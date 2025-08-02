росія і окупований Крим під масованою атакою дронів: подробиці

У ніч на 2 серпня низка російських міст була атакована невідомими дронами. Вибухи лунали і в тимчасово окупованому українському Криму. Про це інформує УНН з посиланням на росЗМІ, місцеві Telegram-канали, "Крымский мост: оперативная информация".

Деталі

За даними росЗМІ та місцевих Telegram-каналів, гучно у ніч проти суботи, 2 серпня було в Липецьку, Рязані, Таганрозі, Воронезькій області та в тимчасово окупованому Криму.

Липецьк

Зазначається, що в різних районах Липецька прогриміло щонайменше 4 вибухи.

Перед цим губернатор Липецької області Ігор Артамонов оголосив червоний рівень "Загроза атаки БПЛА" для м. Липецька, Липецького МО, Грязінського МР, Добринського МР, Хлівенського МР, Усманського МР. - йдеться у дописі Telegram-каналу.

Через деякий час в інших Telegram-каналах з'явилися відео та інформація про обстріл військового аеродрому.

Рязань

Під атакою дронів опинилася й Рязань.

Серія вибухів над Рязанню. ППО збиває українські БПЛА на кшталт "Лютий", повідомили SHOT місцеві жителі. Очевидці розповіли нам, що чути було 5-6 вибухів над містом. За їхніми словами, безпілотники летять низькою висотою. Видно яскраві спалахи і чути звук моторів у небі. Російське ППО працює за повітряними цілями. Наразі офіційної інформації немає - повідомляє Telegram-канал.

Крим

О 23:50 1 серпня окупаційна адміністрація ухвалила рішення тимчасово перекрити рух автотранспорту через Кримський міст. Причини такого обмеження не були озвучені.

Місцевий Telegram-канал повідомив про низку вибухів у місті Феодосія. Також повідомлялося про вибухи в Керчі та щонайменше "три дуже потужні вибухи" в селищі Юркіне, що розташоване неподалік Керчі.

Мешканці Феодосії в анексованому Криму повідомляють про велику кількість вибухів та дим у місті - поінформував Telegram-канал 2 серпня о 03:34 за Київським часом.

Інформація щодо наслідків вибухів наразі відсутня.

Крім того, заявлялося про звуки вибухів у Воронезькій області.

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