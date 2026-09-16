Боевой корабль ВМС Германии впервые возглавила женщина

$44.600.0451.450.06
ukenru
09:01 • 4226 просмотра
В семи областях наблюдаются частичные отключения электроэнергии из-за вражеских атак на энергообъекты
08:21 • 4698 просмотра
Зеленский заявил о поражении ярославского НПЗ и шести бортов на аэродроме в ростовеVideo
Эксклюзив
07:57 • 21404 просмотра
Ассоциация налогоплательщиков призывает Минфин оперативно решить проблему с налогообложением авиализинга
07:10 • 14535 просмотра
Президент назначил Антона Ковальского исполняющим обязанности Генерального прокурора
06:47 • 17346 просмотра
До 18 возросло число пострадавших в Киеве в результате вражеской атаки РФPhoto
17 сентября, 03:36 • 28758 просмотра
В Европе второй раз за неделю загорелось оборонное предприятие, производящее снаряды для Украины
17 сентября, 03:05 • 26107 просмотра
В Ярославле после атаки дронов горит один из крупнейших НПЗ России — OSINT
17 сентября, 02:16 • 22931 просмотра
Пока Украине не хватает ракет для ПВО, США расходовали более 4 противоракет на каждую цель во время атаки Ирана
17 сентября, 02:05 • 21936 просмотра
Число пострадавших в результате ночной атаки РФ на Киев возросло до 12 — среди них 2 ребёнка
17 сентября, 01:18 • 15678 просмотра
В Донецкой области «выборы» в Госдуму РФ проводят под надзором вооружённых автоматами людейPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+23°
3м/с
45%
748мм
Популярные новости
Звезда Disney Дебби Райан рассказала о травме мозга, которая изменила её жизнь17 сентября, 00:05 • 37241 просмотра
Ночная атака рф на Киев — пострадали 4 человека, среди них 10-летний ребёнок17 сентября, 00:40 • 26980 просмотра
Что празднуют 17 сентября в Украине и мире 03:57 • 13482 просмотра
В Киеве число раненых в результате ночной атаки рф возросло до 16Photo05:39 • 24852 просмотра
Удар рф по железной дороге: повреждён вокзал Берестина, в Киеве ограничено движение кольцевой электричкиVideo07:37 • 10934 просмотра
публикации
Ассоциация налогоплательщиков призывает Минфин оперативно решить проблему с налогообложением авиализинга
Эксклюзив
07:57 • 21416 просмотра
США решают, какой будет ключевая ставка: что это означает для доллара и мировых рынков16 сентября, 15:48 • 52555 просмотра
Роль адвоката в защите бизнеса во время следственных действий или почему искать адвоката после обыска уже поздно16 сентября, 15:27 • 48781 просмотра
Европа усиливает оборону - Урсула фон дер Ляйен рассказала, что изменитсяPhoto16 сентября, 11:06 • 51665 просмотра
Авиация под давлением: необоснованное толкование налогообложения авиализинга угрожает бюджетным поступлениям16 сентября, 10:00 • 57169 просмотра
Актуальные люди
Виталий Кличко
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Линдси Грэм
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Одесса
Иран
Реклама
УНН Lite
Звезда Disney Дебби Райан рассказала о травме мозга, которая изменила её жизнь17 сентября, 00:05 • 37670 просмотра
Барак Обама скорбит по домашнему питомцу, который умер после 13 лет жизни в семьеPhoto16 сентября, 23:05 • 41047 просмотра
Племянницы Трэвиса Келси придумали особое имя для Тейлор Свифт после её свадьбы с футболистом16 сентября, 22:06 • 37907 просмотра
Король Чарльз якобы говорил, что принцессу Диану «скоро забудут», — Букингемский дворец отреагировал16 сентября, 21:05 • 37230 просмотра
Новая надежда украинской атаки — кто такой Артём Степанов, на которого рассчитывает Мальдера, и как он произвёл фурор в Нидерландах16 сентября, 15:40 • 41938 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Техника
Х-47М2 "Кинжал"
Хранитель
Financial Times

Боевой корабль ВМС Германии впервые возглавила женщина

Киев • УНН

 • 11408 просмотра

Уте Никлас возглавила фрегат "Райнланд-Пфальц" и экипаж из 126 военнослужащих. Она должна подготовить корабль к боевой готовности.

Боевой корабль ВМС Германии впервые возглавила женщина

Уте Никлас стала первой женщиной в истории немецкого флота, получившей командование фрегатом. Она приняла командование кораблём «Райнланд-Пфальц» у капитана Бенедикта Айххорна. Теперь Никлас предстоит привести фрегат и его экипаж из 126 военнослужащих в полную боевую готовность после ремонта на верфи, передаёт УНН со ссылкой на Bild.

Новый капитан рассказала изданию Der Spiegel, что впереди её ждёт «захватывающий, но сложный этап». По её словам, она с нетерпением ждёт возвращения корабля в море.

Для Никлас это не первый опыт службы на «Райнланд-Пфальце»: ранее она была первым офицером корабля. В последнее время она работала офицером оперативного штаба в командовании зарубежных операций Бундесвера в Швиловзее под Берлином.

Женщины получили доступ ко всем военным специальностям в Германии лишь в 2001 году. Сейчас в Бундесвере служат более 25 тысяч женщин — чуть более 13% военнослужащих.

Впервые в истории армию Австралии возглавит женщина – СМИ13.04.26, 15:10 • 3856 просмотров

Антонина Туманова

Новости Мира
Бундесвер
Германия