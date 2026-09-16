Бойовий корабель ВМС Німеччини вперше очолила жінка

Уте Ніклас стала першою жінкою в історії німецького флоту, яка отримала командування фрегатом. Вона прийняла командування кораблем "Райнланд-Пфальц" у капітана Бенедикта Айххорна. Тепер Ніклас має привести фрегат і його екіпаж із 126 військовослужбовців на повну бойову готовність після ремонту на верфі, передає УНН із посиланням на Bild.

Новий капітан розповіла виданню Der Spiegel, що попереду на неї чекає "захоплюючий, але складний етап". За її словами, вона з нетерпінням чекає на повернення корабля в море.

Для Ніклас це не перший досвід служби на Райнланд-Пфальці: раніше вона була першим офіцером корабля. Останнім часом вона працювала офіцером оперативного штабу у командуванні закордонних операцій Бундесверу у Швіловзеї під Берліном.

Жінки отримали доступ до всіх військових спеціальностей у Німеччині лише у 2001 році. Зараз у Бундесвері служать понад 25 тисяч жінок — трохи більше ніж 13% військовослужбовців.

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