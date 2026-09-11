Палата представників США наступного тижня розгляне пакет санкцій Грема проти росії - ЗМІ
Київ • УНН
Комітет Палати представників США призначив засідання щодо санкційного законопроєкту, схваленого Сенатом. Його підтримував Ліндсі Грем.
Наступного тижня Палата представників США розпочне розгляд масштабного законопроєкту про санкції проти росії, який підтримував покійний сенатор-республіканець Ліндсі Грем. Про це повідомляє Reuters із посиланням на помічників законодавців, передає УНН.
Комітет Палати представників з регламенту призначив на другу половину дня понеділка засідання для обговорення цієї ініціативи, яка вже схвалена Сенатом.
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