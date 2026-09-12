Франція підтримала зняття санкцій ЄС із російського мільярдера та друга путіна усманова

Реформа БЕБ не змінила підхід до бізнесу: компанії продовжують стикатись з тиском Бюро

Реформа БЕБ не змінила підхід до бізнесу: компанії продовжують стикатись з тиском Бюро

Реформа БЕБ не змінила підхід до бізнесу: компанії продовжують стикатись з тиском Бюро

Реформа БЕБ не змінила підхід до бізнесу: компанії продовжують стикатись з тиском Бюро