Украина наращивает ударную мощь дронов: Минобороны допустило более 40 новых БПАК в июле

Эксклюзив
12:15 • 18703 просмотра
Введение акциза на газированные напитки: цены могут вырасти на 10-20%
Эксклюзив
11:55 • 21161 просмотра
Не нашли или не искали? Полиция подтвердила, что закрыла дело против главного юриста НБУ Зимы
Эксклюзив
09:40 • 51868 просмотра
Рынок новостроек в Украине в 2025: как война изменила карту строительства
09:15 • 68416 просмотра
ТЦК обяжут носить бодикамеры с 1 сентября - Минобороны
Эксклюзив
08:14 • 59123 просмотра
Трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Путина: политолог оценил вероятность проведения
7 августа, 06:56 • 39920 просмотра
Организовал пытки журналистки Рощиной: руководителю СИЗО в таганроге заочно сообщено о подозренииVideo
6 августа, 22:17 • 43106 просмотра
"Есть очень большая вероятность, что так и будет": Трамп о встрече с путиным и Зеленским
6 августа, 17:38 • 55483 просмотра
Обсудили то, что было озвучено в москве: Зеленский поговорил с Трампом и европейскими лидерами
6 августа, 17:25 • 55557 просмотра
Новый вариант коронавируса Stratus обнаружен на Полтавщине: что о нем известно
Эксклюзив
6 августа, 14:54 • 119577 просмотра
Контроль рискованной иностранной компании над украинскими Ми-8: почему решение Госавиаслужбы поднимает вопросы безопасности и доверия
Зеленский сменил руководителей СБУ в двух областях: детали указовPhoto7 августа, 05:55 • 35751 просмотра
Атаки БПЛА на рф и Крым: горит воинская часть, НПЗ и останавливаются поездаPhotoVideo08:55 • 34507 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto11:02 • 42501 просмотра
Украина планирует выйти еще из одного соглашения СНГ: на этот раз - о зачете трудового стажа11:42 • 3558 просмотра
Защита интересов фармгигантов вместо пациентов: как нардеп Кузьминых продвигает линию "Дарницы" под видом заботы об украинцахPhoto12:43 • 12195 просмотра
Защита интересов фармгигантов вместо пациентов: как нардеп Кузьминых продвигает линию "Дарницы" под видом заботы об украинцахPhoto12:43 • 12978 просмотра
Украина наращивает ударную мощь дронов: Минобороны допустило более 40 новых БПАК в июле

Киев • УНН

 • 216 просмотра

В июле 2025 года Министерство обороны Украины допустило к эксплуатации более 40 новых беспилотных авиационных комплексов, все украинского производства. Большинство из них – FPV-дроны, используемые для разведки, наведения и ударов.

Украина наращивает ударную мощь дронов: Минобороны допустило более 40 новых БПАК в июле

В июле 2025 года Министерство обороны Украины одобрило к эксплуатации более 40 новых беспилотных авиационных комплексов (БПАК), все из которых – украинского производства. Это еще один шаг в укреплении технологического преимущества Сил обороны на поле боя. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, пишет УНН.

Детали

Украина продолжает активно вооружать свои войска современными отечественными дронами. В течение июля этого года Министерство обороны допустило к эксплуатации более 40 новых беспилотных авиационных комплексов, сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

Большинство из новых дронов – это FPV-беспилотники, которые играют решающую роль в тактической борьбе на фронте: выполняют задачи разведки, наведения и ударов по целям противника.

Все без исключения допущенные в июле БПАК разработаны украинскими производителями, что свидетельствует об активном развитии национального оборонно-промышленного комплекса.

Всего за первые семь месяцев 2025 года Минобороны уже кодифицировало 320 беспилотных комплексов, и почти все они - украинского происхождения

– говорится в сообщении ведомства.

Этот показатель уже превысил объемы всего 2024 года, когда было кодифицировано чуть более 280 отечественных БПАК.

Специалисты отмечают, что такая динамика не только усиливает обороноспособность Украины, но и создает технологическую основу для оперативного реагирования на новые вызовы войны. Расширение спектра моделей и функциональности дронов позволяет лучше адаптироваться к условиям современного боя.

Напомним

Новые спутниковые изображения зафиксировали масштабные следы пожаров на российском аэродроме в Приморско-Ахтарске после удара Вооруженных сил Украины 2 августа. Именно оттуда РФ запускает иранские дроны-камикадзе "Шахед".

Лилия Подоляк

ВойнаТехнологии
Министерство обороны Украины
Шахед-136
Украина