Супутникові знімки показали наслідки удару ЗСУ по базі запуску "Шахедів" у приморсько-ахтарську
Київ • УНН
Цей аеродром використовується для запуску іранських дронів "Шахед" по Україні.
Нові супутникові зображення зафіксували масштабні сліди пожеж на російському аеродромі в приморсько-ахтарську після удару Збройних сил України 2 серпня. Саме звідти рф запускає іранські дрони-камікадзе "Шахед". Про це повідомляє російська служба "Радіо Свобода", пише УНН.
Деталі
Журналісти опублікували супутниковий знімок, зроблений після українського удару по військовій базі в приморсько-ахтарську краснодарського краю. На фото чітко видно сліди масштабних загорянь, які відрізняються за кольором і формою від тіней хмар.
Аеродром у приморсько-ахтарську росія активно використовує для запуску барражуючих боєприпасів "Шахед" по території України.
Міністерство оборони рф офіційно про наслідки удару не повідомляло. Голова приморсько-ахтарського району лише підтвердив, що в ніч на 2 серпня у регіоні працювали системи протиповітряної оборони.
Пізніше Генеральний штаб ЗСУ підтвердив здійснення удару по цьому аеродрому. Подробиці про масштаби пошкоджень і втрати російської сторони наразі не розкриваються.
Нагадаємо
2 серпня повідомлялось, що після нічної атаки щось сильно горить в районі воєнного аеродрому в приморсько-ахтарську краснодарського краю, який використовується для запуску іранських ударних БПЛА "Shahed" по Україні.