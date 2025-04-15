Окупанти перекинули із Севастополя в новоросійськ ще два кораблі

росія, ймовірно, перекинула ще два кораблі, малий протичовновий корабель і базовий тральщик, з окупованого Севастополя в Криму в новоросійськ на тлі масштабних втрат поблизу Криму.