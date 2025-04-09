Forbes оценил, что после введения пошлин, состояние Трампа уменьшилось на $500 млн, достигнув $4,2 млрд. Наибольшие потери понесла Trump Media и коммерческая недвижимость.
В Дублине полмиллиона людей отметили День святого Патрика парадом. Празднования прошли также в Корке, Голуэе, других городах и по всему миру.
Рейс Air India из Чикаго в Дели вернулся в США из-за неисправности 11 из 12 туалетов на борту. 300 пассажиров провели 10 часов в воздухе, после чего им предоставили временное убежище в Чикаго.
База ЦРУ в Вирджинии ошибочно появилась в списке продажи правительственных зданий от DODGE Илона Маска. В здании хранится более 35 000 предметов семьи Обамы и другие секретные материалы.
ICE разработала четырехэтапную программу для отслеживания и депортации сотен тысяч несовершеннолетних мигрантов в США. Администрация Трампа возобновляет жесткие меры иммиграционного контроля, включая задержания в судах.
Цены на яйца в США выросли в 7 раз за два года из-за птичьего гриппа, уничтожившего 104 млн кур-несушек. Крупнейшие продуктовые сети вводят ограничения на покупку яиц из-за дефицита.
Администрация Трампа отменила статус временной защиты для более 600 тысяч венесуэльцев в США. Это произошло несмотря на то, что Байден продлил этот статус на 18 месяцев из-за гуманитарного кризиса в Венесуэле.
Иммиграционные власти США начали операцию по аресту около 270 нелегальных иммигрантов в Чикаго. Рейд проводится при участии ФБР и других федеральных агентств в рамках новой иммиграционной политики.
В Чикаго планируют провести недельную операцию по депортации нелегальных иммигрантов, совершивших мелкие правонарушения. К операции привлекут до 200 правоохранителей.
В отсеке шасси Boeing 787-10 компании United Airlines после приземления на Мауи нашли тело человека. Правоохранительные органы проводят расследование инцидента, личность погибшего не установлена.
Крис Коламбус объяснил, что мать Кевина была успешным модельером, а отец мог работать в рекламе. Режиссер также рассказал, что пересмотрел 300 детей на кастинге, хотя сразу хотел взять Калкина.
Бывшая первая леди США поделилась планами провести Рождество на Гавайях и рассказала о трудностях с выбором подарка для Барака. Семейные традиции Обам остались неизменными после выхода из Белого дома.
В Висконсине арестовали 84-летнего мужчину за убийство, совершенное в 1974 году. Подозреваемого удалось найти благодаря генетической генеалогии, которую впервые использовали в этом деле.
Группа АНТИТИЛА завершила тур «Culture VS War» в США, собрав 10 млн грн для ГУР. Проект включал показ документального фильма, встречи с общинами и политиками, а также благотворительные аукционы.
Дети военных и погибших воинов из Броварской громады отдохнули в городах-побратимах. С 2022 года более 200 детей оздоровились во Франции, Хорватии, США, Польше и Германии.
Вице-президент США Камала Харрис официально выдвинута кандидатом в президенты от Демократической партии. Она станет вторым цветным человеком и второй женщиной-номинантом от большой партии в истории США.
Вице-президент США Камала Харрис осудила ложные заявления Дональда Трампа о ее расовой идентичности. Она заявила, что Америка заслуживает лучшего, и отказалась вступать в дебаты с бывшим президентом.
Дональд Трамп заявил, что Камала Харрис недавно начала выдавать себя за чернокожую для завоевания благосклонности афроамериканцев. Он также утверждал, что нелегальные иммигранты забирают рабочие места у чернокожих американцев.
Трамп заявил, что 'вероятно' будет дебатировать с Камалой Харрис перед выборами, но оставил возможность отказаться. Он указал на свое лидерство в опросах и критику 'фейковых новостей' как потенциальные причины для отказа.
Исмаэль Самбада и Хоакин Гусман Лопес, ключевые фигуры мексиканского наркокартеля Синалоа, сдались властям США в Техасе. Их обвиняют в масштабной контрабанде наркотиков и связанном с этим насилии.
Сегодня, 26 июля, любители здорового питания могут присоединиться к празднованию Всемирного дня тофу. В Европе и США тофу начал приобретать популярность во второй половине ХХ века, когда люди заинтересовались здоровым питанием.
Хаким Джеффрис и Чак Шумер поддержали выдвижение Камалы Харрис кандидатом в президенты США от Демократической партии. Голосование за ее официальную номинацию состоится в начале августа перед съездом демократов.
Подборка увлекательных фильмов в жанрах фантастики, ужасов, комедии и драмы для просмотра в эти выходные, среди которых "Не смотри вверх", "Битва за Землю", "Птичий короб", "Бегущий по лезвию 2049" и "Стук в дверь".
Джастин Тимберлейк был арестован за вождение в нетрезвом виде в Хэмптон, Нью-Йорк, после того, как проехал знак "стоп" и не прошел тест на трезвость.
Мать Мишель Обамы Мариан Шилдс Робинсон, которая жила в Белом доме, чтобы заботиться о своих внуках во время президентства Барака Обамы, умерла в возрасте 86 лет.
Заявка Сиднея на присоединение к мировым марафонам получила дополнительный импульс после того, как в 2024 году он достигнет рекордного количества участников - 24 000 бегунов, что станет самой большой аудиторией для австралийского марафона на выносливость.
Сегодня, первого мая, во многих странах мира зоозащитники и любители дикой природы приобщаются к различным мероприятиям по случаю Дня защиты носорогов. Сейчас во всей Африке живут более 11 тысяч носорогов
За 2 года после российского вторжения американская программа "Объединимся ради Украины" переселила 187 000 украинцев в США с относительной эффективностью и небольшими трудностями.
19-летний бегун с синдромом Дауна Ллойд Мартин стал самым молодым человеком с умственной отсталостью, который преодолел Лондонский марафон, установив мировой рекорд Гиннеса.
Генеральная прокуратура Нью-Йорка подала судебные решения о возможном аресте активов Дональда Трампа, включая его поле для гольфа Seven Springs и поместье, в рамках усилий по взысканию 464 миллионов долларов с Трампа и его семьи после недавнего судебного решения, вынесенного против них.