороны Украины одобрило к эксплуатации более 40 новых беспилотных авиационных комплексов (БПАК), все из которых – украинского производства. Это еще один шаг в укреплении технологического преимущества Сил обороны на поле боя. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, пишет УНН.
Детали
Украина продолжает активно вооружать свои войска современными отечественными дронами. В течение июля этого года Министерство обороны допустило к эксплуатации более 40 новых беспилотных авиационных комплексов, сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.
Большинство из новых дронов – это FPV-беспилотники, которые играют решающую роль в тактической борьбе на фронте: выполняют задачи разведки, наведения и ударов по целям противника.
Все без исключения допущенные в июле БПАК разработаны украинскими производителями, что свидетельствует об активном развитии национального оборонно-промышленного комплекса.
Всего за первые семь месяцев 2025 года Минобороны уже кодифицировало 320 беспилотных комплексов, и почти все они - украинского происхождения
Этот показатель уже превысил объемы всего 2024 года, когда было кодифицировано чуть более 280 отечественных БПАК.
Специалисты отмечают, что такая динамика не только усиливает обороноспособность Украины, но и создает технологическую основу для оперативного реагирования на новые вызовы войны. Расширение спектра моделей и функциональности дронов позволяет лучше адаптироваться к условиям современного боя.
Напомним
Новые спутниковые изображения зафиксировали масштабные следы пожаров на российском аэродроме в Приморско-Ахтарске после удара Вооруженных сил Украины 2 августа. Именно оттуда РФ запускает иранские дроны-камикадзе "Шахед".