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Ferrari Майкла Джордана, що надихнув на Air Jordan XIV, виставили на торги

Київ • УНН

 • 1480 перегляди

Ferrari 550 Maranello Майкла Джордана виставили на продаж за оцінкою до 1,3 млн доларів. Торги стартують 15 вересня.

Ferrari Майкла Джордана, що надихнув на Air Jordan XIV, виставили на торги

Спорткар Ferrari легенди НБА Майкла Джордана, який надихнув на створення Air Jordan XIV, виставлено на продаж, пише УНН з посиланням на Autoblog.

Деталі

Цей Ferrari 550 Maranello 1997 року випуску більше двох десятиліть залишався поза увагою громадськості і тепер виставлений на продаж із семизначною оцінною вартістю.

Як і у випадку з більшістю автомобілів, які продаються на аукціонах, походження відіграє важливу роль у визначенні вартості лота. Нещодавно McLaren F1 GTR 1996 року випуску (шасі 10R), який раніше належав барабанщику Pink Floyd Ніку Мейсону, став найдорожчим McLaren, проданим на публічному аукціоні, коли його ціна сягнула 34,655 мільйона доларів. Звичайно, на остаточну ціну вплинуло не тільки володіння Мейсоном, але цей конкретний Ferrari 550 Maranello 1997 випуску, можливо, завдячує своєю вартістю ще більше своєму попередньому власнику.

Власником є ​​член Залу слави НБА Майкл Джордан, який отримав Ferrari у 1997 році, того ж року, коли він виграв свій п'ятий чемпіонат з "Чикаго Буллз". Хоча цей Ferrari 550 Maranello (шасі 108712) був зіркою кінця 1990-х, він залишався поза увагою громадськості майже чверть століття, перш ніж нещодавно знову з'явився і був виставлений на продаж на JOOPITER.

Шасі 108712 було серед автомобілів, показаних у документальному фільмі Майкла Джордана 2020 року на Netflix "Останній танець" (The Last Dance), поряд з такими автомобілями, як його Porsche 911 Turbo Cabriolet та Chevrolet C4 Corvette ZR-1. Ferrari також надихнув на створення Air Jordan XIV, які Джордан вперше одягнув 14 червня 1998 року під час легендарної 6-ї гри фіналу НБА проти "Юти Джаз". Він був у цих кросівках, виконуючи так званий "останній кидок", забезпечивши собі шостий чемпіонський титул.

Після того, як Джордан продав автомобіль через компанію Lake Forest Sportscars в Іллінойсі у грудні 2002 року, його місцезнаходження стало практично невідомим. Співзасновник CURATED Джон Темеріан витратив десять років на пошуки Ferrari і навіть наймав приватних детективів. На початку цього року Темеріан нарешті відстежив автомобіль до давнього власника з Каліфорнії, придбав його, не оглядаючи, і повернув до Чикаго.

Під капотом знаходиться 5,5-літровий атмосферний двигун V12 потужністю 485 кінських сил. У парі з 6-ступінчастою механічною коробкою передач двигун був встановлений спереду, що стало значним відступом від середньомоторного компонування попередніх флагманських моделей V12 марки. Ця конфігурація зберігається і сьогодні в моделі 12Cilindri.

Через зріст Джордана (198 см) автомобіль, як повідомляється, був також оснащений кастомним сидінням водія з подовженими напрямними і більш тонкою, ніж стандартна, оббивкою. На ньому встановлено номерний знак MJ 5, пробіг становить близько 6400 миль (10 300 км). Кажуть, що легенда НБА їздив на ньому на ігри, тренування та публічні заходи "Буллз".

Оцінна вартість цього Ferrari 550 Maranello 1997 випуску коливається від 700 000 до 1,3 мільйона доларів. Торги розпочнуться 15 вересня.

Перший електромобіль Ferrari продали на аукціоні за рекордні $40 мільйонів17.08.26, 03:17 • 4879 переглядiв

Юлія Шрамко

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