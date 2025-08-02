Нічні вибухи та пожежі у рф та окупованому Криму: під ударом НПЗ, аеродроми та заводи
Київ • УНН
Цієї ночі вибухи лунали у кількох російських регіонах та в окупованому Криму, атаковано НПЗ у Рязані, Самарі, нафтобазу у Феодосії, заводи у Пензі та аеродроми. Це відбулося на тлі повідомлень про масовану атаку дронів.
Цієї ночі вибухи лунали у низці російських регіонів та в тимчасово окупованому Криму на тлі повідомлень про атаку дронів, гучно було у районах нафтопереробних заводів у рязані, самарській області та нафтобази в тимчасово окупованій Феодосії, заводів у пензі, а також аеродромів у липецьку та приморсько-ахтарську краснодарського краю рф. Про це пише УНН з посиланням на керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка та Telegram-канали.
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"рязань. Уражено НПЗ. Феодосія. Пожежа в районі нафтобази. (...) пенза - удар по заводу. І це ще не кінець", - написав Андрющенко у Telegram.
Telegram-канали повідомляють також про те, що після нічної атаки щось сильно горить в районі воєнного аеродрому в приморсько-ахтарську краснодарського краю, який використовується для запуску іранських ударних БПЛА "Shahed" по Україні.
Окрім того, було гучно у районі аеродрому в липецьку, а також повідомляється, що у пензі було уражено завод "Виробниче об'єднання "Електроприбор", який має важливе значення для воєнно-промислового комплексу російської федерації, а також "Радіозавод", та НПЗ у новокуйбишевську в самарській області.
Вибухи у Пензі та Самарській області: дрони уразили НПЗ та оборонні заводи02.08.25, 06:20 • 6084 перегляди
Нагадаємо
росія вночі запустила по Україні 53 дрони, у тому числі 8 швидкісних (реактивних), знешкоджено 45 з них, у тому числі всі 8 реактивних.