ЄС не вдалося узгодити продовження санкцій проти рф за день до завершення терміну їхньої дії

Країни ЄС у понеділок не змогли продовжити дію однієї із санкційних схем блоку проти росії, повідомили Politico п’ять дипломатів ЄС. Троє з них зазначили, що посли ЄС повторно зберуться пізніше в понеділок для подальшого обговорення, пише УНН.

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Як зазначає видання, послам, які зустрілися в Брюсселі, необхідно було досягти одностайної згоди в понеділок, оскільки режим, який передбачає замороження активів близько 3 тисяч фізичних та юридичних осіб, спливає у вівторок.

Словаччина вимагає, щоб блок виключив зі санкційного списку двох заможних російських бізнесменів - алішера усманова та михайла фрідмана. Франція, як повідомляється, намагалася знайти компроміс, запропонувавши виключити зі списку лише усманова.

Більшість інших країн не бажали розглядати питання про виключення будь-кого зі списку, поки росія запускає рекордну кількість ракет по цивільних об’єктах в Україні. Один із дипломатів заявив, що "на тлі зростання гібридних загроз і російських атак безпілотниками лише за 1 кілометр від польського кордону важко повірити, що Франція справді цього домагається".

Інша частина дискусії стосується того, чи продовжувати дію заходів на шість місяців, як це було прийнято з 2014 року, чи поновити їх на 12 місяців. Вважається, що Словаччина не готова підтримати довший термін.

Франція підтримала зняття санкцій ЄС із російського мільярдера та друга путіна усманова