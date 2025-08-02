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Вибухи у Пензі та Самарській області: дрони уразили НПЗ та оборонні заводи

Київ • УНН

 • 54 перегляди

У ніч на 2 серпня у російських містах Пенза та Новокуйбишевськ Самарської області пролунали вибухи. Очевидці повідомляють про атаку безпілотників та пожежу на нафтопереробному заводі.

Вибухи у Пензі та Самарській області: дрони уразили НПЗ та оборонні заводи

У ніч на 2 серпня у російському місті Пенза і Новокуйбишевськ Самарської області пролунали вибухи, які супроводжувалися роботою систем протиповітряної оборони. Очевидці повідомляють про атаку безпілотників і велику пожежу на одному з нафтопереробних заводів. Про це інформує УНН з посиланням на російські Telegram-канали.

Деталі

За інформацією російських Telegram-каналів, у Самарській області о 02:40 було оголошено режим загрози ударних безпілотників. У Самарі були запроваджені тимчасові обмеження на польоти літаків.

Близько 05:00 жителі міста Новокуйбишевськ Самарської області повідомили про гучні звуки в небі.

У соціальних мережах з’явилися відео і фото великої пожежі, ймовірно, на території Новокуйбишевського НПЗ у Самарській області. 

Безпілотники також, ймовірно, вразили АО "Виробниче об'єднання "Електроприбор" в місті Пенза Пензенської області, яке пов'язане з оборонним сектором і реалізацією державного оборонного замовлення.

Зокрема, завод виробляє:

  • Засоби криптозахисту зв’язку - шифратори, захищені модеми, мультиплексори;
    • Комутатори й обладнання для цифрових мереж у військових системах управління;
      • Апаратні рішення для авіації, бронетехніки, кораблів і космічних апаратів;
        • Комплекси для конфіденційної передачі голосу, графіки й документів.

          Поруч з ним розташований єдиний російський оборонний завод, що виготовляє пункти управління бойовими діями підрозділів ППО – АТ "Радіозавод", який, ймовірно, також був уражений.

          Нагадаємо

          У ніч на 2 серпня низка російських міст та окупований Крим зазнали атак БпЛА. У Липецьку пролунало щонайменше 4 вибухи, а в Рязані очевидці чули 5-6 вибухів.

          Віта Зеленецька

          Війна
          Крим