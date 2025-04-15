У Керчі, Феодосії, Судаку та Євпаторії відключили мобільний зв'язок та інтернет. При спробі здійснити дзвінок, з'являється повідомлення "не зареєстровано в мережі".
Речник ВМС ЗС повідомив про можливе забруднення одеського та миколаївського узбережжя мазутом з російських танкерів. Через аварію вже загинуло близько 15-20 тисяч птахів та понад 30 дельфінів біля берегів Криму.
Близько 15-20 тисяч птахів загинули через розлив мазуту в Керченській протоці після аварії танкерів рф. За оцінками біолога, 90% врятованих птахів мають низькі шанси на виживання через порушення терморегуляції.
Після аварії танкерів "Волгонефть" загинуло понад 30 дельфінів біля берегів окупованого Криму. Мазутне забруднення простягається на кілометри.
У окупованому Криму ціна на бензин А95 зросла на 1,3 рубля за місяць - до 69,19 руб/л. Активісти пов'язують це з падінням курсу рубля та ускладненням логістики після знищення нафтобази у Феодосії.
Агент руху "АТЕШ" провів успішну диверсію поблизу Новоолексіївки, знищивши релейний шкаф. Операція ускладнила логістику окупантів, особливо постачання пального після атаки на порт у Феодосії.
Після удару по нафтобазі у Феодосії ціни на бензин А95 у Криму зросли до 67,19 руб/л. Експерти відзначають ефективність ударів ЗСУ по паливній інфраструктурі та неспроможність рф згладити наслідки.
Міноборони Великобританії проаналізувало удар по нафтовому терміналу у Феодосії. Атаки на Крим, включаючи ППО, аеродроми та логістичні об'єкти, поступово підривають військовий потенціал росії на півострові.
На 9-й день після пожежі на нафтобазі в окупованій Феодосії не зафіксовано перевищення забруднюючих речовин. За даними російських фахівців, з початку пожежі було взято 1020 проб повітря.
З'явилися фото російської нафтобази в окупованому порту Феодосії після удару Сил оборони України. Пожежу гасили майже тиждень, постраждали 12 резервуарів, 8 з яких знищено, також згоріли будівлі на території об'єкта.
Партизани повідомляють, що після пожежі на нафтобазі у Феодосії окупанти масово створюють мобільні заправні станції через дефіцит палива. Окупаційне російське командування обмежило перебування точок зберігання палива на одному місці до 10-12 годин.
На нафтобазі у Феодосії, ураженій 7 жовтня, припинилось активне горіння. Спостерігається лише слабкий світлий дим, а потужний звук, який чули напередодні, був від руйнування цистерни.
Пожежа на нафтовому терміналі в окупованій Феодосії триває третю добу. Дим від пожежі простягається на понад 20 км, досягнувши Азовського моря, евакуйовано 1137 осіб.
У окупованій Феодосії продовжує горіти нафтосховище після ураження. Вибухнули ще два резервуари. Це найбільший у Криму термінал, що забезпечував паливом російську армію.
З'явилися перші супутникові знімки пожежі на нафтобазі в окупованому порту Феодосії. Система ППО "Панцир-С1" не постраждала, хоча знаходилася поруч із палаючими резервуарами.
Після удару ЗСУ продовжує горіти нафтоналивний порт у окупованій Феодосії. Площа пожежі зросла до 2,5 тис. кв. м, повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України.
Радник мера Маріуполя повідомив, що пожежа на нафтовому терміналі в окупованій Феодосії досі триває. Раніше Генштаб ЗСУ підтвердив успішний удар по цьому об'єкту, який використовувався для забезпечення російської армії.
Після ураження морського нафтового терміналу у Феодосії обмежено рух Керченським шосе. Генштаб ЗСУ підтвердив удар по найбільшому в Криму терміналу, що забезпечував потреби окупаційної армії рф.
Генштаб повідомив про успішний удар по морському нафтовому терміналу в окупованій Феодосії. Об'єкт був найбільшим у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів, які використовувалися для забезпечення російської армії.
У тимчасово окупованій Феодосії після атаки безпілотників загорілася нафтобаза. Місцеві жителі чули вибухи, окупаційна влада заявляє про відсутність жертв і постраждалих.
Хакери отримали доступ до даних про епідемію холери в Криму, яка почалася в червні 2024 року. Медики скаржаться на відсутність засобів захисту та підготовки до боротьби з інфекцією.
У російському Краснодарі жителі вимагають відновити постачання електроенергії та води. Масові відключення відбуваються також в інших південних регіонах росії та окупованому Криму.
У тимчасово окупованих Керчі, Феодосії та Саках через пошкодження магістральних мереж частина абонентів залишилася без води. Окупаційна влада обіцяє відновити водопостачання до 17:00.
У Криму та Севастополі через перевантаження мереж сталися відключення електроенергії, які торкнулися багатьох населених пунктів, включаючи Ялту, Алушту, Судак, Феодосію та Керч, що призвело до введення тимчасових обмежень на споживання електроенергії в Севастополі.
Українські партизани повідомляють, що росіяни евакуюють військовослужбовців з Джанкой і активно відновлюють аеродроми в глибині окупованого Криму, ймовірно, в очікуванні успішних атак українських військових.
росія, ймовірно, перекинула ще два кораблі, малий протичовновий корабель і базовий тральщик, з окупованого Севастополя в Криму в новоросійськ на тлі масштабних втрат поблизу Криму.
У тимчасово окупованій Феодосії російською окупаційною владою були виставлені на аукціон три історичні дачі, побудовані в кінці XIX - початку XX століть.
З початку 2024 року 226 дельфінів загинули на берегах окупованого Криму через діяльність Чорноморського флоту Росії.
Як повідомляється, українські військові провели спецоперацію з ураження російського сторожового корабля "сергій котов" в окупованому Криму.
Російський патрульний корабель "сергій котов" був уражений поблизу Феодосії в окупованому Криму в результаті нічної атаки, про яку повідомили російські пабліки.