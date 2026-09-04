Крим під ударами: яким був курортний сезон 2026 для росіян

Системні удари Сил оборони України по енергетичній, паливній, транспортній та військовій інфраструктурі окупованого Криму протягом весни-літа значно ускладнили використання півострова росією як військового хабу. Операція "Кримський рубильник off" не призвела до миттєвого колапсу російського угруповання чи енергосистеми окупованого Криму, однак має накопичувальний ефект: проблеми з логістикою та постачанням пального, перебої зі світлом, зниження спроможностей ППО. Побічним, але відчутним наслідком став і фактичний зрив курортного сезону, від якого залежить значна частина місцевого малого бізнесу. УНН розібрав з експертами наслідки системних ударів українських по обʼєктах на окупованому півострові.

"Кримський рубильник off": що це за операція

"Кримський рубильник off" - назва кампанії Сил безпілотних систем, спрямованої передусім проти енергетичної інфраструктури на окупованих територіях. Вона проходить паралельно з операцією "МоЛоЧКа", цілями якої стали танкери та інші судна, що забезпечують російську логістику у Чорному та Азовському морях.

"Кримський рубильник off" стартував 1 липня, а "МоЛоЧКа" - 6 липня. Обидві спецоперації вкладаються в стратегію Києва щодо примусу росії до миру.

Однією з перших цілей українських middle strike став термінал "ТЕС-Термінал-1" у Керчі. Це великий комплекс зі зберігання світлих нафтопродуктів. Під ударами систематично опинялися підстанції напругою 110–220 кВ у Ялті, Керчі, Судаку, Феодосії, Алушті та інших населених пунктах.

За даними СБС, до 28 серпня з початку операції було уражено 315 енергетичних об'єктів. Серед цілей були Балаклавська ТЕС у Севастополі, газотурбінні станції в Кар'єрному та Наумівці.

Паралельно Україна завдавала ударів по морській логістиці. Станом на 22 серпня, за даними командувача СБС ЗСУ Роберта "Мадяра" Бровді, були уражені 242 судна в Чорному та Азовському морях. Окремо повідомлялося про виведення з ладу чотирьох із п'яти ключових поромів Керченської переправи.

Основні удари по танкерах СБС наносили за допомогою ударних БПЛА компанії FirePoint

Крім того, українські військові на початку літа знищили основні мости, які звʼязували півострів з материковою Україною, що значно ускладнило логістику для російських окупаційних військ.

Як удари по Криму позначаються на фронті

Крим залишається для росії передусім великим військовим і логістичним хабом, через який забезпечується, зокрема, угруповання окупантів на півдні України. Саме тому удари українських військових не обмежуються енергетичним сектором.

За словами військового експерта Івана Ступака, цього літа Україна системно працює по протиповітряній обороні, засобах радіоелектронної боротьби, складах, пунктах базування, паливній інфраструктурі та логістиці росіян.

Це важливо, тому що Крим для росії - не просто територія, а великий військовий хаб. І Україна якраз намагається поступово підрізати його можливості. Йдеться про удари по складах, пунктах базування, логістиці, паливній та іншій військовій інфраструктурі. Мета тут абсолютно зрозуміла - зменшити можливості росіян забезпечувати своє угруповання на півдні України. Зокрема, це стосується Запорізької області - напрямків Гуляйполя, Оріхова, Степногірська. Ми намагаємося створити для росіян такі умови, за яких їм буде складніше підтримувати свої наступальні дії - пояснив Ступак.

За його словами, окремим напрямком стала боротьба з автомобільною логістикою росіян.

І я б сказав, що по Криму ми вже суттєво підрізали їхні можливості. За останні три місяці, за тими даними, які я бачив і які можна верифікувати, Україна щомісяця знищує близько 600 вантажівок. Це дуже великі цифри. Фактично йдеться про серйозне скорочення обсягів, які росія може перевозити та постачати - зазначив військовий експерт.

Проте це поки не означає руйнування всіє російської системи забезпечення південного напрямку фронту. Військовий експерт Михайло Жирохов звертає увагу на ключову роль Кримського мосту та залізничного сполучення.

Поки існує така важлива стратегічна структура, як Кримський міст, росія має можливість підтримувати більш-менш нормальне забезпечення військ, які перебувають на окупованому півострові. Ми ж розуміємо, що одним залізничним потягом можна привезти більше палива, ніж десятками бензовозів, які потім можна знищувати на трасі з Новоросійська. Залізничне постачання - це основа - зазначив він.

Водночас одним із найпомітніших результатів української кампанії експерти називають поступове послаблення російської протиповітряної оборони на окупованому півострові.

"Мадяр" показав удари українськими БПЛА компанії Fire Point по системам російської ППО

Якщо говорити саме про військові спроможності, то я б сказав, що дуже сильно були підкошені можливості російської протиповітряної оборони. Майже кожного дня з’являлися повідомлення, що знищена або радіолокаційна станція, або зенітно-ракетний комплекс, або навіть якийсь літак на аеродромі. Це поступово знижує можливості росіян збивати наші безпілотники - зазначив Жирохов.

Але на його думку, це ще не стратегічний перелом на цьому напрямку.

Ступак також не очікує миттєвого ефекту від кримських операцій. За його оцінкою, йдеться радше про накопичувальний ефект і поступове зниження спроможностей російської військової машини в Криму.

Якщо ця тенденція збережеться восени та взимку, я б не говорив про якийсь миттєвий колапс Криму. Я більше схиляюся до іншого сценарію - росія може поступово зменшувати свою присутність на півострові - пояснив експерт.

На його думку, частину адміністративних та військових структур росіяни потенційно можуть перенести на материкову частину, змінити місця базування та зменшити використання аеродромів в Криму.

Таке зменшення присутності цілком ймовірне. Я думаю, що потенційно Україна ще може підрізати важливість Криму на 20–30%. І це, відповідно, може зменшити можливості росіян використовувати півострів для атак по південних регіонах України - вважає Ступак.

Удари по енергетиці: перебої вже є, але система поки тримається

Окремим напрямком операції стала енергетика. Системні атаки по підстанціях, генерації, паливних терміналах та нафтобазах створили перебої як для цивільної інфраструктури, так і для окупаційних військ. За словами Жирохова, в росії повідомляли по тривалі відключення електроенергії в Криму.

Потім почалася кампанія ударів по енергетичній структурі Криму. До чого це призвело? До певних зрушень. У російських пабліках з’являлися повідомлення, що окремі райони по одному, два, три дні залишалися без електрики - зазначив він.

Ключовим фактором, який дозволяє росії компенсувати частину втрат, за словами Жирохова, залишається енергоміст між Кримом та краснодарським краєм.

росіяни разом із будівництвом Кримського мосту побудували так званий енергоміст, яким перекидають електроенергію з краснодарського краю. Тому без знищення цього енергомосту всі ці удари - це, знаєте, поки що лише цифри у зведеннях Генерального штабу: уражено стільки-то електропідстанцій, уражено ще якісь об’єкти. Це, звичайно, створює проблеми, але не ламає систему - зазначив Жирохов.

При цьому проблеми з паливом, які виникли внаслідок ударів по такерах та нафтобазах, можуть безпосередньо позначатися на російських підрозділах на фронті. За словами Ступака, у внутрішніх російських звітах фіксувалося скорочення постачання пального.

Окреме важливе питання - паливо та енергетична інфраструктура. Удари по нафтобазах, паливних терміналах та інших об’єктах створюють для росіян проблеми. Я бачив їхні внутрішні звіти та реакцію на українські удари. У певні моменти вони визнавали скорочення постачання палива на фронт приблизно на 20–25% - розповів військовий експерт.

Пальне у сучасній війні потрібне не лише для бронетехніки та автомобілів, а й для роботи генераторів, від яких залежить зокрема можливість заряджання акумуляторів FPV-дронів, зв’язок тощо.

І росіяни в окремі моменти скаржилися, що їм не вистачає пального для генераторів приблизно на 20%. Це означає, що доводиться економити заряд акумуляторів, менше запускати розвідувальні та ударні дрони. Але я не можу сказати, що це вже масова проблема по всій лінії фронту. Проте локальні проблеми відчутні - додав Ступак.

Ситуація в Криму може ще більше ускладнитися взимку. Економіст та ексречник НАК "Нафтогаз України" у Львівській області Віктор Гальчинський прогнозує проблеми й з забезпеченням півострова газом.

Якщо ще буде доопрацьоване питання з газом, у Криму буде холодно. Наскільки мені відомо, ті сховища, які там є, також ушкоджувалися. Якщо Сили оборони ще вчинять певні дії, плюс нестача рідкого палива та електроенергії, це може призвести до максимально не комфортної зими на півострові, навіть з урахуванням того, що клімат там тепліший - пояснив він.

Курортний сезон під ударами: Крим втратив туристів і гроші

Найвідчутнішим для цивільного населення окупованого Криму став зрив курортного сезону. Проблеми з паливом та електроенергією, постійні удари, перебої у транспортній логістиці та загальна небезпека зробили відпочинок в окупованому Криму майже неможливим. Наприкінці червня росіяни, які приїхали відпочивати на окупований півострів, масово тікали. Були зафіксовані навіть 15-клілометрові черги на виїзд з Криму.

За оцінкою Гальчинського, курортний сезон 2026 року став найгіршим для окупованого півострова з 2014 року.

В абсолютних цифрах оцінити збитки складно, тому що ситуацію на тимчасово окупованій території ми можемо бачити виключно з оцінок медіа та повідомлень, які просочуються через інтернет від окремих користувачів. Але можна впевнено сказати, що збитки від курортного сезону 2026 року, який фактично не відбувся, напевно, найбільші з часу окупації, тобто з 2014 року - зазначив економіст.

На його думку, фактичний зрив курортного сезону став кульмінацією процесу, який розпочався відразу після окупації Криму, коли півострів перестали відвідувати українські та європейські туристи.

Через відсутність палива, електроенергії, через постійні повітряні атаки та блокування транспортних комунікацій фактично в червні цей сезон уже був достроково завершений. Відповідно, туристична сфера недоотримала значні кошти - нагадав Гальчинський.

Наслідки, за словами експертів, передусім відчуває місцевий малий бізнес, заробітки якого десятиліттями були прив'язані до літа. Михайло Жирохов зазначає, що модель була простою: зароблені влітку гроші дозволяли багатьом кримчанам прожити решту року.

Але в психологічному та соціальному плані для мешканців Криму це, безумовно, великий удар. Більшість малого бізнесу в Криму - і за України, і за росії - була побудована саме навколо курортного сезону. Люди заробляли влітку, а потім фактично жили на ці гроші восени та взимку. Зараз ця схема порушена. Виникли певні економічні проблеми, люди недоотримали гроші - зазначив експерт.

Гальчинський також говорить про поступове згортання бізнесу та можливий відтік економічно активного населення з півострова.

Якщо ми говоримо про бізнес у Криму, то очевидно, що дуже велика кількість людей заробляла саме на туризмі. Зараз бізнес закривається. Є проблеми з енергетикою, є проблеми з безпекою. І, судячи з того, що ми бачимо опосередковано, цей процес поступово пішов - зазначив він.

За його словами, масової евакуації наразі немає, однак люди можуть переносити економічну активність за межі Криму або взагалі виїжджати з півострова.

При цьому експерти нагадують, що Крим завжди отримував дотації з держбюджету. Для окупаційної адміністрації падіння туристичного потоку означає ще й скорочення доходів та більшу залежність від федерального бюджету росії.

Найімовірніше, кримській владі доведеться знову звертатися до федерального бюджету росії й просити більше прямих трансфертів уже на 2027 рік. Крим і так є максимально дотаційним регіоном, а скорочення туристичного потоку лише збільшує цю залежність - пояснив Ступак.

Саме це, на його думку, є одним із додаткових ефектів української кампанії ударів по Криму. Адже будь-які додаткові витрати російського бюджету на Крим зменшують можливості військових витрат.

Для нас вигідно, якщо гроші з російського бюджету витрачаються не на військові цілі. Якщо росія змушена спрямовувати більше коштів на підтримку Криму, компенсацію втрат туристичного сектору, відновлення інфраструктури та прямі трансферти, - це вже працює на нашу користь. Тому що грошей у росії багато не буває. І чим більше російський бюджет змушений витрачати на проблеми, які виникають через українські удари, тим менше ресурсів потенційно залишається на війну - пояснив Ступак.

При цьому Жирохов вважає, що втрати малого бізнесу через зірваний курортний сезон не будуть проблемою для російської влади, адже кремль не вважатиме інтереси кримчан пріоритетними.

Таким чином, головний ефект від українських операцій в Криму полягає в поступовому збільшенні вартості окупації Криму для росії. москва змушена одночасно компенсувати втрати військової логістики, відновлювати енергетичні об'єкти, посилювати ППО, підтримувати дотаційну економіку півострова та реагувати на дедалі більшу непривабливість Криму для туристів.

І якщо системність таких ударів збережеться, окупований Крим дедалі складніше буде використовувати одночасно як військовий плацдарм, логістичний центр і показову "вітрину" для росіян.

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