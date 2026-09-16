Боевой корабль ВМС Германии впервые возглавила женщина

Уте Никлас стала первой женщиной в истории немецкого флота, получившей командование фрегатом. Она приняла командование кораблём «Райнланд-Пфальц» у капитана Бенедикта Айххорна. Теперь Никлас предстоит привести фрегат и его экипаж из 126 военнослужащих в полную боевую готовность после ремонта на верфи, передаёт УНН со ссылкой на Bild.

Новый капитан рассказала изданию Der Spiegel, что впереди её ждёт «захватывающий, но сложный этап». По её словам, она с нетерпением ждёт возвращения корабля в море.

Для Никлас это не первый опыт службы на «Райнланд-Пфальце»: ранее она была первым офицером корабля. В последнее время она работала офицером оперативного штаба в командовании зарубежных операций Бундесвера в Швиловзее под Берлином.

Женщины получили доступ ко всем военным специальностям в Германии лишь в 2001 году. Сейчас в Бундесвере служат более 25 тысяч женщин — чуть более 13% военнослужащих.

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