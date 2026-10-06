В США против McDonald's подали коллективный иск — в чём обвиняют и какова позиция компании
Киев • УНН
В Чикаго подали коллективный иск против McDonald’s из-за предполагаемого согласования цен с помощью алгоритмов ИИ. Компания назвала обвинения безосновательными.
Против McDonald's в федеральный суд Чикаго был подан иск в рамках инициированного коллективного иска общенационального масштаба. В нём утверждается, что сеть быстрого питания незаконно согласовывает цены в меню как во франчайзинговых, так и в собственных ресторанах с помощью системы ценообразования на базе искусственного интеллекта, передаёт УНН со ссылкой на Reuters.
В иске, поданном в пятницу, говорится, что McDonald’s нарушила антимонопольное законодательство США, вступив в сговор с независимыми франчайзи для фиксации цен с помощью алгоритмов, обученных на непубличных данных.
На прошлой неделе агентство Reuters сообщило, что система ценообразования McDonald’s использует алгоритмы машинного обучения для постоянного анализа данных о миллионах ежедневных транзакций почти в 14 000 ресторанах сети.
В иске приводится ссылка на статью Reuters, в которой отмечается, что другие сети быстрого питания также обращаются к искусственному интеллекту для оптимизации ценообразования и других операционных процессов.
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«Независимые предприятия должны устанавливать цены самостоятельно», — говорится в иске.
Добавим
В понедельник компания McDonald’s опубликовала заявление, в котором назвала эти обвинения спекулятивными и необоснованными.
«Искусственный интеллект не устанавливает цену на „Биг Мак“ или любую другую позицию в меню», — заявили в компании. Там подчеркнули, что франчайзи самостоятельно принимают решения относительно ценообразования, а использование инструментов для рекомендации цен и аналитики является распространённой практикой в различных отраслях.
В последние годы в США был подан ряд коллективных исков, в которых утверждается, что компании использовали алгоритмы или искусственный интеллект для незаконного согласования цен на гостиничные номера, аренду жилья и другие товары и услуги.
Ларк Тернер, адвокат истца, заявил, что McDonald's «использует свои огромные массивы данных и систему франчайзинга, чтобы вытягивать из клиентов деньги до последней картофелины фри».
Согласно материалам дела, истец — житель штата Иллинойс — стремится представлять интересы группы, которая может насчитывать миллионы клиентов McDonald's.