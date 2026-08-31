Ferrari Майкла Джордана, вдохновивший на создание Air Jordan XIV, выставили на торги

Спорткар Ferrari легенды НБА Майкла Джордана, который вдохновил на создание Air Jordan XIV, выставлен на продажу, пишет УНН со ссылкой на Autoblog.

Детали

Этот Ferrari 550 Maranello 1997 года выпуска более двух десятилетий оставался вне внимания общественности и теперь выставлен на продажу с семизначной оценочной стоимостью.

Как и в случае с большинством автомобилей, продаваемых на аукционах, происхождение играет важную роль в определении стоимости лота. Недавно McLaren F1 GTR 1996 года выпуска (шасси 10R), ранее принадлежавший барабанщику Pink Floyd Нику Мейсону, стал самым дорогим McLaren, проданным на публичном аукционе, когда его цена достигла 34,655 миллиона долларов. Конечно, на окончательную цену повлияло не только владение Мейсоном, но этот конкретный Ferrari 550 Maranello 1997 года выпуска, возможно, обязан своей стоимостью еще больше своему предыдущему владельцу.

Владельцем является член Зала славы НБА Майкл Джордан, который получил Ferrari в 1997 году, в том же году, когда он выиграл свой пятый чемпионат с "Чикаго Буллз". Хотя этот Ferrari 550 Maranello (шасси 108712) был звездой конца 1990-х, он оставался вне внимания общественности почти четверть века, прежде чем недавно вновь появился и был выставлен на продажу на JOOPITER.

Шасси 108712 было среди автомобилей, показанных в документальном фильме Майкла Джордана 2020 года на Netflix "Последний танец" (The Last Dance), наряду с такими автомобилями, как его Porsche 911 Turbo Cabriolet и Chevrolet C4 Corvette ZR-1. Ferrari также вдохновил на создание Air Jordan XIV, которые Джордан впервые надел 14 июня 1998 года во время легендарной 6-й игры финала НБА против "Юта Джаз". Он был в этих кроссовках, выполняя так называемый "последний бросок", обеспечив себе шестой чемпионский титул.

После того как Джордан продал автомобиль через компанию Lake Forest Sportscars в Иллинойсе в декабре 2002 года, его местонахождение стало практически неизвестным. Соучредитель CURATED Джон Темериан потратил десять лет на поиски Ferrari и даже нанимал частных детективов. В начале этого года Темериан наконец отследил автомобиль до давнего владельца из Калифорнии, приобрел его, не осматривая, и вернул в Чикаго.

Под капотом находится 5,5-литровый атмосферный двигатель V12 мощностью 485 лошадиных сил. В паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач двигатель был установлен спереди, что стало значительным отступлением от среднемоторной компоновки предыдущих флагманских моделей V12 марки. Эта конфигурация сохраняется и сегодня в модели 12Cilindri.

Из-за роста Джордана (198 см) автомобиль, как сообщается, также был оснащен кастомным водительским сиденьем с удлиненными направляющими и более тонкой, чем стандартная, обивкой. На нем установлен номерной знак MJ 5, пробег составляет около 6400 миль (10 300 км). Говорят, что легенда НБА ездил на нем на игры, тренировки и публичные мероприятия "Буллз".

Оценочная стоимость этого Ferrari 550 Maranello 1997 года выпуска составляет от 700 000 до 1,3 миллиона долларов. Торги начнутся 15 сентября.

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