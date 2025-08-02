Нічні вибухи та пожежі у рф та окупованому Криму: під ударом НПЗ, аеродроми та заводи

Цієї ночі вибухи лунали у низці російських регіонів та в тимчасово окупованому Криму на тлі повідомлень про атаку дронів, гучно було у районах нафтопереробних заводів у рязані, самарській області та нафтобази в тимчасово окупованій Феодосії, заводів у пензі, а також аеродромів у липецьку та приморсько-ахтарську краснодарського краю рф. Про це пише УНН з посиланням на керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка та Telegram-канали.

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"рязань. Уражено НПЗ. Феодосія. Пожежа в районі нафтобази. (...) пенза - удар по заводу. І це ще не кінець", - написав Андрющенко у Telegram.

Telegram-канали повідомляють також про те, що після нічної атаки щось сильно горить в районі воєнного аеродрому в приморсько-ахтарську краснодарського краю, який використовується для запуску іранських ударних БПЛА "Shahed" по Україні.

Окрім того, було гучно у районі аеродрому в липецьку, а також повідомляється, що у пензі було уражено завод "Виробниче об'єднання "Електроприбор", який має важливе значення для воєнно-промислового комплексу російської федерації, а також "Радіозавод", та НПЗ у новокуйбишевську в самарській області.

Вибухи у Пензі та Самарській області: дрони уразили НПЗ та оборонні заводи

Нагадаємо

росія вночі запустила по Україні 53 дрони, у тому числі 8 швидкісних (реактивних), знешкоджено 45 з них, у тому числі всі 8 реактивних.