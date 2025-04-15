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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 25433 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 153959 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 137701 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 133714 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 133912 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195989 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77509 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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У низці міст окупованого Криму раптово зник мобільний зв'язок та інтернет - ЗМІ

У Керчі, Феодосії, Судаку та Євпаторії відключили мобільний зв'язок та інтернет. При спробі здійснити дзвінок, з'являється повідомлення "не зареєстровано в мережі".

Війна • 5 лютого, 19:51 • 31027 перегляди

Мазут з танкерів рф може дійти до узбережжя Одеси та Миколаєва - Плетенчук

Речник ВМС ЗС повідомив про можливе забруднення одеського та миколаївського узбережжя мазутом з російських танкерів. Через аварію вже загинуло близько 15-20 тисяч птахів та понад 30 дельфінів біля берегів Криму.

Суспільство • 9 січня, 07:33 • 24745 перегляди

Через розлив мазуту в Керченській протоці вже загинуло близько 15-20 тисяч птахів - біолог

Близько 15-20 тисяч птахів загинули через розлив мазуту в Керченській протоці після аварії танкерів рф. За оцінками біолога, 90% врятованих птахів мають низькі шанси на виживання через порушення терморегуляції.

Суспільство • 7 січня, 17:27 • 20339 перегляди

Викид мазуту біля берегів окупованого Криму: понад 30 дельфінів загинули, кілометри забруднень

Після аварії танкерів "Волгонефть" загинуло понад 30 дельфінів біля берегів окупованого Криму. Мазутне забруднення простягається на кілометри.

Суспільство • 6 січня, 08:29 • 25370 перегляди

Нове зростання цін на бензин у Криму: що відбувається з вартістю А95

У окупованому Криму ціна на бензин А95 зросла на 1,3 рубля за місяць - до 69,19 руб/л. Активісти пов'язують це з падінням курсу рубля та ускладненням логістики після знищення нафтобази у Феодосії.

Війна • 9 грудня, 15:46 • 31802 перегляди

Диверсія в Херсонській області: знищено релейний шкаф біля Криму - "АТЕШ"

Агент руху "АТЕШ" провів успішну диверсію поблизу Новоолексіївки, знищивши релейний шкаф. Операція ускладнила логістику окупантів, особливо постачання пального після атаки на порт у Феодосії.

Війна • 20 жовтня, 02:19 • 82266 перегляди

Після атаки ЗСУ на нафтобазу рф в окупованому Криму різко зросли ціни на бензин

Після удару по нафтобазі у Феодосії ціни на бензин А95 у Криму зросли до 67,19 руб/л. Експерти відзначають ефективність ударів ЗСУ по паливній інфраструктурі та неспроможність рф згладити наслідки.

Економіка • 18 жовтня, 17:04 • 19050 перегляди

Британська розвідка: атаки на окупований Крим послаблюють військовий потенціал рф

Міноборони Великобританії проаналізувало удар по нафтовому терміналу у Феодосії. Атаки на Крим, включаючи ППО, аеродроми та логістичні об'єкти, поступово підривають військовий потенціал росії на півострові.

Війна • 17 жовтня, 10:36 • 11739 перегляди

Окупована Феодосія: на 9 день від початку пожежі на нафтобазі повітря в нормі, стверджують наглядачі з рф

На 9-й день після пожежі на нафтобазі в окупованій Феодосії не зафіксовано перевищення забруднюючих речовин. За даними російських фахівців, з початку пожежі було взято 1020 проб повітря.

Суспільство • 15 жовтня, 12:38 • 12592 перегляди

Обгорілі резервуари та піна в озерах: з'явились фото, як виглядає уражена Силами оборони нафтобаза у Феодосії

З'явилися фото російської нафтобази в окупованому порту Феодосії після удару Сил оборони України. Пожежу гасили майже тиждень, постраждали 12 резервуарів, 8 з яких знищено, також згоріли будівлі на території об'єкта.

Війна • 14 жовтня, 08:18 • 13627 перегляди

Ураження нафтобази в Феодосії: в окупантів виник дефіцит палива, вони створюють мобільні заправки

Партизани повідомляють, що після пожежі на нафтобазі у Феодосії окупанти масово створюють мобільні заправні станції через дефіцит палива. Окупаційне російське командування обмежило перебування точок зберігання палива на одному місці до 10-12 годин.

Війна • 11 жовтня, 13:44 • 14067 перегляди

На ураженій нафтобазі у Феодосії припинилось активне горіння - ЗМІ

На нафтобазі у Феодосії, ураженій 7 жовтня, припинилось активне горіння. Спостерігається лише слабкий світлий дим, а потужний звук, який чули напередодні, був від руйнування цистерни.

Війна • 11 жовтня, 06:59 • 11876 перегляди

Дим від пожежі на нафтобазі в окупованій Феодосії сягнув Азовського моря

Пожежа на нафтовому терміналі в окупованій Феодосії триває третю добу. Дим від пожежі простягається на понад 20 км, досягнувши Азовського моря, евакуйовано 1137 осіб.

Суспільство • 10 жовтня, 09:37 • 12637 перегляди

Пішла третя доба: з'явилися нові кадри пожежі на нафтобазі у Феодосії після ураження

У окупованій Феодосії продовжує горіти нафтосховище після ураження. Вибухнули ще два резервуари. Це найбільший у Криму термінал, що забезпечував паливом російську армію.

Війна • 9 жовтня, 06:57 • 13431 перегляди

Горить вже другу добу: з'явились супутникові фото нафтового термінала рф у Феодосії, який атакували ЗСУ

З'явилися перші супутникові знімки пожежі на нафтобазі в окупованому порту Феодосії. Система ППО "Панцир-С1" не постраждала, хоча знаходилася поруч із палаючими резервуарами.

Війна • 8 жовтня, 13:28 • 13241 перегляди

Площа пожежі після ураження нафтового терміналу в Феодосії збільшилася до 2,5 тис. квадратних метрів

Після удару ЗСУ продовжує горіти нафтоналивний порт у окупованій Феодосії. Площа пожежі зросла до 2,5 тис. кв. м, повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України.

Війна • 8 жовтня, 12:40 • 12545 перегляди

"Догорає": Андрющенко поділився новими кадрами пожежі після ураження у Феодосії

Радник мера Маріуполя повідомив, що пожежа на нафтовому терміналі в окупованій Феодосії досі триває. Раніше Генштаб ЗСУ підтвердив успішний удар по цьому об'єкту, який використовувався для забезпечення російської армії.

Війна • 8 жовтня, 05:54 • 36140 перегляди

У Феодосії обмежено рух Керченським шосе після удару по нафтовому терміналу

Після ураження морського нафтового терміналу у Феодосії обмежено рух Керченським шосе. Генштаб ЗСУ підтвердив удар по найбільшому в Криму терміналу, що забезпечував потреби окупаційної армії рф.

Суспільство • 7 жовтня, 09:17 • 13764 перегляди

Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу в окупованій Феодосії

Генштаб повідомив про успішний удар по морському нафтовому терміналу в окупованій Феодосії. Об'єкт був найбільшим у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів, які використовувалися для забезпечення російської армії.

Війна • 7 жовтня, 05:30 • 13403 перегляди

У Феодосії після атаки БПЛА горить нафтобаза

У тимчасово окупованій Феодосії після атаки безпілотників загорілася нафтобаза. Місцеві жителі чули вибухи, окупаційна влада заявляє про відсутність жертв і постраждалих.

Новини Світу • 7 жовтня, 03:25 • 28929 перегляди

Окупанти проховують спалах холери в Криму - Центр нацспротиву

Хакери отримали доступ до даних про епідемію холери в Криму, яка почалася в червні 2024 року. Медики скаржаться на відсутність засобів захисту та підготовки до боротьби з інфекцією.

Суспільство • 31 липня, 11:21 • 7890 перегляди

У російському Краснодарі мітингують через відключення світла та води, почалися затримання

У російському Краснодарі жителі вимагають відновити постачання електроенергії та води. Масові відключення відбуваються також в інших південних регіонах росії та окупованому Криму.

Новини Світу • 20 липня, 12:52 • 22701 перегляди

Частина мешканців в окупованому Криму залишилася без водопостачання

У тимчасово окупованих Керчі, Феодосії та Саках через пошкодження магістральних мереж частина абонентів залишилася без води. Окупаційна влада обіцяє відновити водопостачання до 17:00.

Війна • 20 липня, 12:24 • 85530 перегляди

В окупованому Криму масштабні відключення світла. У Севастополі запровадять графіки

У Криму та Севастополі через перевантаження мереж сталися відключення електроенергії, які торкнулися багатьох населених пунктів, включаючи Ялту, Алушту, Судак, Феодосію та Керч, що призвело до введення тимчасових обмежень на споживання електроенергії в Севастополі.

Кримінал та НП • 16 липня, 16:54 • 19302 перегляди

Загарбники евакуюють військових із Джанкою та активно відновлюють аеродроми у глибині окупованого Криму - "АТЕШ"

Українські партизани повідомляють, що росіяни евакуюють військовослужбовців з Джанкой і активно відновлюють аеродроми в глибині окупованого Криму, ймовірно, в очікуванні успішних атак українських військових.

Війна • 24 травня, 08:29 • 17608 перегляди

Окупанти перекинули із Севастополя в новоросійськ ще два кораблі

росія, ймовірно, перекинула ще два кораблі, малий протичовновий корабель і базовий тральщик, з окупованого Севастополя в Криму в новоросійськ на тлі масштабних втрат поблизу Криму.

Війна • 22 травня, 10:01 • 92094 перегляди

Окупаційна влада Криму виставили на торги три історичні дачі

У тимчасово окупованій Феодосії російською окупаційною владою були виставлені на аукціон три історичні дачі, побудовані в кінці XIX - початку XX століть.

Суспільство • 21 травня, 14:54 • 21731 перегляди

З початку року на берег окупованого Криму викинулося 226 дельфінів

З початку 2024 року 226 дельфінів загинули на берегах окупованого Криму через діяльність Чорноморського флоту Росії.

Суспільство • 6 травня, 11:16 • 16897 перегляди

ЗМІ: ураження російського корабля "сергій котов" підтверджують, це спецоперація ГУР

Як повідомляється, українські військові провели спецоперацію з ураження російського сторожового корабля "сергій котов" в окупованому Криму.

Війна • 5 березня, 06:38 • 26397 перегляди

У мережі повідомляють про нічну атаку на російський корабель "сергій котов" у районі Феодосії

Російський патрульний корабель "сергій котов" був уражений поблизу Феодосії в окупованому Криму в результаті нічної атаки, про яку повідомили російські пабліки.

Війна • 5 березня, 06:09 • 35535 перегляди