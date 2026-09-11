Палата представників США наступного тижня розгляне пакет санкцій Грема проти росії - ЗМІ

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Наступного тижня Палата представників США розпочне розгляд масштабного законопроєкту про санкції проти росії, який підтримував покійний сенатор-республіканець Ліндсі Грем. Про це повідомляє Reuters із посиланням на помічників законодавців, передає УНН.

Комітет Палати представників з регламенту призначив на другу половину дня понеділка засідання для обговорення цієї ініціативи, яка вже схвалена Сенатом.

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Уповноважений Президента України з питань санкцій Владислав Власюк оптимістично налаштований щодо перспектив широкомасштабного законопроєкту про санкції проти росії в Конгресі США, попри зростаючу невизначеність щодо того, коли Палата представників розгляне його.

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