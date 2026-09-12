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Франція підтримала зняття санкцій ЄС із російського мільярдера та друга путіна усманова

Київ • УНН

 • 456 перегляди

Париж приєднався до вимоги Словаччини виключити усманова із санкцій ЄС. Це може ускладнити продовження обмежень після 15 вересня.

Франція підтримала зняття санкцій ЄС із російського мільярдера та друга путіна усманова

Франція підтримала виключення російського мільярдера алішера усманова із санкційного списку Євросоюзу, приєднавшись до відповідної вимоги Словаччини. Така позиція Парижа викликала невдоволення серед інших країн блоку та може ускладнити продовження санкцій, повідомляє The Moscow Times із посиланням на Euronews, пише УНН.

Деталі

За словами 4 дипломатів ЄС, рішення Франції стало "величезним розчаруванням" для низки держав-членів. Один зі співрозмовників видання припустив, що позиція Парижа може бути пов'язана насамперед з економічними причинами.

Словаччина, крім усманова, вимагає зняти санкції з російського мільярдера михайла фрідмана. Франція підтримала виключення зі списку лише усманова, який перебуває під обмеженнями ЄС із 2022 року та вважається близьким до кремля бізнесменом.

ЄС має домовитися до 15 вересня

Наразі санкційний режим ЄС поширюється на понад 3000 фізичних та юридичних осіб, пов'язаних із російським військово-промисловим комплексом та агресією проти України. Термін дії обмежень спливає 15 вересня.

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Для продовження санкцій необхідна одностайна підтримка всіх країн ЄС. Словаччина на кількох зустрічах послів виступала проти продовження обмежень без виконання її вимог щодо усманова та фрідмана.

Очікується, що посли країн ЄС знову обговорять питання 14 вересня. Представництво Франції заявило, що Париж загалом підтримує продовження санкцій, однак відмовилося коментувати перебіг переговорів щодо окремих осіб.

усманов перебуває під санкціями ЄС із 2022 року через зв'язки з кремлем та підтримку політики російської влади, яка загрожує територіальній цілісності й суверенітету України.

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Степан Гафтко

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