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Палата представників США наступного тижня розгляне пакет санкцій Грема проти росії - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1804 перегляди

Комітет Палати представників США призначив засідання щодо санкційного законопроєкту, схваленого Сенатом. Його підтримував Ліндсі Грем.

Палата представників США наступного тижня розгляне пакет санкцій Грема проти росії - ЗМІ
REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Наступного тижня Палата представників США розпочне розгляд масштабного законопроєкту про санкції проти росії, який підтримував покійний сенатор-республіканець Ліндсі Грем. Про це повідомляє Reuters із посиланням на помічників законодавців, передає УНН.

Комітет Палати представників з регламенту призначив на другу половину дня понеділка засідання для обговорення цієї ініціативи, яка вже схвалена Сенатом.

Зеленський очікує від Вашингтона нових санкцій проти росії06.09.26, 23:59 • 12226 переглядiв

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Уповноважений Президента України з питань санкцій Владислав Власюк оптимістично налаштований щодо перспектив широкомасштабного законопроєкту про санкції проти росії в Конгресі США, попри зростаючу невизначеність щодо того, коли Палата представників розгляне його.

Палата представників США вагається з пакетом санкцій Грема щодо росії - ЗМІ31.08.26, 22:52 • 7485 переглядiв

Антоніна Туманова

ПолітикаСвіт
Санкції
Палата представників США
Сенат Сполучених Штатів Америки
Конгрес США
Reuters
Ліндсі Грем
Україна