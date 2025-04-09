Любителям фантастики, детективов, комедий и приключений: что посмотреть в выходные

Подборка увлекательных фильмов в жанрах фантастики, ужасов, комедии и драмы для просмотра в эти выходные, среди которых "Не смотри вверх", "Битва за Землю", "Птичий короб", "Бегущий по лезвию 2049" и "Стук в дверь".